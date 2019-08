El Paso, dos semanas después

Dos semanas después de que un asesino condujera más de 600 millas (mil kilómetros) para matar a mexicanos en una tienda Walmart de El Paso, miembros del matrimonio funerario de su esposa se unieron al esposo de una de las 22 víctimas. Antonio Basco y Margie Reckard no tenían otra familia, por lo que nos invitó a estar con él para llorar su pérdida y celebrar su vida. Este fin de semana, lo hicimos, por miles. El señor Basco tiene una hermosa familia en El Paso ahora.

Es solo un ejemplo de la forma en que la gente de esta ciudad ha estado y seguirá estando allí el uno para el otro a raíz de nuestra tragedia. Vamos a cocinar, recaudar fondos, rezar nuestros rosarios y abrazar a los necesitados. Y lo haremos con la dignidad y la gracia por las que somos conocidos.

Pero esto no es suficiente. A medida que la historia de la tragedia de nuestra ciudad se desvanece en los titulares, debemos exigir este tipo de gracia a las personas que hemos puesto en posiciones de poder. Este momento en la historia de Estados Unidos debe ser nuestro punto de inflexión: el odio, el racismo, las armas y la violencia. Esto debe significar algo para nosotros. Vale la pena luchar por nuestros valores o, de lo contrario, ¿qué nos queda?

Desde el 3 de agosto, la vida en El Paso ha sido un borrón de lágrimas, visitas al hospital, dolor, cirugías, esperanza, funerales, oraciones, vigilias, manifestaciones. He tenido conversaciones que nunca pensé que tendría en Estados Unidos. Una chica de secundaria me preguntó por qué la gente la odiaría por ser mexicana. Un veterano de la guerra de Vietnam me suplicó que le explicara al país que se le hizo sentir que no era estadounidense debido a su origen étnico. Una abuela lloró cuando me dijo que se preocupa porque sus nietos tienen la piel morena.

Más de dos semanas de intentar darle sentido a lo sin sentido, tratando de entender cómo llegamos aquí.

No es casualidad que El Paso se haya encontrado en la intersección de la epidemia de violencia armada y la epidemia de odio de Estados Unidos. Texas tiene algunas de las leyes de armas más débiles del país (y en menos de dos semanas, serán aún más laxas, con nuevas leyes que permitirán armas en iglesias, escuelas y hogares de acogida). El Paso, una comunidad profundamente conectada con nuestra vecina ciudad mexicana y nuestro patrimonio, es 80 por ciento latino, con inmigrantes que representan una cuarta parte de los residentes.

Cuando el motivo del asesino se hizo evidente, confieso que me pregunté si, en parte, también estaba motivado por nuestra organización benéfica hacia los migrantes.

Como miles de refugiados han llegado a nuestra puerta aquí en la frontera sur, El Paso hizo lo que siempre hace: da la bienvenida al extraño y se preocupa por los vulnerables. Cocinamos comidas, reunimos ropa y donaciones, dimos dinero y nos ofrecimos como voluntarios para que esta comunidad pudiera ofrecer hospitalidad a los necesitados.

En un mundo atrapado en el caos y la división que se han convertido en los valores distintivos del presidente Trump, El Paso fue un refugio del odio.

Eso cambió este mes. Y aunque nuestra ciudad todavía tiene tanto amor, tomará tiempo sanar.

Sabemos que cuando el tirador irrumpió en Walmart con su arma de asalto ese día, no vio dulces parejas de ancianos pagando sus compras. No vio a los trabajadores de la construcción trabajadores cobrar su cheque de sueldo para el fin de semana.

No vio entrenadores entusiastas y padres y niñas recaudando dinero para su equipo de futbol soccer. No vio familias felices comprando útiles escolares para sus hijos. Vio personas con piel morena, un enemigo que necesitaba ser eliminado.

No sorprende que pensara que los mexicanos y los inmigrantes eran sus enemigos. En la mente de muchos, hemos sido deshumanizados por las palabras de odio utilizadas por los expertos de Fox News y por el presidente Trump, el hombre con la voz más alta y el púlpito de matón más poderoso del mundo. El hombre cuyas palabras le han dicho repetidamente al país que los migrantes marrones son una amenaza para nuestra seguridad nacional, nuestra seguridad y nuestra identidad.

