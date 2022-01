El gobierno que defendimos el pasado 6 de enero debe responsabilizar a los perpetradores

Washington— El calendario dice que sucedió hace un año. Pero se siente como si fuera ayer. Porque para nosotros dos, oficiales de policía del Capitolio de los Estados Unidos que, junto con muchos otros oficiales, defendieron el Capitolio el 6 de enero de 2021 de una violenta turba de insurrectos, las heridas de ese horrible día persisten.

Uno de nosotros sufrió considerables lesiones físicas que requirieron múltiples cirugías y un tratamiento de rehabilitación prolongado. El otro fue víctima de gas pimienta y gas lacrimógeno y sigue enfermo por los viles y racistas insultos que le lanzaron quienes invadieron la santidad del edificio del Capitolio. Ambos seguimos experimentando estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Sin embargo, aún más doloroso es el impactante esfuerzo del ex presidente Donald Trump y sus acólitos, incluidos algunos de los miembros del Congreso a quienes protegimos de la violencia ese día, para encubrir lo sucedido. El ataque al Capitolio es probablemente el evento más documentado de la historia, conmemorado en una enorme cantidad de videos indiscutibles en tiempo real, muchos tomados por los propios insurrectos durante el ataque y publicados en Internet. Es profundamente ofensivo, y una traición a todos los agentes de la ley que respondieron al llamado del deber ese día, sugerir que la turba que irrumpió en el Capitolio consistía simplemente en turistas o patriotas, o que los atacantes simplemente estaban interesados en “abrazarnos y besarnos”. No fueron pacifistas que expresaron tranquilamente su derecho a protestar bajo la Primera Enmienda quienes agredieron al oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, quien murió al día siguiente, o quienes casi matan al oficial de policía de Washington D.C. Michael Fanone. Lamentamos que Estados Unidos de alguna manera esté dividido sobre lo que realmente sucedió el 6 de enero, y estamos profundamente preocupados por la amenaza de violencia política futura que continúa flotando sobre nuestra democracia.

Lo que queremos –de hecho, lo que exigimos para nosotros y nuestros compañeros oficiales– es rendición de cuentas por los eventos del 6 de enero. Agradecemos al Departamento de Justicia por emprender decenas de enjuiciamientos penales de los insurrectos que atacaron el Capitolio e infligieron lesiones a numerosos agentes del orden. Y aunque es perturbador ver a tantos alborotadores recibiendo sentencias leves, nos alienta que algunos jueces vayan más allá de las recomendaciones de sentencia de los fiscales.

Pero el proceso de justicia penal no contará la historia completa de lo que sucedió ese día y por qué. Para eso debemos confiar en el comité de selección bipartidista de la Cámara, ante el cual ambos testificamos en julio. No será suficiente identificar y castigar sólo a quienes atacaron físicamente al Capitolio y trataron de interrumpir la transferencia pacífica del poder. El pueblo estadounidense merece saber quiénes desempeñaron algún papel en la planificación o financiación de los hechos que llevaron al ataque, quiénes no tomaron las medidas oportunas para advertir y prepararse para la violencia inminente, y quiénes no enviaron refuerzos oportunos para defender la violencia o se negaron a acudir al Capitolio en ayuda de los oficiales que soportaron la peor parte del ataque. Por eso es fundamental que el comité selecto tenga acceso sin obstáculos a toda la información que necesita para desarrollar un expediente de hechos completo y producir un informe de investigación definitivo.

Nos enoja que algunas personas que tienen conocimiento específico de los eventos del 6 de enero de 2021 estén desobedeciendo las citaciones emitidas por el comité selecto, y felicitamos al comité por hacer remisiones al Departamento de Justicia para enjuiciar penalmente a estas personas por desacato al Congreso. Instamos al Departamento de Justicia no sólo a entablar procesos judiciales apropiados de quienes desafían las citaciones del Congreso, sino también a investigar a fondo si otras personas, incluidos funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, deben ser considerados responsables penalmente por su conducta en relación con el ataque al Capitolio.

Nosotros y nuestros compañeros oficiales que fueron heridos física y psicológicamente no somos las únicas víctimas de ese terrible día en la historia de Estados Unidos. El tejido de nuestra nación y nuestra fe de hace mucho tiempo en la durabilidad de nuestra democracia también sufrieron daños críticos. Sólo cuando toda la verdad se haga pública y todas las personas responsables de la atrocidad del 6 de enero rindan cuentas, podrá comenzar la verdadera curación.