El partido que arruinó el planeta

Nueva York – El aspecto más aterrador del drama político estadounidense no es que el presidente haya abusado de su poder para obtener beneficios personales. Si no vieron eso venir desde el día en que Donald Trump resultó electo, no estaban poniendo atención.

No, la verdadera revelación ha sido la absoluta depravación del Partido Republicano. Básicamente, todos los funcionarios electos o nombrados en ese partido han decidido defender a Trump, creyéndose teorías conspirativas disparatadas y que han sido desmentidas. Es decir, uno de los dos principales partidos de Estados Unidos no tiene remedio; teniendo en cuenta eso, es difícil ver cómo la democracia puede aguantar mucho tiempo, incluso con la derrota de Trump.

Sin embargo, los reportes más atemorizantes que he visto recientemente tienen que ver con la ciencia, no con la política. Un nuevo informe federal indica que el cambio climático en el Ártico se está acelerando, lo cual coincide con los que solían considerarse los peores escenarios. Y hay indicadores de que el calentamiento del Ártico podría estarse convirtiendo en una espiral que se refuerza a sí misma, a medida que la tundra que se derrite libera enormes cantidades de gases de efecto invernadero.

El aumento catastrófico del nivel del mar, las ondas de calor que vuelven inhabitables las principales ciudades y otros fenómenos ahora son más probables que nunca y sucederán más pronto de lo esperado.

Sin embargo, las aterradoras noticias políticas y climáticas están estrechamente vinculadas.

Después de todo, ¿por qué el mundo no ha logrado tomar medidas en lo que respecta al clima y por qué todavía no actúa aun cuando el peligro se hace más evidente? Por supuesto que hay muchos culpables; actuar nunca iba a ser fácil.

Pero hay un factor que está por encima de todos los demás: la oposición fanática de los republicanos estadounidenses, quienes conforman el principal partido del mundo en negar la situación del clima. Dada su oposición, Estados Unidos no solo ha fracasado en proveer el tipo de liderazgo que habría sido fundamental para la acción global, se ha convertido en una fuerza que va en contra de la acción.

Además, la negación climática republicana está enraizada en el mismo tipo de depravación que estamos viendo en relación con Trump.

Como he escrito en el pasado, la negación climática fue en muchos sentidos el origen del trumpismo. Mucho antes de los gritos de “noticias falsas”, los republicanos se negaban a aceptar la ciencia que contradecía sus prejuicios. Mucho antes de que los republicanos comenzaran a atribuir todo acontecimiento negativo a las maquinaciones del ‘Estado profundo’, ya insistían en que el calentamiento global era un enorme engaño perpetrado por una vasta camarilla mundial de científicos corruptos.

Y mucho antes de que Trump comenzara a usar el poder de la presidencia como arma para beneficiarse políticamente, los republicanos estaban usando su poder político para acosar a los científicos climáticos y, en la medida de lo posible, criminalizar la práctica de la ciencia misma.

Quizá por eso no sorprende que algunos de los responsables de estos abusos ahora estén cobijados por el gobierno de Trump. En particular, Ken Cuccinelli, quien fue el fiscal general de Virginia que participó en una larga cacería de brujas contra el científico climático Michael Mann, y ahora está en el Departamento de Seguridad Nacional, donde ejerce presión para que se aprueben políticas contra los inmigrantes con, como informa The Times, “poca preocupación por las limitantes jurídicas”.

Pero ¿por qué los republicanos se han vuelto el partido de la ruina climática? El dinero es una parte importante de la respuesta: en el ciclo actual, los republicanos han recibido un 97 por ciento de contribuciones políticas de la industria del carbón y un 88 por ciento de las industrias del petróleo y el gas. Y aquí ni siquiera incluimos toda la asistencia social que se le otorga a la derecha mediante instituciones que financian los hermanos Koch y otros magnates de los combustibles fósiles.

No obstante, me cuesta creer que solo sea una cuestión de dinero. Me parece que la derecha cree, quizá con razón, que hay una suerte de efecto halo en torno a toda acción pública. Una vez que se admita que necesitamos políticas para proteger el medio ambiente, es más probable que se acepte la idea de que deberíamos tener políticas que garanticen el acceso a la atención médica, el cuidado infantil y más. Entonces, se debe evitar que el gobierno haga algo bueno, no vaya a ser que legitime una agenda progresista más extensa.

A pesar de ello, sin importar la clase de incentivos políticos a corto plazo, se requiere un tipo especial de depravación para responder a esos incentivos negando los hechos, aceptando teorías conspirativas insensatas que ponen el futuro mismo de la civilización en riesgo.

Por desgracia, ese tipo de depravación no está presente únicamente en el Partido Republicano moderno, en la práctica se ha apoderado de toda la institución. Solía haber al menos algunos republicanos con principios; apenas en 2008, el senador John McCain copatrocinó legislaciones importantes sobre el cambio climático. Pero esas personas o experimentaron un colapso moral absoluto (hola, senador Graham) o se fueron del partido.

La verdad es que incluso ahora no entiendo por completo por qué las cosas se pusieron tan mal. La realidad es clara: los republicanos modernos no tienen remedio, ni principios ni vergüenza. Y, como dije, no hay motivos para creer que esto cambiará incluso si Trump no gana el año próximo.

La única manera en la que la democracia estadounidense o un planeta habitable puedan sobrevivir es si el Partido Republicano como existe en la actualidad se desmantela en la práctica y se sustituye con algo mejor, tal vez un partido que tenga el mismo nombre, pero cuyos valores sean totalmente distintos. Tal vez esto parezca un sueño imposible, pero es la única esperanza que tenemos.