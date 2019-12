El llamarle a Trump “el elegido” es un acto político, no teológico

W ashington– El secretario de Energía Rick Perry incitó a la controversia recientemente al decir que considera que Donald Trump ha sido enviado por Dios y es “el elegido”: y que fue seleccionado para “gobernar y juzgarnos en este planeta y en nuestro gobierno”.

Como historiador del evangelismo estadounidense, considero esto como una afirmación problemática y también lo veo desde la perspectiva histórica.

La declaración de Perry acerca de una presidencia ordenada por la divinidad sigue la larga tradición de los cristianos evangélicos que consideran que el comandante en jefe ha sido “enviado por Dios”.

Se ha dicho eso de presidentes tan diversamente políticos como Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower y Ronald Reagan.

Roosevelt “infundió su propia fe simple y literal de una manera tan poderosa en el espíritu del público estadounidense, que muchos pensaron que había sido enviado por Dios”, según observó la historiadora Christine Wicker.

Y ahora, Perry y muchos cristianos evangélicos están agregando esa distinción a Trump, quien es el menor de esos presidentes y ciertamente el que menos es “cristiano” en términos de carácter, convicción y comportamiento exterior.

La ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley hizo comentarios similares acerca de la presidencia de Trump en una entrevista que concedió a la televisora Christian Broadcasting Network el mes pasado.

Cuando el estratega político de la televisora, David Brody, le preguntó cuál fue la intención de Dios al poner a Trump en la presidencia, Haley respondió diciendo que su presidencia ha demostrado “que todo sucede por una razón … Creo que en algunas ocasiones Dios pone a la gente para dar lecciones y en otras ocasiones para que haya un cambio”.

Los comentarios de Haley y de Perry muestran enfáticamente que Trump ha generado nuevas e importantes preguntas teológicas acerca del papel providencial de Dios en la elección de presidentes de Estados Unidos, y la idea de la “selección divina”.

Aunque el escepticismo acerca de tales afirmaciones es entendible, existen algunas bases bíblicas para hacer una afirmación sobre la “selección divina” en relación con ciertos líderes o personas.

La historia judeo-cristiana y las Escrituras están repletas de historias de personas que han sido comisionadas por Dios para hacer algún trabajo divino para el bien de personas en particular o para el ser humano en general.

Uno piensa en Moisés, quien en el Monte Sinaí escuchó la voz de Yahvé que lo llamó para dirigir a los hebreos y sacarlos de la esclavitud de Egipto. Los hebreos, a su vez, estructuraron una narrativa sobre su propia selección, recurriendo por ejemplo al Deuteronomio 7:6.

“El Señor, tu Dios, te ha escogido para ser una persona especial para él, por sobre todas las personas que están en la faz de esta Tierra”.

Éste es el fundamento en el que muchos cristianos evangélicos también se basan para aceptar que los judíos son “personas escogidas” y lo vinculan a su propio destino escatológico.

En declaraciones que han sido menos reportadas, Perry agregó una glosa bipartidista a su afirmación, y también declaró que el presidente Barack Obama había sido elegido por Dios en un momento particular para dirigir al país.

“Soy un gran creyente en que el Dios de nuestro universo sigue participando muy activamente en los detalles de nuestras vidas diarias en el gobierno”, dijo Perry. “Ustedes saben que Barack Obama no podría haber sido presidente de Estados Unidos sin que eso hubiera sido ordenado por Dios”.

Ésta es la idea teológica central que evocan tanto Perry como Haley.

Por un lado, ellos creen en la participación especial de Dios para escoger al presidente. Por la otra, aceptan la idea de que todo lo que sucede se debe a un plan de Dios, incluyendo quién se convierte en presidente.

Es algo parecido a la doctrina de la “predestinación”, aunque no exactamente de la misma manera, este punto de vista sostiene que en lo que se refiere a los eventos que suceden en la Tierra, sólo importa la voluntad de Dios.

Los deseos humanos y las acciones no tienen consecuencias. Todos sucede de acuerdo a un plan, el destino de la nación y del mundo ya están sellados.

Teólogos protestantes, católicos, judíos e islámicos han debatido sobre esa idea durante siglos, para poder explicar la posible aleatoriedad de los eventos mundiales.

