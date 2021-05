El origen de los Flamin’Hot Cheetos podría ser una picante mentira

Helaine Olen / The Washington Post

Richard Montañez tiene una picante historia. Cuando trabajaba como conserje en una planta de Frito-Lay en el sur de California, tuvo una percepción que alteraría esa industria: “¿Qué pasaría si le pusiéramos chile a los Cheetos?” Solicitó una reunión con el director general de la empresa … y así fue como nació la franquicia de los Flamin’Hot Cheetos. Luego, seguiría la creación de un imperio.

Recientemente, esta agradable historia empezó a crujir como una tostada. Aunque millones de personas siguen devorando cualquier cosa que les proporcione Montañez, siguen siendo adictos a su inspiradora, simplista y deliciosa historia.

Montañez ha escrito no sólo uno sino dos libros, el segundo titulado “Flamin’Hot” que saldrá a la venta el mes próximo. Eva Longoria fue contratada para dirigir una biografía basada en su vida. Él cobra decenas de miles de dólares para dar pláticas motivadoras destacando el valor del trabajo arduo, la perseverancia y cómo superar los obstáculos emocionales y humanos –todo eso mezclado con anécdotas de su infancia difícil, siendo hijo de inmigrantes mexicanos.

Entonces, ¿en dónde se están resquebrajando los Cheetos? Una investigación realizada por Los Angeles Times dice que esa historia no es correcta. Así es, Montañez nunca se graduó de la preparatoria y pasó de ser un conserje a un ejecutivo corporativo de alto rango, un logro considerable en nuestra sociedad que está dividida en estratos de ingresos y obsesionada con las credenciales.

Sin embargo, Flamin’Hot Cheetos fueron elaborados a través de un esfuerzo corporativo de colaboración, según reportó el periódico, y parte del crédito pertenece a una ex ejecutiva de la empresa, Lynne Greenfeld.

Montañez, dice el Times, entró tarde al proceso. El periódico señala un artículo publicado en US News and World Report en 1993 dándole a Montañez, identificado como encargado de máquinas, el crédito por el Flamin’Hot PopCorn. El periódico también encontró discrepancias en las fechas de los eventos de Montañez. Por su parte, Greenfeld, no tenía conocimiento de la historia de Montañez hasta que leyó acerca de eso en línea en el 2018 y se dio cuenta que él estaba adjudicándose el crédito por su iniciativa, de acuerdo a los correos electrónicos revisados por el Times.

Frito-Lay, citando una pérdida de “memoria institucional” dio a conocer declaraciones que no agregaron ninguna claridad. La empresa le comentó al Times que Montañez no estuvo involucrado en la fase de prueba de la popular colación y que “los hechos no apoyan la leyenda urbana”. Aunque le comentó a Planet Money de NPR que él hizo el trabajo con el producto.

Montañez sigue apegándose a su historia. “Recuerden esto, la mejor manera de destruir un mensaje positivo es destruyendo al mensajero”, dijo en un video que fue publicado en Instagram. También le comentó a Variety que nunca había escuchado acerca de Greenfeld antes de estos recientes contratiempos.

Aunque la historia que ha contado Montañez sea una versión precisa sobre cómo arribaron los Flamin’Hot Cheetos a los supermercados, eso no importa para su éxito en el circuito de la auto-ayuda.

Más que unos cuantos oradores y libros motivacionales son el equivalente intelectual y social de los Flamin’Hot Cheetos: el pegajoso sabor es todo excepto adictivo. Aunque usualmente tienen ingredientes artificiales. El padre acaudalado del imperio de finanzas e inversiones personales del libro “Papá Rico, Papá Pobre” de Robert Kiyosaki es mayormente ficticio. Donald Trump no fue un empresario que se haya hecho a sí mismo, pero nació en una familia acaudalada.

Otros dicen que aunque no sea verdad, hacen que el éxito parezca más fácil que lo que realmente es. Ahorrar 1 millón de dólares para el retiro es mucho más difícil que dejar de tomar un café latte al día. Sheryl Sandberg estuvo en lo correcto al decir que para una mujer es más difícil tener éxito. Aunque el rechazo a darse por vencida y aliarse con los hombres está muy lejos de ser sólo una respuesta cuando “Lean In” fue publicado y en el 2021, el panorama para las mujeres que trabajan –que es menor en casi 2 millones de empleos– es aún peor.

Las historias de auto-ayuda son atractivas e impulsan una industria que es de 10 billones de dólares anuales, no se debe simplemente a que ofrecen soluciones al estilo hágalo usted mismo para los problemas económicos y sociales, sino también debido a que abonan a nuestra creencia de sociedad en la habilidad que tienen las personas de triunfar sobre los obstáculos. Son, de algunas maneras, cuentos de hadas para adultos, con verdades difíciles usualmente que son secundarias a las moralejas.

Eso motiva pero no llenar a los consumidores, ese contenido también es parecido al de Flamin’Hot Cheetos.

Un sabor casi nunca es suficiente.

Probablemente, los fanáticos tienen más oportunidades de aceptar la historia de Montañez. Su editora, Portfolio Books, impresora de Penguin Random House, ha cuestionado el tiempo en que ocurrieron los alegatos pero no tiene planes de posponer ni cancelar el próximo libro de Montañez.

Las personas que están detrás del proyecto de la película siguen a su lado. “El corazón, alma y espíritu de la historia es verdadero”, le comentó el guionista a Variety. “Nosotros no estamos en el negocio de los documentales”.

Montañez es afortunado, los clientes de los productos de auto-ayuda no están interesados en los datos duros. Ellos siguen hambrientos de esperanza.