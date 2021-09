El mito de las ‘fronteras abiertas’

Un juez federal detuvo recientemente una política ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, Republicano, que habría permitido a la policía estatal interceptar automóviles sospechosos de transportar a pasajeros migrantes. Abbott afirmó que esta política era necesaria para hacer cumplir las leyes de inmigración y proteger al estado de la propagación del coronavirus. Sin embargo, el Departamento de Justicia intervino porque se supone que la política de inmigración es competencia del Gobierno federal. Como muestra esto, se está desarrollando una batalla de formas sorprendentes entre los estados y localidades y el Gobierno federal sobre quién tiene el poder de controlar la política de inmigración.

Es el resurgimiento de un debate mucho más antiguo sobre dónde descansa este poder. Hoy el Gobierno nacional tiene autoridad definitiva para gestionar la entrada y salida de personas que cruzan las fronteras nacionales. Pero no siempre fue así. Durante casi un siglo, desde la fundación del país hasta 1882, los estados y localidades tuvieron el control. Y la historia del control estatal y local sobre la inmigración está profundamente arraigada en una Constitución —y un sistema federal— que fue moldeado indeleblemente por la esclavitud.

La inmigración no es el único tema que genera confusión y debate sobre la división del poder. Estados Unidos tiene un sistema federal de gobierno en el que diferentes niveles de gobierno deben compartir el poder. Y aunque la Constitución estableció un plan que lo decía, los detalles han tenido que completarse con el tiempo. La ubicación de la línea divisoria entre las autoridades de los dos niveles de gobierno, qué gobierno tiene la responsabilidad sobre un área política y cuándo el Gobierno nacional obtiene el control exclusivo, ha sido decidida por la política de cada época.

Los esclavizadores influyeron enormemente en los compromisos de la Constitución. Los intereses de los esclavizadores trabajaron para delimitar claramente los alcances de la autoridad federal sobre la esclavitud y para asegurar garantías de que la esclavitud permanecería bajo la regulación local en lugar de la nacional. Una de las formas en que se logró este objetivo fue dividir las áreas de políticas por jurisdicción de la materia. Los sureños insistieron en que la esclavitud sería un asunto estatal y local, esforzándose por confinar el poder nacional a la política exterior, el comercio, la defensa y las finanzas.

La división del trabajo en áreas políticas fue respaldada por la doctrina de los “poderes policiales” que se deriva de la Décima Enmienda de la Constitución. Según esta doctrina, todas las políticas relativas a la salud, la seguridad y la moral se asignaron al control local. Los estados del sur y del noreste tenían cada uno sus propias interpretaciones regionales de lo que abarcaban los “poderes policiales”. Antes de la Guerra Civil, estos estados interpretaban estos poderes de manera muy diferente, dependiendo de las necesidades de cada estado.

El Gobierno federal tenía poco poder para regular la migración y los movimientos de personas, ya sea de otros estados o territorios extranjeros, porque hacerlo constituía una amenaza para la esclavitud en el sur y una amenaza para los estados del noreste que se defendían contra la entrada de un gran número de pobres y enfermos o migrantes discapacitados.

Por ejemplo, ocho estados esclavistas entre 1822 y 1857 reclamaron la autoridad para regular la entrada y el movimiento de afroamericanos libres, incluidos los marineros afrodescendientes libres de barcos extranjeros y nacionales que llegaban a los puertos del sur. Estas restricciones que impusieron, alegaron, se debieron a la preocupación de que los afrodescendientes libres fueran “contagios morales” que se mezclarían con la población esclavizada y fomentarían la insurrección. En 1857, todos los estados esclavistas costeros desde Carolina del Sur hasta Luisiana y Florida tenían leyes que autorizaban el arresto, encarcelamiento y, a veces, la venta como esclavos de marineros afrodescendientes libres nacionales y extranjeros. El Sur consideró estas leyes —en cierto sentido, leyes de control migratorio— como arraigadas en los poderes policiales constitucionales y necesarias para que los estados preservaran la seguridad pública y la seguridad interna.