No existe nada intrínsecamente partidista acerca de esa Teología, aunque en la práctica, la versión neutral tiende a derivar en argumentos acerca de la “selección divina” que sirven para impulsar el propio domino cultural y la política en nombre de la religión que profesa uno.

Estados Unidos, en particular, ha promovido históricamente su propia idea de la “elección divina” del destino a expensas de otras personas.

El líder puritano del siglo 17 John Winthrop profetizó que la nueva nación podría ser una “ciudad sobre una colina”, lo cual significa que, como modelo para el resto del mundo, tenía responsabilidades especiales.

Winthrop hizo hincapié en ese sentido de la naturaleza única de Estados Unidos para urgir los estándares más altos de la conducta.

Sin embargo, ese noble impulso cambió relativamente rápido con justificaciones para dominar la tierra de acuerdo a los propósitos de Dios.

El sacar a los nativos de su tierra y su cultura se convirtió en algo aceptable debido a que su expulsión ayudó a esta nación escogida a lograr su destino autorizado por la divinidad.

La esclavitud, también fue a lo peor, un demonio necesario” en el camino para construir la nación escogida por Dios. La afirmación de una “selección divina” predestinada dio lugar a una tierra robada, a borrar la cultura y la pérdida de incontables vidas.

Los comentaristas conservadores han hecho hincapié en la forma neutral del argumento de la “selección divina” para descartar la preocupación liberal que existe sobre las declaraciones de Perry.

En el Federalista, por ejemplo, Caroline D’Agati catalogó la crítica contra Perry “mayormente una distorsión de los medios de comunicación con un delgado velo de cristiandad”.

Sin embargo, aunque reconoce que muchos cristianos creen en que Dios juega un papel en todos los asuntos humanos, también podría ser un error ignorar el trabajo político que las palabras de Perry y Haley pretenden llevar a cabo.

Claramente, Perry trató de dividir: su formulación implicó que los que no votaron por Trump, o quienes actualmente rechazan la idea de que fue escogido de manera divina, en cierto sentido, quedan fuera del círculo de la aprobación divina. Que son los “otros” enemigos políticos y religiosos.

Perry trató de enviar otro mensaje político subrepticio a la base actual de la administración, cuyos miembros son mayormente partidarios fieles e incluyen a anglosajones que son cristianos evangélicos.

Ellos no creen que Trump en particular fue escogido, ellos necesitan creer desesperadamente que eso es así, debido a que saben que su sobrevivencia en términos políticos, depende de esa creencia.

Si él no “es el escogido”, habrán perdido verdaderamente, tomando en cuenta lo cercanamente que lo han aceptado a pesar de lo lejos que se encuentra de cada valor cristiano imaginable.

A la luz de eso es como deberíamos entender la afirmación de Perry, a pesar de la ventana bipartidista. El que Perry no estuviera haciendo una declaración benigna acerca del “Plan de Dios” queda claro cuando uno considera la segunda parte de su afirmación, que Dios envió a Trump “a gobernar y juzgarnos en este planeta y en nuestro gobierno”.

Dudo que Perry hubiera afirmado esto acerca de Obama, y no es una afirmación de corazón basada en la Biblia.

Para un cristiano, es Dios el que gobierna y juzga, aun cuando los gobernantes le deban una deferencia. Perry hizo una afirmación fuerte y nacionalista teniendo como propósito especial Estados Unidos, que es la versión distorsionada de la visión de Winthrop avanzando a través de la embarcación de Donald Trump, que admite es “imperfecta”.

Trump es el “escogido” con errores para una nación escogida.

¿Es teológicamente justificable decir que Dios prefiere a algunos candidatos sobre otros? no lo sé. Aunque estoy seguro que los seres humanos juegan un papel en la elección de un presidente, ya que el mundo es moldeado fundamentalmente por la acción humana.

El pensar lo contrario, externaliza nuestra responsabilidad moral para trabajar diligentemente para un mayor bien para toda la humanidad. De hecho, alzar nuestras manos y asumir que los malos líderes no deben ser rechazados debido a que su existencia implica la aprobación divina nos coloca en una posición de repetir y volver a vivir los peores episodios de la historia humana.