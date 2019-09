El legado paralizante de los estereotipos de género

Chicago– Como amante del ballet de toda la vida –y como hijo de padres inmigrantes que no podían darse el lujo de meterme a clases cuando era pequeña– no había duda de que mis propios hijos serían inscritos en danza tan pronto como llegaran al preescolar.

Cuando mi hijo tenía 4 años, la película “Billy Elliot” ya había salido, la cual contaba la historia del hijo de un minero de carbón inglés que, a los 11 años, tiene que enfrentarse a la desaprobación masculina para estudiar ballet. La conmovedora película endureció mi postura contra miembros escépticos de la familia que se preguntaban por qué ingresé a mi primogénito a las clases de primer nivel de tap y ballet.

Y, como era de esperarse, siendo el único niño en su clase, de nada sirvió que le asegurara que muchos hombres grandes y fuertes estaban orgullosos de llamarse bailarines de ballet para apaciguar su vergüenza. Especialmente cuando todas las mamás adulaban sus pequeñas zapatillas negras.

Lloró en su recital y, cuando terminó, dejé que renunciara. Y así terminaron los sueños de que algún día emprendería una carrera universitaria relacionada con la danza.

Dieciséis años después, cuando le revelé a él y al resto de mi familia que era gay, nos pusimos a hablar y dijo que entendía por qué yo nunca se lo había mencionado a mi familia que era de un género no-conformista.

“Recuerdo que realmente me gustaba usar tu tutú rosado de ballet por la casa”, me dijo. “Pero, un día, tuvimos compañía, y recuerdo la expresión de sus caras y cómo se rieron nerviosamente cuando me vieron ahí. Supe en ese momento que eso no estaba bien y que no debía volver a hacer algo así jamás”.

Es sorprendente que no importa cuánto evolucione una sociedad en su visión de género, ya sea que los estados ordenen que se establezcan baños neutrales de género o localidades que elijan a personas transgénero a ocupar cargos de todo tipo, desde puestos en consejos escolares locales hasta el Congreso, la presencia de los estereotipos de género sigue siendo visceral.

En esos arquetipos calcificados, los niños ganan campeonatos de futbol y las niñas son las únicas que usan medias para bailar, a menos, por supuesto, que estemos hablando de niños u hombres homosexuales, en cuyo caso Algunas personas sienten que eso es aceptable.

No importa cuántas victorias de la Copa del Mundo consiga el equipo nacional de futbol femenino de Estados Unidos, o cuántos bailarines de ballet masculinos se vean atrapados en los escándalos de #MeToo en los que se les acusa de degradar sexualmente a las mujeres, la gente todavía cree en gran medida en las actividades “masculinas” y “actividades femeninas”.

Aparentemente, esto incluye a personas como la presentadora de “Good Morning America”, Lara Spencer, que se rio de la noticia de que el príncipe George de Cambridge en Inglaterra. El hijo de 6 años del príncipe William y Kate Middleton, tomara clases de ballet junto con estudios religiosos, computación y poesía.

Spencer se disculpó después de que los bailarines y coreógrafos de ballet masculinos de renombre internacional como Christopher Wheeldon y Benjamin Millepied intervinieran para quejarse de comentarios tan mezquinos y homofóbicos que se transmitieron por la ABC.

Su ignorante comentario no fue una sorpresa para las personas que no encajan en las buenas expectativas de género e identidad sexual que constantemente se nos siguen imponiendo a todos.

Por ejemplo, incluso en la era posterior a #MeToo, es un gran negocio vender maquillaje caro a las mujeres que quieren canalizar a su pequeña niña interior.

Recientemente entré a una tienda de belleza Ulta con mi pareja y me sorprendió encontrar el lápiz labial y la sombra de ojos de marca compartida de Barbie en un puesto de exhibición cerca del área de pago.

Tras una investigación adicional, supe que la colección PUR x Barbie fue diseñada para el 60 aniversario de Barbie. “¡Esta colección de celebración te ayuda a sacar a tu jefa interior con colores feroces, pigmentos audaces y productos de belleza de alto rendimiento que seguramente llevarán tu confianza a nuevas alturas!... Mira, siente y vive como quieras con esta colección que ¡hace destacar la Barbie interior y la verdadera singularidad que se encuentra en cada uno de nosotras!”.

A cada una lo suyo, por supuesto.

Pero la ironía de atraer a las mujeres adultas a pintarse la cara como el ícono literal de la niña/mujer rubia, tetona y silenciosa de finales de los 50 no apunta hacia el desmantelamiento del el patriarcado, sino que es sólo la maldita creación de un multimillonario departamento de marketing de la corporación. Cada lápiz labial, después de todo, cuesta casi 20 dólares.

A pesar de la nueva aceptación de los roles fluidos de género, demasiadas entidades todavía mantienen vivas las retrógradas ideas de feminidad y masculinidad que humillaron a mi hijo hace 16 años.

Pero a pesar de que el Príncipe de Inglaterra no resultó ser inmune a que se rieran de él por entrenarse en lo que es una difícil disciplina física, él les dio a todos los chicos del mundo que visten zapatillas de ballet una oportunidad de ser reconocidos por lo normales que son.