El plan de Trump de campos gigantescos de detención va hacia una brutal realidad

Los asesores de Donald Trump han declarado que si vuelve a la presidencia, va a lanzar una medida estricta y extraordinariamente cruel sobre inmigración.

Tomando en cuenta que Trump perdió la reelección en el 2020 después de intentar una agenda mucho más tranquila, el dar a conocer esos planes podría parecer una tonta mala práctica política.

En la jerga de la ciencia política, esos cambios agresivos contra una política que prevalece son conocidos como “termostato” de la opinión pública. Eso se pronuncia particularmente sobre la inmigración, tomando en cuenta sus malvadas complejidades, lo cual significa desaprobación para el presidente en funciones que pudiera permitir que Trump ganara aunque está haciendo campaña sobre una alternativa extrema.

Esa agenda del segundo término podría girar alrededor de lo que The New York Times llama “campos gigantescos de concentración”. Aunque los centros de detención ya existen, The Times reportó que Trump y su asesor Stephen Miller se imaginan una enorme red que podría facilitar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo residentes que desde hace tiempo tienen profundos vínculos en las comunidades.

Esos campamentos también podrían permitir que Trump escalara dramáticamente la detención de personas que buscan asilo, que podrían estar sujetos a nuevo límites impactantes.

Trump podría reinstalar su prohibición a migrantes de países con mayorías musulmanas, invocar nuevas autoridades legales para perseguir expulsiones masivas y utilizar al ejército para que las lleve a cabo.

Trump y sus asesores ven una apertura para lograr esas ambiciones. Ellos creen que el récord de nuevas llegadas de migrantes, debido a factores que hay en toda América, y la presión que eso ha colocado sobre ciudades demócratas significan “un ambiente político sobre inmigración que le favorece”, como lo dice The Times.

Indudablemente, el público ha resentido el manejo que hecho el presidente Biden sobre ese problema. Los votantes confían en Trump por amplios márgenes, apoyan que solicitar asilo sea más difícil y hasta apoyan el muro fronterizo. Esto tiene críticos que opinan que el tema favorece a Trump en este momento. Aunque, aclaremos por qué está sucediendo esto y lo que realmente significa para el 2024.

Recuerden que el manejo de la inmigración de Trump también fue profundamente impopular. En abril del 2019, otra ocasión en que las llegadas de migrantes dominaron las noticias, grandes mayorías se opusieron a la estrategia de Trump y muy pequeñas minorías apoyaron el muro fronterizo y querían que fuera más difícil solicitar asilo.

Mientras que la desaprobación de Trump se convirtió parcialmente en repugnancia por su política de separación de familias, hay que notar que aun cuando la frontera estuvo bajo una severa presión, los votantes se opusieron a políticas restrictivas en todos lados.

Como lo muestra el investigador de opinión pública Dan Hopkins, los votantes se opusieron enfáticamente en contra del muro y las deportaciones. Aunque ahora los votantes parecen estar abiertos a esas políticas.

Aquí es en donde interviene la opinión termostato. Pocos votantes conocen los detalles finos de la política de asilo. La mayoría tampoco tiene una fuerte oposición ideológica a la inmigración, grandes mayorías generalmente consideran la inmigración legal como algo bueno en ambas presidencias.

En lugar de eso, todos los indicios sugieren que los votantes piensan que la frontera debería ser manejada y no entienden por qué eso no está sucediendo. En el mandato de ambos presidentes, las imágenes de desorden y el sufrimiento de los migrantes llenaron los medios de comunicación, creando una poderosa impresión de que el ejecutivo no estaba manejando bien la situación. Naturalmente, en ambos casos, las mayorías desaprobaron ese manejo.

“Cuando la política está mal y la gente ve un demócrata en el poder, tienden a moverse en dirección de los republicanos y viceversa”, me dijo Stuart N. Soroka, profesor de UCLA quien estudia la opinión termostato.

La inmigración es susceptible a esto, dijo Soroka, debido a que los votantes subestiman “lo difícil que es controlar” y “dependen totalmente del contenido negativo que utilizan los medios para atraer la atención” en lo que se refiere a formarse una impresión sobre la frontera.

Nuestras leyes de inmigración hacen que esa dinámica sea peor. Los migrantes tienen derecho a que sus peticiones de asilo sean escuchadas, aunque el Congreso no financia bien el sistema para procesarlas.

Aun cuando los presidentes desean hacer que el sistema legal facilite más inmigración, como lo hace Biden, están impedidos por leyes que tienen décadas de antigüedad y que deciden quién entra y que están fuera de sincronía con las realidades que impulsan las migraciones actuales.

Así que, la desaprobación de Biden es todo excepto seguro que sea alta, justo como lo fue durante el mandato de Trump.

Las ideologías como la de Trump y Miller podrían verdaderamente creer que la resultante desaprobación de Biden significa que el público va a adoptar completamente su visión radical.

Es como decir que Trump, quien recientemente declaró que los migrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”, y está publicitando diseños con claras implicaciones nacionalistas anglosajonas, tales como revivir la prohibición a musulmanes y una visión para detener y deportar, parece estar diseñado para mostrar una máxima crueldad para emocionar a su base.

Aunque las depravaciones del primer esfuerzo de Trump para realizar deportaciones masivas generaron una intensa crítica, y su primer intento de prohibir la entrada a los musulmanes inspiró una furiosa crítica precisamente debido a que ofendió la visión de muchos estadounidenses sobre una identidad nacional inclusiva.

Aunque la mera promesa de una frontera mejor manejada podría ser un formidable argumento contra Biden, Trump y Miller parecen decididos a telegrafiar un salvaje nativismo, que podría constituir una excesiva inclinación política en el 2024.

De manera alterna, los votantes podrían ver el debate sobre inmigración del 2024 como un menor referéndum de Biden, aunque olvidando mayormente los horrores que la agenda de Trump tuvo en el país la última vez y desconectar sus amenazas de que vendrán más cosas.

Tomando en cuenta lo que sabemos acerca de la opinión pública, esa perversa e insoportable posibilidad es muy real.