El hombre que nos llamó “violadores”, “delincuentes” y “animales”. Quien dijo que estábamos “trayendo drogas y delincuencia”. Cuando retóricamente preguntó en un mitin cómo evitar que los migrantes crucen a los Estados Unidos, alguien gritó: “¡Disparales!”

No son solo las palabras sobre los inmigrantes y México las que han causado dolor: existe la separación de los niños de sus familias, una política que ya ha dañado a toda una generación de niños centroamericanos, y políticas que empujan a los migrantes y solicitantes de asilo a México y los llevan más lejos. lejos de la seguridad, del debido proceso, de los Estados Unidos América.

La estrategia es la crueldad.

Mientras comunidades como la mía, los abogados, las organizaciones sin fines de lucro, los periodistas, los activistas y las personas de buena voluntad, se esfuerzan por ayudar a los vulnerables de cualquier manera posible, el equipo del presidente, sus facilitadores en el Congreso y los medios de comunicación le han estado aplaudiendo y cubrir.

Y el 3 de agosto, un día de horror tan profundo que debería haber servido como un llamado de atención para la nación, los facilitadores ofrecieron pensamientos y oraciones.

Pero después de los pensamientos y oraciones, hubo un doble bajón. El presidente Trump, quien en las horas posteriores a las masacres en El Paso y Dayton, Ohio, habló con dureza sobre la acción sobre la legislación sobre la violencia armada, ya previsiblemente ha revirado su discurso, diciendo: “Tenemos muchas verificaciones de antecedentes en este momento”.

Y solo unos días después, la campaña de reelección de Trump defendió el uso del término “invasión” para describir a las familias migrantes que vienen a Estados Unidos.

Luego, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Trump ejecutó las mayores redadas de ICE que Estados Unidos ha visto en más de una década en Mississippi. Los niños regresaron a casa desde su primer día de escuela solo para descubrir que sus padres habían sido detenidos.

Luego vino el anuncio de una nueva regla de carga pública que disuadirá a los inmigrantes de usar beneficios públicos como Medicaid y cupones de alimentos. Cuando se le preguntó al director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, cómo la nueva norma encaja en la historia de los Estados Unidos de dar la bienvenida a las “masas cansadas, pobres y amontonadas” (líneas del poema de Emma Lazarus “El nuevo coloso”, que se encuentra grabado al pie de la Estatua de la Libertad), dijo que el poema originalmente estaba destinado a inmigrantes europeos y a aquellos “que pueden sostenerse por sí mismos”. Sin inmutarse por la reacción violenta que recibió de su reescritura ignorante y ofensiva de la historia y la literatura, más tarde pronunció alegremente en Twitter que “¡Lo mejor está por venir!”

El odio y la violencia están destruyendo a Estados Unidos, y hay personas en el poder que le dan a ese odio y violencia la cobertura y el combustible que necesitan para sobrevivir y crecer.

Tengo esperanzas cuando pienso en personas como las que fueron heridas por las balas del asesino y todavía están en los hospitales de El Paso trabajando duro para recuperar su salud y fortaleza. Pienso en el amor que dan desinteresadamente, incluso en su momento de lucha. Pienso en los miles de habitantes de El Paso que acudieron un viernes por la noche para ayudar al señor Basco en su pesar. Mientras El Paso está de luto y se reconstruye, la generosidad de esta comunidad en gran parte mexicoamericana nos proporcionará la fuerza y el amor que necesitamos preservar.

Pero incluso mientras continuamos el lento proceso de curación y reconstrucción, habrá más trabajo por hacer. Si queremos honrar verdaderamente las 22 vidas que fueron tomadas, las docenas de heridos, y una comunidad y un país recogiendo las piezas, entonces debemos examinar honestamente lo que llevó a ese momento y lo que ha sucedido desde entonces. Debemos evaluar las profundidades terribles a las que se ha hundido este país y descubrir la manera de dar marcha atrás.

(Verónica Escobar representa al Distrito 16 de Texas, que incluye la mayor parte de El Paso, en el Congreso Federal)