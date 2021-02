El juicio político ofrece gracia a los republicanos

Michelle Goldberg / The New York Times

Nueva York— Durante su presentación de juicio político el miércoles, Stacey Plaskett, quien representa a las Islas Vírgenes en la Cámara, explicó cómo Donald Trump hizo un guiño a la violencia desde su base en las semanas previas al ataque al Capitolio del 6 de enero. Mostró un video de Nick Fuentes, un supremacista blanco, gritando a través de un megáfono en la segunda ‘Million MAGA March’ en diciembre.

“En la primera Marcha del Millón de MAGA, prometimos que si el G.O.P. no haría todo lo que esté en su poder para mantener a Trump en el cargo, ¡destruiríamos al Partido Republicano!” Fuentes gritó.”¡Destruye el G.O.P.! ¡Destruye el G.O.P.!” gritó la multitud beligerante en respuesta. Plaskett dijo: “Esas palabras, ese fue el mensaje de Trump: Destruyan a cualquiera que no escuche”. Citó a la ex portavoz de la campaña de Trump, Katrina Pierson, hablando en la misma manifestación: “Sabíamos que tanto los republicanos como los demócratas estaban en contra de nosotros, el pueblo”.

Una y otra vez, los manejadores del juicio político enfatizaron este mensaje: Trump victimizó a los funcionarios republicanos y es fundamentalmente diferente de otros en su partido. Los manejadores elogiaron al ex vicepresidente Mike Pence y mostraron a una turba pidiendo a gritos su ejecución. Ted Lieu, de California, destacó los tweets en los que las amenazas de Trump “se volvieron aún más acaloradas y específicas hacia los republicanos que consideraba parte de ese grupo de rendición”.

El presidente, dijo Lieu, “no venía solo por una o dos personas, o demócratas como yo. Venía por ti, por los senadores demócratas y republicanos”. Las presentaciones mostraron cuán cerca estuvo la multitud de llegar al senador Mitt Romney.

Debido a la improbabilidad de que Trump sea condenado, a menudo parece que este segundo juicio político se lleva a cabo para el público y para la historia. Los directivos tomaron un día caótico, traumático y lo convirtieron en una narrativa coherente, transversal entre el alboroto y las acciones del presidente que lo inspiró.

Los momentos más poderosos de su presentación fueron las yuxtaposiciones temporales, como cuando Trump tuiteó: “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución”, incluso cuando las noticias por cable mostraban la caza de hordas del MAGA. (Un insurrecto leyó el tuit de Trump a través de un megáfono). Fue a la vez desgarrador y más fascinante de lo que hubiera esperado, un documental indeleble del crimen culminante de Trump contra la República.

Sin embargo, en un sentido, la historia que contaron los administradores de la Cámara fue una distorsión. “Lo que hizo nuestro comandante en jefe fue tremendamente diferente de lo que cualquiera de los presentes en esta sala hizo para plantear preocupaciones sobre las elecciones”, dijo Eric Swalwell de California. Eso no es del todo cierto. Muchos republicanos no fueron víctimas de Trump, sino sus facilitadores. De hecho, una de las cosas más perversas de este juicio político es que el jurado está repleto de cómplices del acusado.

Varios senadores republicanos participaron con entusiasmo en la gran mentira de Trump. A Mitch McConnell, que entonces era el líder de la mayoría del Senado, más de un mes después de la convocatoria de las elecciones, admitió que Joe Biden ganó. Otros resistieron más. Apenas dos horas antes de que el Capitolio fuera violado, el senador Josh Hawley fue capturado levantando el puño en solemne solidaridad con la multitud que había respondido al llamado de Trump de converger en Washington para una protesta “salvaje”. Incluso después del alboroto en el Capitolio, Hawley fue uno de los ocho senadores que votaron para rechazar los votos del Colegio Electoral de algunos estados.