Los estados de la costa noreste que recibieron la mayor parte de los migrantes internacionales que llegaron en el siglo XIX tenían un conjunto diferente de preocupaciones. Aunque las colonias y los primeros estados de la república deseaban que los migrantes ocuparan y trabajaran la tierra, no querían migrantes “improductivos”. Antes de que existieran los programas de asistencia social financiados con fondos públicos, el cuidado de personas indigentes, enfermas y discapacitadas a menudo se convertía en la responsabilidad financiera de la jurisdicción (ciudad, municipio, condado) donde vivía la gente. Los estados del noreste afirmaron su derecho bajo los poderes policiales y la autopreservación de protegerse de los costos económicos y sociales de cuidar a las personas, en particular a los recién llegados, que, según ellos, representarían una carga.

Continuando con una práctica que comenzó en el período colonial, estados como Nueva York y Massachusetts exigieron que los barcos que llegaran “manifestaran” o informaran al estado de la condición física de los pasajeros. También exigieron que se pagaran bonos e impuestos por cabeza para los migrantes “en riesgo”, aquellos que se consideraran que probablemente le costarían dinero al Estado, o lo que se denominó “que probablemente se conviertan en una carga pública”, un término que todavía existe en diferentes formas en la ley de inmigración contemporánea.

Durante casi un siglo, los estados del noreste y sureste, en lugar del Gobierno nacional, determinaron quién podía entrar y permanecer en sus fronteras geográficas. Los estados podrían deportar a los pobres, ya sean nativos o nacidos en el extranjero. Podrían evitar y expulsar a los pobres del ingreso a su jurisdicción, o imponer cargas administrativas para ingresar, permanecer y moverse libremente en el estado.

El Gobierno nacional no pudo arrebatar y consolidar los controles migratorios de los estados hasta después de la Guerra Civil, cuando los estados del sur ya no necesitaban luchar para regular los movimientos de las personas para defender la esclavitud. Para los estados del noreste, los fallos de la Corte Suprema invalidaron la capacidad de los estados para recaudar impuestos o bonos a los inmigrantes que llegan para sufragar el costo de su cuidado. En un trío de casos que comenzaron con The Passenger Cases (1849), Chy Lung contra Freeman (1875) y Henderson contra el alcalde de Nueva York (1876), la Corte Suprema anuló los impuestos y bonos principales de Nueva York y Massachusetts.

Con los principales instrumentos de los esfuerzos de los estados del litoral nororiental para protegerse de los males de la migración masiva desaparecidos, estos estados clamaron por el reembolso del gobierno nacional para regular a los migrantes pobres, enfermos y discapacitados. Su deseo fue concedido en 1882 cuando el gobierno nacional aprobó un impuesto federal sobre inmigración por persona.

El año 1882 también vio la aprobación de la Ley de Exclusión de China federal, que marcó la transición de la política de inmigración al control nacional exclusivo. Las Enmiendas de Reconstrucción, las 13, 14 y 15, ratificadas entre 1865 y 1870, habían cambiado decisivamente el equilibrio de poder general de los estados al gobierno nacional y habían colocado la ciudadanía nacional por encima de la ciudadanía estatal. Estos dos movimientos permitieron al Gobierno federal evitar las restricciones locales a la libertad de moverse y permanecer.

El 31 de agosto de 2021, la cuenta oficial de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (“ICE”) tuiteó: “Si bien muchos pueden pensar que ICE es una agencia relativamente joven, vinculando sus orígenes a los eventos del 11 de septiembre, su historia se remonta a cuando los padres fundadores de la nación estaban estableciendo el plan para los recién creados Estados Unidos de América”. Pero, por supuesto, no hubo control nacional sobre la inmigración en el período anterior a la guerra porque los estados no lo permitirían.

Recordar lo que motivó a los estados a restringir el movimiento en sus fronteras en primer lugar, excluir a las personas consideradas indeseables en el noreste y proteger la institución de la esclavitud en el sur, ayuda a desacreditar el mito persistente de que las fronteras estadounidenses estaban abiertas antes de la regulación nacional, y nos pide que preguntemos de quién son los intereses que están protegidos por estas restricciones.