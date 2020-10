El miedo salva vidas cuando los líderes nos fallan

Washington— Después de recibir oxígeno, ser hospitalizado durante tres días y recibir una dosis de medicamentos antivirales experimentales, anticuerpos sintéticos y esteroides, el presidente Donald Trump decidió que el coronavirus no es tan malo. “No le tengan miedo al Covid”, tuiteó el lunes. “Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”

Cara a cara con su propia mortalidad, Trump rechaza toda la noción y muchos de sus aliados han seguido su ejemplo. Jason Miller, un asesor principal de campaña, dijo a los periodistas que “no nos vamos a esconder por el miedo” y que continuarán realizando mítines después del diagnóstico de Trump. El representante Matt Gaetz, republicano por Florida, uno de los mayores seguidores del presidente, tuiteó en un tono que seguramente tenía la intención de indicar fuerza en lugar de desesperación: “El presidente Trump no tendrá que recuperarse del Covid. El Covid tendrá que recuperarse de Presidente Trump. #MAGA”. De manera similar, el presentador de Fox Nation, Tomi Lahren, ridiculizó a Joe Biden por abogar por las precauciones contra el coronavirus: “También podrías llevar un bolso con ese cubrebocas, Joe”.

Pero, ¿qué tiene de malo el miedo? El miedo es una respuesta racional y necesaria a una enfermedad que ya ha matado a más de 212 mil estadounidenses y ha obligado a las ciudades a utilizar camiones refrigerados como morgues improvisadas. El miedo es lo que nos impulsa a usar cubrebocas y hacernos la prueba. El miedo por el bienestar de los demás, algo que podríamos llamar preocupación, es lo que nos mantiene alejados de nuestros seres queridos por su propia seguridad, incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Por supuesto que deberíamos tener miedo al coronavirus. El miedo nos mantiene vivos.

Tener miedo es un sentimiento de adaptación destinado a protegernos tanto física como psicológicamente, permitiéndonos identificar y evitar el peligro. Reprimir una respuesta que evolucionó para salvaguardarnos es una tontería a primera vista. Pero el miedo en sí mismo no es ni bueno ni malo; puede conducir a una supervivencia egoísta o a un sentido de responsabilidad colectiva. Durante la pandemia, hemos visto a algunas personas acaparar papel higiénico, mientras que otras han formado redes de ayuda mutua. Hemos visto a los jefes recortar empleados sin ofrecer ninguna indemnización, mientras que esos mismos trabajadores se organizan para ayudarse unos a otros a navegar el sistema de desempleo. Como líder, Trump aviva el primer impulso, a pesar de que la lucha contra una pandemia requiere el segundo.

La táctica del presidente de tratar la pandemia como una prueba de fuerza personal en lugar de una cuestión de política no es nada nuevo. Los políticos tienden a apoyarse en agitar la retórica emocional cuando eluden su responsabilidad como legisladores. El efecto es individualizador: las personas están hechas para ser valientes o asustadas; fuertes o débiles; masculinas o no. La implicación es que si todos, por nuestra cuenta, elegimos ser valientes, podemos superar el coronavirus.

Este tipo de encuadre no es exclusivo de los republicanos; es casi imposible caminar por Nueva York en este momento sin ver letreros que dicen “NY TOUGH” a todo volumen. El lema es el centro de una campaña de propaganda sobre el coronavirus del gobernador Andrew Cuomo, en la que el gobernador también reveló una montaña de espuma de coronavirus en una rueda de prensa y un cartel de “New York Tough” con imágenes de cosas que supuestamente los neoyorquinos han superado. como el “Boyfriend Cliff” y los “Winds of Fear”. Como dijo Cuomo en ese momento, “me encantan los carteles”.

Este tipo de retórica sirve para echar la culpa de las consecuencias de la pandemia hacia los ciudadanos individuales y alejarlos de cualquier sentido de responsabilidad colectiva liderado por la política. Lo que necesitábamos este año era que nuestros líderes implementaran cierres planificados, aprobaran paquetes de ayuda y financiaran pruebas y rastreo generalizadas para que nadie tuviera que ser duro o fuerte para sobrevivir a la pandemia. Lo que obtuvimos, en cambio, fue una ciudad abrumada por el coronavirus, seguida pronto por un país que experimentó lo mismo. Si los políticos hubieran abrazado el miedo al covid-19 de una manera constructiva desde el principio, es posible que hubieran respondido de manera más apropiada a la amenaza.

Está claro que Trump está desesperado por no parecer débil (ésa es una fijación de por vida para un hombre que aparentemente llamó a los soldados muertos “perdedores” y “tontos”, pero nunca experimentó nada como la guerra, lo que podría haberle enseñado que los soldados saben que el miedo no es nada de lo que avergonzarse). Trump viajó en un automóvil herméticamente cerrado, saludó a sus fanáticos y organizó una sesión de fotos del hospital en la que firmó hojas de papel en blanco con un marcador. A los pocos días de regresar a la Casa Blanca, estaba de regreso en la Oficina Oval, según los informes, a pesar de las súplicas de su personal para permanecer aislado en la residencia, lo que aún pone en peligro a las personas que lo rodean, desde su equipo de seguridad hasta los empleados de campaña de la Casa Blanca.

Compare eso con cómo otro país manejó la idea de que usar cubrebocas no era de hombres. En Taiwán, algunos niños pequeños inicialmente se negaron a usar cubrebocas distribuidos por el gobierno porque algunos eran rosas. En respuesta, durante una conferencia de prensa, todos los funcionarios masculinos del Centro de Comando Central de Epidemias de Taiwán usaron cubrebocas rosas, enfatizando el mensaje de que “¡Está bien que un hombre se vista de rosa!” y que “El rosa es para todos”. Mientras tanto, en los últimos días, más personas en la órbita de Trump dieron positivo por el coronavirus que en todo Taiwán.

No hay nada de malo en tener miedo en un país donde las personas enfrentan enormes facturas por el tratamiento del covid-19 porque no tienen seguro médico, o donde están siendo desalojadas de sus hogares durante una pandemia porque no pueden pagar el alquiler. Es natural tener miedo cuando sus representantes electos han permitido que cientos de miles de personas mueran y aún no tienen un plan para prevenir la muerte de miles y miles más. Si el coronavirus domina nuestras vidas, no es porque le hayamos tenido demasiado miedo. Es porque nuestros políticos lo hicieron así.