Varios republicanos de la Cámara parecen aún más culpables de avivar el asalto. En un video transmitido en vivo el 29 de diciembre, Ali Alexander, uno de los líderes del movimiento Stop the Steal, describió su colaboración con los congresistas republicanos Paul Gosar, Mo Brooks y Andy Biggs.

“Somos los cuatro chicos que se les ocurrió un evento el 6 de enero”, dijo, y agregó que estaba destinado a cambiar las mentes de los miembros del Congreso que “vieron a todos afuera y dijeron: 'No puedo estar en el al otro lado de esa mafia '“. (Brooks, quien habló en el mitin, y Biggs, quien culpó a Antifa por parte del caos, han negado trabajar con Alexander). Como informó Ryan Grim de The Intercept, Gosar dijo, en un mitin en Arizona promoviendo la manifestación del 6 de enero: “Te puedes sentar y volver a casa una vez que conquistemos la colina. Donald Trump ha vuelto a ser presidente”.

Es bastante fácil entender por qué los manejadores del juicio político están trabajando tan duro para separar a Trump del Partido Republicano: todavía tienen la esperanza de persuadir a algunos jurados republicanos.

“Cuando pusieron ese clip, por ejemplo, de los insurrectos gritando contra el Partido Republicano, fue una manera poderosa de dejar claro que estas personas no los representan a ustedes, senadores, representan a Donald Trump y cuán disruptiva ha sido su influencia. “Dijo Adam Schiff, el fiscal principal en el primer juicio político de Trump.

Si los republicanos estuvieran listos para dejar a Trump, los manejadores del juicio político les estarían dando un regalo. Al condenarlo, los republicanos podrían, después de cosechar cuatro años de recompensas por su complicidad, lavarse las manos con un líder que se dice que muchos desdeñan en privado. Aquellos que quieran postularse para presidente ellos mismos podrían despejar las cubiertas de un competidor. Y, por supuesto, podrían ratificar la narrativa de que Trump fue aberrante y que no tienen ninguna responsabilidad por su intento de derrocar la democracia que pretenden venerar.

El mes pasado, The New York Times informó que McConnell estaba satisfecho con este juicio político, creyendo que Trump se lo merecía y que haría más fácil expulsarlo del partido. A veces, los administradores de la casa parecen hablarle directamente.

Sin embargo, debido a que gran parte de la base del Partido Republicano parece simpatizar con los insurgentes, los jurados republicanos no pueden aceptar lo que ofrecen los demócratas. Según una nueva encuesta realizada por un proyecto del American Enterprise Institute, el 66 por ciento de los republicanos cree que la victoria de Biden fue ilegítima. El treinta y nueve por ciento de los republicanos está de acuerdo con la afirmación: “Si los líderes electos no protegen a Estados Unidos, la gente debe hacerlo por sí misma, incluso si requiere tomar acciones violentas”.

Algunos de los que desaprueban la violencia están cautivos de las teorías de conspiración sobre los disturbios del Capitolio: la mitad de los republicanos dicen que Antifa estaba detrás de esto. McConnell, probablemente sintiendo dónde está su partido, ya votó que el juicio político actual es inconstitucional.

El jueves, los manejadores del juicio político de la Cámara de Representantes mostraron un montaje de video de funcionarios republicanos y ex miembros del personal de Trump denunciando a Trump por hacer exactamente lo que está siendo acusado. “El hecho de que el presidente de los Estados Unidos encendiera estas llamas de odio e insurrección será recordado como uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestra nación”, dijo el gobernador Phil Scott de Vermont.

A los senadores republicanos se les está dando la oportunidad de ponerse en el lado correcto de esa historia, de distanciarse de una desgracia que se debe saber que sus descendientes algún día leerán. Se les está dando la oportunidad de reescribir la vergonzosa historia de cómo se ha comportado el Partido Republicano durante los últimos cuatro años.

Es casi seguro que no lo aceptarán. A efectos retóricos, los demócratas que libran esta quijotesca batalla por la rendición de cuentas tienen que fingir que el Partido Republicano es redimible. El resto de nosotros no.