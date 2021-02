El juicio político terminó, traiga las investigaciones criminales

Michelle Goldberg / The New York Times

Nueva York— Unas horas después de que el Senado votara en el juicio político de Donald Trump el sábado, hablé con el gerente principal de juicio político, Jamie Raskin. Estaba abrumadoramente decepcionado. A pesar de la indulgencia de los republicanos hacia Trump durante los últimos cinco años, a pesar de que tres senadores republicanos se reunieron con los abogados de Trump antes de presentar su defensa, Raskin tenía tanta fe en el abrumador caso que él y sus colegas presentaron que, hasta el final, él tenía esperanza de convicción.

“Siempre me han visto como un tipo de gafas de color rosa”, dijo. La sincera creencia de Raskin de que los republicanos del Senado mantuvieron un vestigio de solidaridad patriótica con sus conciudadanos es parte de lo que hizo que su presentación fuera tan eficaz; se entregó a ella sin fatalismo ni cinismo.

Los administradores de la Cámara obligaron al Senado a tener en cuenta la magnitud del terror que Trump desató en el Congreso. “Vi a un grupo de republicanos que votaron en contra de nosotros, incluido Mitch McConnell, llorando en diferentes momentos”, dijo Raskin. El caso fue lo suficientemente fuerte como para ganarse incluso a dos senadores republicanos, Richard Burr y Bill Cassidy, que inicialmente habían votado en contra de la celebración del juicio.

Pero cuando se trata de McConnell y su grupo, el cinismo siempre prevalece.

Como soy menos optimista que Raskin, me decepcionó menos. El veredicto de 57 a 43 contra Trump fue la mayor mayoría bipartidista para la condena en un juicio político presidencial. Y me parece que si McConnell no pudo comportarse honorablemente, hizo lo mejor que podía hacer con el discurso que pronunció después de votar a favor de la absolución.

“No hay duda, ninguna, de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los hechos” del 6 de enero, dijo McConnell. El ataque al Capitolio, argumentó, fue un efecto del “crescendo intensificado de las teorías de la conspiración, orquestado por un presidente saliente que parecía decidido a revocar la decisión de los votantes o incendiar nuestras instituciones al salir”. Una vez que comenzó, dijo McConnell, Trump “miró la televisión feliz, felizmente, mientras se desarrollaba el caos”.

La censura del senador podría haberse duplicado como el resumen final de los gerentes de la Cámara.

Para Raskin y los otros ocho gerentes, el discurso de McConnell fue a la vez una reivindicación y un insulto, que demostraba que habían probado su caso y que no importaba. McConnell votó a favor de la absolución por un tecnicismo fabricado, argumentando que un ex presidente “constitucionalmente no es elegible para ser condenado”.

Su mala fe es asombrosa; fue él quien se negó a seguir adelante con un juicio mientras Trump aún estaba en el cargo. Con su solución de dividir al bebé para la culpa manifiesta de Trump, McConnell parecía estar tratando de mantenerse en el lado correcto de su grupo mientras calmaba a los donantes corporativos que habían cortado a los políticos que apoyaban a los insurrectos.

Pero, y aquí está la parte importante, McConnell se mostró abierto al enjuiciamiento de Trump en otros foros. “No se salió con la suya todavía, todavía”, dijo McConnell. “Tenemos un sistema de justicia penal en este país. Contamos con litigio civil. Y los ex presidentes no son inmunes a que ninguno de los dos rinda cuentas”.

Para Raskin, un ex profesor de derecho constitucional, esto no es un consuelo. “Tienes que rebobinar a los días anteriores a Trump”, dijo. “Los políticos no deberían decirle a los fiscales a quién procesar”. La acusación fue una forma de que nuestro sistema político se defendiera y fracasó. “Tuvimos la oportunidad de lidiar con el peligro claro y presente que es Donald Trump de una manera bipartidista a través de nuestro sistema constitucional”, dijo. “El Partido Republicano no pudo sumarse al esfuerzo en número suficiente para que fuera completamente exitoso, así que ahora van a tener que pelear contra él internamente o, más probablemente, se convertirán en un partido político autocrático que realmente opera como un culto religioso.”

Esto es cierto. Pero si no podemos restaurar las normas anteriores a Trump, McConnell al menos ha eliminado parte del tabú de enjuiciar a un ex presidente. Además de las investigaciones sobre las prácticas comerciales de Trump en Nueva York, los fiscales de Georgia han abierto una investigación criminal sobre sus intentos de subvertir las elecciones allí. Según los informes, el fiscal general de Washington está considerando acusar a Trump de violar una ley del Distrito de Columbia contra la provocación de violencia. El Departamento de Justicia de Joe Biden podría investigar los innumerables crímenes federales que Trump pareció cometer en el cargo.

Las decisiones de presentar cargos no deberían ser tomadas por los políticos, pero tampoco deberían ser bloqueados por ellos.

En el pasado, los republicanos parecían dispuestos a intentar detener cualquier investigación federal sobre Trump. Como informó The Financial Times en diciembre, antes de que los demócratas obtuvieran dos escaños fundamentales en el Senado en Georgia, “los republicanos dejaron en claro que, si controlan el Senado, buscarán protección para Trump antes de aprobar a cualquier candidato a fiscal general propuesto por Biden”.

En caso de que Trump se enfrente a un peligro legal, muchos republicanos seguirán aullando sobre una caza de brujas. McConnell incluso podría unirse a ellos. Pero sus palabras no se pueden retractar fácilmente.

“Tiene que haber un reconocimiento a nivel nacional de la gravedad y el horror de estos eventos”, dijo Raskin sobre el intento de golpe de Trump. “Espero que el juicio político haya iniciado ese proceso educativo”. Lo ha hecho, y los republicanos ya no pueden pretender que el juicio debería ser el final del mismo.