El país tiene la oportunidad de hacer lo correcto en Honduras

Washington— La victoria electoral en Honduras de Xiomara Castro de Zelaya genera un necesario terremoto democrático en América Central. El pueblo fue a votar en cantidades abrumadoras por un futuro en el que los hondureños no se vean obligados a huir de su propio país, y en el proceso han repudiado enérgicamente el Gobierno corrupto del actual presidente, Juan Orlando Hernández, un hombre que durante ocho años le causó una destrucción inimaginable a su pueblo.

En la actualidad, la gran pregunta es cómo responderá Estados Unidos a sus políticas como presidenta. Castro, quien pregona el “socialismo democrático”, destronó a una maquinaria de derecha que ha sido respaldada por Washington desde el golpe de Estado de 2009 que derrocó a su esposo, Manuel Zelaya.

En ese entonces, el gobierno del ex presidente estadounidense Barack Obama trabajó tras bastidores para estabilizar el país después del golpe. Estados Unidos reconoció la “victoria” de Porfirio Lobo, a pesar de que la dictadura posterior al golpe controló el proceso electoral y desplegó a las fuerzas militares en las calles; gran parte de la oposición le hizo boicot a las elecciones; y muchos organismos internacionales se negaron a fungir como observadores.

Cuatro años después, en 2013, Castro se postuló para la presidencia con un nuevo partido de centroizquierda, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que surgió de la amplia resistencia al golpe. Los observadores electorales documentaron casos de intimidación a los votantes, compra de votos a gran escala y un fraude generalizado en los centros de votación. Pero a pesar de eso, Washington se apresuró a respaldar la victoria de Hernández, del gobernante Partido Nacional de Honduras.

Hernández apoyó el golpe de Estado de 2009 y como presidente del Congreso de Honduras lideró un golpe técnico en 2012 que destituyó a cuatro de los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras. Durante la presidencia de Hernández, el estado de Derecho siguió deteriorándose, la corrupción se extendió y los narcotraficantes infiltraron los más altos niveles de las fuerzas militares y policiales.

En 2017 Hernández volvió a postularse, esta vez contra una oposición unida en la que Castro y LIBRE apoyaron a un nuevo partido de centroderecha liderado por Salvador Nasralla, un candidato novato anticorrupción. La Constitución hondureña prohíbe estrictamente la reelección presidencial, pero en 2015, la Corte Suprema –nombrada a dedo por Hernández– invalidó de forma ilegal la constitución para permitirla.

Aunque los resultados de la noche de las elecciones de 2017 dejaron bien claro que Nasralla ganaría, el Gobierno detuvo el conteo de los votos y una semana después declaró ganador a Hernández. Eso detonó protestas, y la Policía y las fuerzas militares respondieron matando a 22 manifestantes y transeúntes. La Organización de los Estados Americanos pidió que se realizaran unas nuevas elecciones, pero Washington refunfuñó y luego reconoció la “victoria” ilegal y fraudulenta de Hernández. Estados Unidos, a través de los gobiernos de Obama y Donald Trump, siguió apoyando a su hombre.

Sin embargo, en octubre de 2019, el hermano del presidente, Tony, fue condenado en el distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. La evidencia tanto en su juicio como en posteriores, implicó de forma explícita al presidente, quien supuestamente le prometió a un narcotraficante aliado que le “meterían la droga por las narices a los gringos”.

¿Seguirá Estados Unidos brindando apoyo estratégico y protección a actores corruptos e ilegítimos?

El control de Castro sobre las instituciones democráticas de Honduras podría verse amenazado por sus aterradoras fuerzas militares y policiales. Son leales a Hernández, tienen vínculos íntimos con los narcotraficantes, tienen amplia experiencia reprimiendo la disidencia y son capaces de cualquier cosa. Los hondureños, con razón, están preocupados por la posibilidad de un nuevo golpe de Estado o una disrupción y violencia más compleja que involucre a provocadores, paramilitares, narcotraficantes y pandillas criminales. A pesar de todo esto, Estados Unidos ha seguido financiando, entrenando y compartiendo inteligencia con la Policía y las fuerzas militares hondureñas, frente a una poderosa oposición del Congreso. ¿Qué mensaje le está enviando en este momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los militares y los policías hondureños?

La interrogante final, y más profunda, es si el gobierno de Biden intentará interferir para evitar que Castro gobierne de acuerdo con el mandato político que se le ha otorgado. A pesar de los esfuerzos de los medios para presentarla como una escandalosa izquierdista que busca convertir a Honduras en Venezuela o Cuba, Castro se ha acercado a la comunidad empresarial y no hay ningún indicio de que vaya a expulsar a Estados Unidos de la Base Aérea Soto Cano.

Castro ha prometido restaurar el estado de Derecho y las libertades civiles, reconstruir los sistemas de salud y de educación del país, abordar la pobreza masiva y detener la represión de las comunidades indígenas y afroindígenas devastadas por las industrias extractivas. Es muy probable que su agenda choque con la de Washington, que suele ponerse del lado del capital trasnacional que sólo está interesado en las ganancias de las represas, minas, fábricas textiles y bananas, y está comprometido de manera profunda en mantener a Honduras, geopolíticamente hablando, bajo el control de Estados Unidos. Washington gasta cientos de millones de dólares en iniciativas de la sociedad civil de “poder blando” elegidas por él mismo, no por los hondureños a través de un proceso democrático. Eso tiene que cambiar. Hay puntos de encuentro en torno a la necesidad de abordar la migración masiva, pero visiones contradictorias sobre cuáles son sus causas fundamentales.

Biden debe demostrar su compromiso con la voluntad democrática de la población. Los hondureños quieren ver florecer sus aspiraciones, sin ningún tipo de interferencia. Castro podría pedirle apoyo a Washington, pero es necesario que se establezca una nueva dinámica basada en el respeto mutuo y la soberanía.

Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de California en Santa Cruz y autora de ‘The Long Honduran Night: Resistance, Terror, and the United States in the Aftermath of the Coup’ (‘La larga noche hondureña: resistencia, terror y los Estados Unidos después del golpe’).