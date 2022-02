El Mes de la Historia Afroamericana se ahoga bajo el ruido de los blancos

San Diego— Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana y es un momento para recordar. Aunque la edición del 2022 ha sido tan desagradable que vale la pena olvidarla.

Yo culpo a los blancos. Al tener que estar siempre a cargo del show en Estados Unidos, los blancos finalmente se sienten “ignorados” –y no les agrada eso–. Así que, echaron a perder la celebración. Muchos estadounidenses blancos están cansados de cualquier cosa que se refiera a los afroamericanos.

Su objetivo más reciente es el Mes de la Historia Afroamericana.

Debido a que no soy ni afroamericano ni blanco, puedo ver claramente cuando uno de los colores primarios de Estados Unidos echa a perder una fiesta que es para otros. El tener una visión perfecta sobre los temas raciales es uno de los beneficios de ser hispanoamericano.

Escogí la frase “hispanoamericano” para molestar tanto a la derecha como a la izquierda, pero a ninguno le importa el apodo. Algunos conservadores tratan de acosarme catalogándome un nacido en Estados Unidos. Sin embargo, algunos liberales desprecian la palabra “hispano” debido a que fue acuñada por la administración del presidente republicano Richard Nixon.

En 1976, otro presidente republicano, Gerald Ford, decretó que el Mes de la Historia Afroamericana sería de observación nacional.

“Al celebrar el Mes de la Historia Afroamericana”, dijo Ford en su mensaje oficial, “podemos aprovechar la oportunidad para honrar los logros de los afroamericanos, que muy frecuentemente han sido rechazados en cada área a través de nuestra historia”.

Sin embargo, en el 2022, muchos republicanos se sienten bien con el rechazo, las legislaturas controladas por el Partido Republicano en varios estados están preocupados de que los estudiantes blancos puedan sentirse incómodos al recibir lecciones sobre esclavitud, linchamientos y violaciones junto con un racismo sistémico, discriminación y violencia en contra de los afroamericanos. Así que, los legisladores estatales han aprobado restricciones sobre lo que puede y no puede ser enseñado durante el Mes de la Historia Afroamericana.

Recuerdo cuando los republicanos apoyaban “el control local” en la educación.

Como alguien que obtuvo una licenciatura en Historia de Estados Unidos en la universidad, pasé años estudiando a Estados Unidos –con todo y sus manchas–. En ese entonces, le llamábamos simplemente “la verdad”. Apuesto que nunca se les ocurrió a mis profesores colocar a los estudiantes en una burbuja.

Aunque Estados Unidos no es perfecto, es mucho más fuerte que lo creen aquellos que quieren sanear la historia.

Otra cosa que ha estropeado el Mes de la Historia Afroamericana en este año es el continuo maltrato de los afroamericanos.

El 2 de febrero, la policía de Minneapolis mató a un afroamericano, Amir Locke. El joven de 22 años se encontraba acostado en un sofá cubierto con una cobija, cuando fue baleado segundos después que oficiales del SWAT irrumpieron en su apartamento para realizar un cateo inesperado para alguien más.

El video de la cámara corporal del oficial muestra que Locke sostenía un arma, pero no está claro si el joven se dio cuenta que eran oficiales de la Policía y no intrusos armados que entraron a su vivienda.

El 15 de febrero, el alcalde Eric Adams de la ciudad de Nueva York provocó agitación en la Gran Manzana cuando aseguró que los integrantes de la prensa representada mayormente por blancos liberales hacen reportajes injustos sobre él debido a que no puede entender a los afroamericanos. La mayoría de los medios de comunicación de NY descartaron la crítica de Adams y la consideraron como una “agresión”.

El Consejo Editorial de The New York Post cambió todo el episodio y lo suavizó: “Además de todo lo demás, el alcalde Eric Adams insultó este martes a los miembros afroamericanos de la prensa de la ciudad asegurando que son buenos con él”. Adams no hizo tal cosa. Él simplemente exigió un mejor trato de los medios de comunicación que usualmente le exigen lo mejor de él y de otros funcionarios electos.

El 18 de febrero, en el Centro Brooklyn, en Minnesota cerca de Minneapolis, la ex oficial de policía Kim Potter –quien fue condenada por un jurado por homicidio en primer y segundo grado por haber matado a un afroamericano de 20 años, Daunte Wright, en abril del 2021 después que dijo que erróneamente utilizó su pistola en lugar de una Taser– fue sentenciada a sólo dos años en prisión. Poter, quien es anglosajona, podría obtener “la libertad supervisada” en 16 meses.

El 22 de febrero, tres hombres blancos que fueron condenados en una corte estatal por perseguir y matar a Ahmaud Arbery de 25 años en febrero del 2020 en las afueras de Brunswich, Georgia, fueron encontrados culpables de cometer delitos federales de odio. Esa trágica historia sugiere que, en algunos aspectos, Estados Unidos no ha llegado tan lejos como le gusta pensar.

Finalmente, antes de que termine el mes, es posible que el presidente Biden nomine a la primera mujer afroamericana a la Suprema Corte. El evento histórico ha sido contaminado por una sarcástica acusación de varios hombres blancos de la política y medios de comunicación, que Biden está empleando una “acción afirmativa” para escoger a alguien y que irónicamente se espera que posteriormente en este año, se dé por terminada esa acción afirmativa.

Gracias a Dios que febrero es el mes más corto. Necesitamos darle vuelta a la página. Vamos, marzo, sálvanos.