El paradigma de Trump sobre lo personal

Nueva York– Para Donald Trump, todo es personal.

Y según su percepción, no es el ejecutivo de la empresa. Es la personificación del país. Dirige el país del mismo modo que lo hace con sus negocios, administrando y promoviendo su marca personal.

Quienes lo apoyan son clientes: gente a la cual se le vende una visión y un sueño. Quienes lo critican o se le oponen amenazan la marca y se les debe hacer frente.

Para Trump, todo se basa en la imagen y depende de la apariencia de las relaciones personales. Cuando la primera ministra danesa despreció su insinuación sobre comprar Groenlandia y tachó la idea de “absurda”, Trump hizo un berrinche y canceló su visita a Dinamarca.

Trump habló del episodio en una de sus reuniones informales con la prensa, donde dijo que la respuesta de la primera ministra había sido “desagradable”: “No podemos tratar a los Estados Unidos de América como nos trataban con el presidente Obama”. Y luego agregó: “No me habla a mí. Les habla a los Estados Unidos de América. No se le habla a Estados Unidos de esa manera, por lo menos no bajo mi mandato”.

No, de hecho, ella le estaba hablando a él.

Estados Unidos no fue rechazado ni tampoco le faltaron al respeto. Más bien se estaban riendo de esta propuesta, pues sonaba a broma. Y este presidente odia que se rían de él.

Según la forma de ver las cosas de Trump, todo se trata de quién es bueno o malo con él. No se trata para nada del país. No se trata de precedentes históricos ni del valor de la continuidad.

El desagrado que tiene por sus predecesores —Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e incluso Jimmy Carter— es personal, no está basado en la política. Tiene una obsesión particular con Obama, y se ha puesto como meta deshacer todo lo que Obama había hecho.

Es una actitud mezquina, limitada e indigna de la presidencia, muy parecida al mismo Trump.

Creo que desde hace tiempo Trump ha tenido su propia idea de la manera en la que se debe enfrentar a China, pero creo que la actual guerra comercial es también un conflicto personal con el presidente de China, Xi Jinping. Trump pensaba que podía jugar rudo y que Xi se iba a doblegar.

Fue un pensamiento ridículo y de poca visión para el futuro. La presidencia de Estados Unidos se limita a periodos. La de China no. Tal vez los chinos sufran por la guerra comercial, pero se pueden dar el lujo de esperar a que Trump deje el cargo.

El hecho de que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no intente manipular la economía de la manera en que Trump cree que sería favorable, sino que la esté operando de una forma independiente, para Trump es un desprecio personal. Trump lo nombró. Trump exige lealtad y reverencia ciega.

Hace poco, cuando China anunció otra ronda de aranceles como medida de represalia, Trump tuvo un colapso en Twitter: “… Mi única pregunta es: ¿quién es nuestro enemigo más importante, Jay Powell o el presidente Xi?”, e hizo que los mercados cayeran en picada.

Trump odiaba a Kim Jong-un de Corea del Norte antes de amarlo. Kim ha manipulado a Trump como un juguete. Kim ha hecho que Trump caiga en su trampa asistiendo a dos cumbres, en las que no ganó nada y Kim obtuvo un momento invaluable de relaciones públicas. A Kim solo le basta mandar cartas de amor a Trump para luego poder hacer lo que quiera sin dar nada a cambio. En el paradigma de Trump sobre lo personal, a Kim le cae bien y es su amigo.

Vladimir Putin también está explotando la necesidad personal de Trump de ser querido: su deseo de hombre débil de ser admirado por hombres poderosos. Trump tiene un afecto profundo y misterioso por Putin. Sí, Putin le ayudó a llegar al cargo, pero no estoy seguro de que siquiera eso explique la manera en que Trump se arrodilla ante él.

Toda la gente que rodea a Trump conoce su debilidad: es un pozo infinito de necesidad emocional, alguien que quiere hacer amigos con desesperación, pero que no tiene el cociente emocional para saber cómo hacerlos y mantenerlos. Por lo tanto, lo halagan e inflan su ego.

Todos se han convertido en hombres y mujeres de las grandes ligas del sí.

Nada de esto es bueno para el país. La presidencia no se posee; se ocupa. Es más grande que cualquier hombre o mujer. Los hombres se han adaptado a ella, pero nunca la han absorbido.

La presidencia debe tener un ojo en el pasado y otro en el futuro. Debe anteponer los intereses nacionales a los personales. No tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos de ninguna persona.

En su carta de despedida en 1796, George Washington escribió:

“La nación que se deja enredar en un odio o un cariño habitual hacia otra es, en cierto grado, una esclava. Es una esclava de su hostilidad o de su afecto, y cualquiera de ellos es suficiente para desviarla de su deber y su interés”.

Trump intenta ser la personificación del país y desviarlo del modo sobre el que advirtió Washington. Trump es un esclavo de sus emociones, y este impulso le está haciendo un grave daño a la nación, tanto al interior como en el escenario mundial.

No estoy seguro de que ese daño sea irreparable. Nuestra democracia, aunque es débil en muchos sentidos, ha demostrado tener una resistencia extraordinaria en otros. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el daño que Trump está haciendo es profundo y tomará tiempo y esfuerzo enmendarlo.

Los problemas personales de Trump dejarán una cicatriz nacional.