El juicio de los opioides no les sale bien a las ‘grandes farmacéuticas’

San Diego— La verdad puede ser una píldora difícil de tragar.

Esta es la dosis: millones de estadounidenses siguen siendo adictos a los medicamentos contra el dolor y otros medicamentos de prescripción. La crisis de opioides ha matado a medio millón de estadounidenses en las dos últimas décadas.

Los estados más afectados incluyen a West Virginia, Maryland, New Hampshire y Ohio.

Miles de vidas han sido destruidas. Las cortes están abarrotadas. Se han desviado los recursos para la aplicación de la ley y las agencias que proporcionan servicios sociales están abrumadas.

La mayor parte de la culpa de esta catástrofe de salud pública es de las grandes farmacéuticas. Sin embargo, los culpables tuvieron un cómplice: las grandes farmacéuticas. Todos ganaron dinero de esa sociedad. Muchos médicos actúan como “asesores” de las empresas farmacéuticas, mientras que estas obtienen ganancias en cada píldora que venden.

¿Quién ha pagado ese precio? La gente que está agonizando, la clase trabajadora que busca un alivio temporal para sus dolores. Esas personas son a las que un ejecutivo de alta jerarquía de la industria farmacéutica apodó como “los bobos de las pastillas”.

En los últimos 10 años, he acudido a muchos médicos debido a varios padecimientos. También ha llevado a mi padre de 80 años y a mi madre de 79 años a ver una variedad de médicos en muchas ocasiones.

Una cosa que he aprendido de todas esas visitas, y las varias docenas de prescripciones que me han dado es que los médicos usualmente no conocen mucho acerca de las pastillas que están recetando.Constátelo por usted mismo.

La próxima vez que su médico escriba una prescripción, hágale preguntas. Pregúntele por toda la lista de efectos colaterales. Pregúntele si el medicamento es incompatible con cualquier otro fármaco que esté tomando. Pregúntele si la investigación más reciente dice algo acerca de la efectividad del medicamento. Es probable que no lo sepa.

¿Usted sabe quiénes son los expertos en medicamentos? Los farmacéuticos. En más de una ocasión le he preguntado a uno de ellos sobre la prescripción debido a que el medicamento que solicité se duplicaba con uno que ya estaba tomando.

Cuando el sistema de pesos y contrapesos funciona perfectamente, el farmacéutico es la última línea de defensa en contra de la afectación de un paciente, así como también contra la avaricia e incompetencia de la industria farmacéutica. Cuando se rompe esa línea, los efectos son desastrosos.

El mes pasado, un jurado federal en Cleveland, Ohio, detectó que tres de las cadenas farmacéuticas más grandes del país –CVS, Walgreens y Walmart– son responsables por impulsar la crisis de opioides y por no proteger a los clientes.

Dos municipios de Ohio –los Condados Lake y Trumbull– exigieron que las mega farmacias les hicieran un reembolso de los costos del tratamiento farmacológico, servicios sociales y aplicación de la ley asociados con la crisis.

En el Condado Trumbull, aproximadamente 80 millones de prescripciones de medicamentos contra el dolor fueron recetados a pacientes por médicos y farmacias entre el 2012 y 2016. Eso significa 400 pastillas para cada residente del condado.

En el Condado Lake, unos 61 millones de píldoras contra el dolor fueron distribuidas durante ese mismo período.

Hace varios meses, le hice una pregunta a mi médico que creo que se le hizo rara ¿Cuántas pastillas son consideradas como “demasiadas” para que una persona las tome? ¿Diez al día? ¿Veinte?

“No existe ningún número”, respondió.

Al ser tomado por sorpresa, señalé que muchas pastillas –tales como algunas estatinas que luchan contra el colesterol– conllevan la advertencia de un posible daño al hígado. ¿Y sigue siendo perfectamente seguro domar una docena o más pastillas cada día?

El asintió y empezó a escribir otra prescripción. Ni una sola vez mencionó lo que debería haber dicho: “Si usted tiene alguna pregunta acerca del riesgo de tomar ciertos medicamentos, pregúntele a su farmacéutico”.

En su batalla ante la corte, los dos condados de Ohio se basaron exitosamente en las llamadas leyes de “afectación pública” debido a la manera negligente e irresponsable en la que recetaron el medicamento contra el dolor a sus comunidades.

De hecho, los abogados de los condados argumentaron que las farmacias infringieron la ley que requiere que los farmacéuticos vigilen y señalen las prescripciones sospechosas.

Como respuesta a eso, los abogados de las farmacias señalaron a todos los demás –médicos, pacientes y empresas farmacéuticas–.

Los condados han tratado de obtener un total de 2.4 billones de dólares por los daños causados. Sin embargo, en el juicio final –que será determinado por un juez federal en la primavera– podría ser una mayor cantidad.

Esto es sólo el principio. Existen unas 3 mil demandas federales de opioides, y cientos de otros casos que están llegando a las cortes estatales.

El Foro de Análisis de Inteligencia de Bloomberg –que le da seguimiento al litigio de los opioides–pronostica que la exposición que ha enfrentado la industria farmacéutica de los gobiernos estatales y locales tan sólo sobre los medicamentos contra el dolor podría ser unos 50 billones de dólares.

Es bueno saberlo. Esperemos que muchas de esas demandas sean exitosas, y que las farmacias, médicos y empresas farmacéuticas tengan que pagar hasta que duela. Si la incomodidad es muy severa, tal vez deberían tomar algunos de esos medicamentos contra el dolor con el que han inundado a millones de estadounidenses.

Eso sería hacer justicia. Y justo eso es lo que el médico ordenó.