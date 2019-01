El muro real no está en la frontera

Nueva York— El presidente Trump quiere $ 5.7 mil millones para construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Nancy Pelosi piensa que un muro es “inmoral”. La lucha por estos listones o barreras o ladrillos detuvo al gobierno durante más de un mes y puede volver a hacerlo si el Sr. Trump no está satisfecho con la forma en que se desarrollan las negociaciones en los próximos tres años.

Pero seamos claros: este es un desacuerdo acerca del simbolismo, no de la política. Los liberales se oponen menos a la agresiva seguridad fronteriza que a las imágenes xenófobas del muro, mientras que la administración se deleita abiertamente con sus errores políticos. Y cuando este episodio en particular termine, seguiremos peleando por algo que no está bien. Es cierto que los inmigrantes seguirán intentando cruzar a los Estados Unidos y que la migración global aumentará en los próximos años, ya que el cambio climático hace que algunas partes del planeta sean inhabitables. Pero la tecnología y la globalización están complicando la idea de qué es una frontera y dónde se encuentra.

En poco tiempo, no tendrá sentido pensar que la frontera es una línea, un muro o incluso cualquier tipo de estructura vertical imponente. Derribar o negarse a financiar, los muros fronterizos no llevarán a nadie muy lejos en la búsqueda más amplia de la justicia global. Las fronteras del futuro no serán tan fáciles de detectar, construir o demoler como el muro que propone el Sr. Trump. Esto se debe a que no solo están subiendo por los países, sino que están subiendo alrededor de nosotros. Y nos están quitando nuestra libertad.

En “The Jungle”, una obra de teatro sobre un campamento de refugiados en Calais, Francia, un contrabandista kurdo llamado Ali explica que su profesión no es responsable de la gran cantidad de inmigrantes que realizan los peligrosos viajes a Europa por mar. “Una vez, fui la única manera en que un hombre podría soñar con llegar a tu costa”, dice el contrabandista. Pero hoy, los migrantes pueden planear los viajes usando sus teléfonos. “No se trata de esta frontera. Es la frontera aquí “, dice Ali, señalando a su cabeza.”

El presidente Trump está obsesionado con su muro fronterizo porque la tecnología nos ha liberado de las paredes en nuestras cabezas.

Si te alejas lo suficiente en Google Earth, verás que las líneas entre las naciones comienzan a desaparecer. Eventualmente, te quedarás mirando a un planeta azul unificado. Incluso podría experimentar un indicio de lo que los astronautas han llamado el “efecto de visión general”: la sensación de que todos estamos en “La Tierra de la nave espacial”, juntos. “Desde el espacio vi a la Tierra, indescriptiblemente hermosa con las cicatrices de las fronteras nacionales desaparecidas”, recordó Muhammed Faris, un astronauta sirio, después de su misión al espacio en 1987.

La libertad de movimiento de una persona solía estar determinada en gran medida por la ciudadanía, el origen nacional y las finanzas de la persona. Ese sigue siendo el caso, pero cada vez más, las personas se clasifican no solo por el color de sus pasaportes o su capacidad para pagar los boletos, sino también por dónde han estado y qué han dicho en el pasado.

Los muros son una respuesta a la profunda ansiedad existencial, e incluso si los muros se derrumban o no se construyen en ladrillo y piedra, el mundo nos garantizará poco en el camino de la libertad, la equidad o la igualdad. Tiene más sentido pensar en las fronteras modernas como círculos superpuestos y concéntricos que cambian de tamaño, forma y textura dependiendo de quién, o qué, está tratando de atravesar.

Es demasiado fácil imaginar una situación en la que nuestra libertad de movimiento aún dependa totalmente de lo que nos

Eso sirve muy bien a la nación-estado moderna. Porque al final, ¿de qué se supone que nos protejan las fronteras? La respuesta solía ser otros estados, imperios o soberanos. Pero hoy, existen relativamente pocas fronteras terrestres para defenderse físicamente de una potencia vecina, y los países incluso cooperan para vigilar las fronteras que comparten. Las fronteras modernas existen para controlar algo más: el movimiento de personas. Ellos nos controlan.

Esos son los muros por los que deberíamos estar luchando.