El manazo delicado en la muñeca de Paul Manafort

Nueva York— El juez T.S. Ellis III le dio el jueves pasado a Paul Manafort, el ex presidente de la campaña de Trump, una sentencia de prisión notablemente ligera de menos de cuatro años, logrando así confundir a expertos y a quienes practican regularmente en los tribunales federales.

El Sr. Manafort, condenado el verano pasado por cargos de evasión de impuestos, fraude bancario y criminalidad relacionada descubiertos por el abogado especial, Robert Mueller, enfrentaba una posible condena de 19 a 24 años de prisión según las pautas federales de sentencia.

La indulgencia mostrada por el juez Ellis, del Tribunal del Distrito Federal en Alexandria, Virginia, hacia el Sr. Manafort tiene la sensación de un error judicial, especialmente teniendo en cuenta cómo el sistema de justicia penal trata habitualmente a las personas sin la riqueza, la influencia o el color de piel del Sr. Manafort.

No hay dos sentencias iguales: en el sistema federal y en los estados, los jueces conservan una amplia discreción para sentenciar a los acusados o podrían estar ligados a las sentencias que imponen.

Pero si la guerra fallida contra las drogas y la era del encarcelamiento en masa nos han enseñado algo, es que hay dos vías de justicia: una para aquellos que pueden pagar costosos abogados defensores y que pueden mover el cielo y la tierra para recibir misericordia, y una para todos los demás.

Las personas como el Sr. Manafort, cuando son atrapados engañando a los contribuyentes por millones de dólares, reciben discreción y trato de guante blanco, mientras que los traficantes de drogas y los acusados menos sofisticados, en la sala del tribunal del juez Ellis y en otros lugares, están sujetos a penas obligatorias draconianas.

Quizás el juez Ellis, un veterano de la banca federal que fue designado por Ronald Reagan, compró el argumento de que el Sr. Manafort estaba destinado a aumentar la presión sobre otros como parte de una investigación más amplia sobre las acciones de Rusia en la campaña presidencial de 2016, como sus abogados lo presentaron al juez Ellis antes de la sentencia.

Durante un momento revelador a primera hora de la audiencia del jueves, el juez Ellis dijo que el Sr. Manafort “no compareció ante este tribunal por nada relacionado con la connivencia con el Gobierno ruso para influir en estas elecciones”.

Esto es cierto. Pero la colusión, como seguramente sabe el juez Ellis, no es un delito federal, y no se menciona en la orden de nombramiento que le dio a Mueller su mandato en mayo de 2017. Más bien, es un término artístico que el Sr. Trump y sus defensores tienen y han abusado para desviar al público sobre la verdadera naturaleza de la investigación del abogado especial.

El Sr. Mueller, quizás sabiamente, se negó a hacer una recomendación de sentencia específica para el Sr. Manafort. Pero su oficina no hizo ningún esfuerzo por poner en evidencia el patrón de conducta criminal del Sr. Manafort, su falta de remordimiento y su comportamiento posterior a la acusación, todo lo cual resultó en una revocación de su fianza, nuevos cargos de obstrucción de la justicia y la implosión de su acuerdo de culpabilidad, en otro caso, en Washington, DC, por mentir a los fiscales y al gran jurado (el Sr. Manafort, quien admitió en ese caso que compartió datos de sondeo durante la campaña con un asociado ruso que se cree que tiene vínculos de inteligencia, será sentenciado en ese caso la próxima semana).

“La conducta criminal de Manafort fue seria, duradera y audaz”, dijo el equipo de Mueller al juez Ellis en una presentación de sentencia presentada el mes pasado. “No pagó impuestos en cinco años sucesivos que involucraron más de 16 millones en ingresos no declarados, y no identificó sus cuentas en el extranjero en esos mismos rendimientos, lo que dio como resultado más de 6 millones en impuestos no pagados”.

Para los fiscales federales, el Sr. Manafort “se benefició de las protecciones y privilegios de la ley y los servicios de su Gobierno, al tiempo que lo engañaba a él y a sus conciudadano”.

Eso no pareció importar mucho al juez Ellis, quien indicó en la corte el jueves que el Sr. Manafort llevó “una vida por lo demás irreprensible”. ¿Leyó el juez una palabra del memorando de sentencia del Sr. Mueller y su posterior refutación escrita, en la que los abogados del abogado especial criticaron la cooperación poco entusiasta del Sr. Manafort con los fiscales, su afirmación de que es demasiado viejo y frágil para volver a ofender, y la falta de claridad sobre sus activos y su capacidad para hacer que los contribuyentes estén completos?

“El esfuerzo de Manafort para cambiar la culpa a otros, como lo hizo en el juicio, no es consistente con la aceptación de la responsabilidad o un factor de mitigación”, escribieron los fiscales.

Entre el furor, incluso de jueces anteriores, sobre la aparente falta de imparcialidad del juez Ellis durante el juicio de Manafort el año pasado, me encontraba entre los que le dieron el beneficio de la duda. Los jueces a menudo juegan duro con los fiscales y los abogados defensores, pensé, y el juez Ellis ya había reconocido, al negarse a desestimar la acusación del Sr. Mueller contra el Sr. Manafort antes del juicio, que los cargos “claramente surgen de la investigación del abogado especial en el acusado de pagos supuestamente recibido de líderes respaldados por Rusia y funcionarios políticos prorrusos” .

El Sr. Manafort no ha mostrado arrepentimiento por sus delitos, o por su ostinación desde que el abogado especial lo acusó. Y el juez Ellis ignoró todo eso, haciendo un mal servicio a la justicia.

La misericordia del juez puede ser lo más cerca que el Sr. Manafort llegará a un indulto presidencial. Pero eso no puede evitar que le pida uno. El Sr. Trump, quien ha elogiado al Sr. Manafort como un “hombre valiente” y se lamentó de que su propio Departamento de Justicia acusó al Sr. Manafort de delitos fiscales que solo eran periféricos a la investigación de Rusia, se negó a descartarlos.