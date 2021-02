El plan de inmigración de Biden es ambicioso

Eugene Robinson / The Washingon Post

Washington— El anteproyecto de la administración Biden para la reforma migratoria ya está siendo criticado por ser demasiado ambicioso para tener una oración de aprobación del Congreso. Pero el plan audaz tiene una gran cosa a su favor: en realidad trata de lidiar con la realidad.

Biden propone un camino hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en el país y que siguen las reglas y no se meten en problemas. En lugar de mordisquear los bordes del problema, Biden pide una solución global, análoga a la amplia amnistía que el presidente Ronald Reagan diseñó en 1986. Independientemente de lo que piense sobre el nuevo presidente y su equipo, nadie puede acusarlos de pensar en pequeño.

Los republicanos van a ridiculizar la idea y probablemente la declaren muerta a su llegada. Pero someterían una propuesta más modesta al mismo tratamiento exacto. Biden tiene razón al comenzar exigiendo las reformas que el país realmente necesita, en lugar de hacer algún tipo de oferta inicial tentativa que deje sin abordar la situación de la mayoría de los no ciudadanos residentes.

El caso es que los indocumentados no se van. No se van a “auto-deportar”, como sugirió el famoso senador Mitt Romney (R-Utah) cuando se postuló para presidente en 2012. Realizan trabajos necesarios, pagan todo tipo de impuestos, son al menos como la ley -viviendo como ciudadanos de pleno derecho y se entrelazan en el tejido de las comunidades de costa a costa. En todo menos en el sentido formal, son estadounidenses. Si todos desaparecieran de alguna manera mañana, la nación sufriría por su ausencia.

Desde la amnistía de Reagan, la forma en que nuestro sistema político ha tratado a los indocumentados podría describirse, con disculpas a Daniel Patrick Moynihan, como “negligencia maligna”. El presidente Barack Obama dio cierta seguridad a casi 800 mil inmigrantes que fueron traídos aquí sin papeles cuando eran niños. Más allá de eso, sin embargo, los indocumentados han sido tratados más como apoyos políticos que como seres humanos vivos y que respiran, y mucho menos como vecinos.

Donald Trump utilizó la demagogia antiinmigrante para lanzar su campaña presidencial, acusando a las personas que esperaban hacer sus hogares aquí de ser “violadores” y “hombres malos” y pidiendo, sin sentido, que todos fueran enviados de regreso a sus países de origen donde “irían al final de la fila” para ser readmitidos en los Estados Unidos.

Los utilizó como chivos expiatorios a quienes la multitud de “Make America Great Again” podía culpar de los males de la nación. Los senadores republicanos que alguna vez creyeron en la reforma migratoria basada en la realidad, como Marco Rubio (Florida) y Lindsey O. Graham (S.C.), dejaron de resistir la xenofobia del partido y llegaron a abrazarla.

Los demócratas buscaron ventajas políticas al ser vistos como antiinmigrantes, buscando apoyo oponiéndose a iniciativas republicanas como el muro fronterizo de Trump. Sin embargo, se sintieron decepcionados al ver que la participación de Trump en el voto hispano en realidad creció de 2016 a 2020, lo que demuestra, en mi opinión, que las demostraciones teatrales de solidaridad no son un sustituto de las políticas que los votantes creen que realmente mejorarían sus vidas.

¿Realmente vamos a seguir así indefinidamente? ¿Vamos a consignar a 11 millones de personas a una existencia extralegal porque a nuestros políticos les resulta ventajoso discutir sobre su destino?

La propuesta de Biden permitiría a los trabajadores agrícolas, los migrantes traídos aquí cuando eran niños y aquellos que tienen un “estatus de protección temporal” debido a amenazas en sus países de origen solicitar la ciudadanía en tres años. El resto de indocumentados tendría que esperar ocho años para solicitar la ciudadanía. Todos tendrían que pasar verificaciones de antecedentes; y la amnistía, llamémoslo como es, solo cubriría a los que estaban en el país antes del 1 de enero de este año para evitar una nueva oleada de personas que intentan cruzar la frontera.

¿Se conformaría Biden con una legislación que solo normalizara el estatus de algunos de los indocumentados, pero no de todos? Ya ha dicho que no quiere, pero que podría hacerlo. ¿Aceptaría cualquier retazo de reforma que pudiera lograrse mediante el proceso de reconciliación del Senado, que requiere solo 51 votos en lugar de 60? Si llegara a eso, no tendría elección.

Pero la administración Biden ha mostrado una insistencia refrescante en negociar con la oposición en lugar de consigo misma. Al buscar alivio del covid-19, por ejemplo, Biden está pidiendo 1.9 billones de dólares en lugar de una cantidad menos llamativa. Cuando presente sus planes para mejorar la infraestructura de la nación y hacer la transición a la energía verde, se espera que solicite aún más. Las encuestas muestran que los votantes quieren el bipartidismo y el compromiso, pero el primer paso crucial en ese proceso es definir la gama de posibilidades.

Biden no está pidiendo algunas correcciones mínimas de inmigración, sino una solución integral. Este es un presidente que quiere más que un regreso a las viejas costumbres: está buscando una verdadera nueva normalidad.