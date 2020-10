El fraude y la ineptitud están socavando el alivio de Covid

Nueva York— ¿Qué tan fácil es robar fondos federales destinados a los estadounidenses desempleados que luchan por sobrevivir a la economía del Covid-19? Es así de fácil: “utilizando enormes bases de datos de información personal robada, los ciberdelincuentes con sede en todas partes, desde Nigeria hasta Londres, se han embolsado aproximadamente $8 mil millones destinados a personas que se vieron obligadas a dejar el trabajo debido al coronavirus hasta ahora”, escribieron Katy Murphy y Rebecca Rainey el lunes en Politico.

Probablemente sea solo la punta del iceberg. En un informe de agosto, el inspector general del Departamento de Trabajo dijo que al menos $26 mil millones de los $260 mil millones en apoyo federal adicional que el Congreso dirigió hacia los trabajadores desempleados desde la primavera pasada serán recogidos por estafadores.

Una de las principales razones por las que se roba la ayuda a los trabajadores, según los informes de Murphy y Rainey, es que las agencias de empleo estatales encargadas de distribuir los fondos a nivel local están ejecutando sistemas obsoletos que no son muy buenos para examinar las solicitudes de ayuda. El Congreso también permitió que los solicitantes de ayuda federal obtuvieran fondos sin tener que verificar completamente sus identidades. A los estafadores de todo el mundo les ha resultado fácil obtener nombres de empleadores falsos, solicitar financiación y hacerse con su botín antes de que nadie se dé cuenta. Si bien las agencias estatales han capturado a algunos de estos criminales, el volumen sin precedentes de estafas ha permitido muchos carteristas exitosos.

El inspector general del Departamento de Trabajo también señaló otra razón por la que el Congreso tiene la culpa: en su prisa bien intencionada la primavera pasada para brindar alivio del Covid-19, el programa de rescate federal de mayor magnitud de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, los legisladores federales no lograron dar a los estados una guía adecuada sobre cómo anticipar y combatir el fraude.

Mientras los legisladores y la Casa Blanca todavía luchan por abrazar el alcance y la escala de otra ronda de ayuda federal muy necesaria para los trabajadores y sus familias, tapar los agujeros en el sistema debería ser una prioridad. Un nuevo acuerdo entre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, parece muy lejano, pero la supervisión desordenada de enormes cantidades de fondos federales ha marcado el esfuerzo desde que se lanzó.

Recuerde todo el financiamiento del Programa de Protección de Cheques de Pago que estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas, pero que de alguna manera llegó a manos de empresas que cotizan en bolsa como Shake Shack Inc., grandes operadores como franquicias de McDonald’s, gigantes deportivos como Los Angeles Lakers y personas con información privilegiada. en el gobierno federal? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, el aparato federal que maneja Mnuchin y que distribuye los fondos no se ha estado ocupando de la tienda. No es mucho más complicado que eso.

Según un análisis reciente del Washington Post, de $ 4 billones de fondos de la Ley CARES, una suma que supera el costo de la guerra de 18 años en Afganistán, los trabajadores recibieron solo alrededor de $ 884 mil millones, o aproximadamente una quinta parte de la cantidad total. Grandes montones de dinero se destinaron a estadounidenses ricos o empresas que despidieron a los mismos trabajadores que la ayuda federal debía proteger. No se ha completado un recuento completo de cómo se asignaron $670 mil millones en fondos de APP, pero como señaló The Post, las empresas no estaban “obligadas a usarlo para proteger los cheques de pago, y muchas no lo hicieron”.

Un análisis de Bloomberg News en julio señaló que las solicitudes de unos 4.9 millones de préstamos PPP que se habían distribuido en ese momento estaban plagadas de respuestas desconcertantes y no estandarizadas que dificultaban el seguimiento de cómo se asignaba el dinero. Las cifras de empleo asociadas con al menos el 20% de los préstamos de APP eran dudosas.

Todavía no tengo claro por qué el Departamento del Tesoro no realizó pagos directos de APP a los trabajadores en lugar de involucrar a los dueños de negocios, la SBA y los bancos como intermediarios. Cada conducto adicional en el proceso se suma a su complejidad y, por lo tanto, a la posibilidad de errores o fraude.

Por ejemplo, JP Morgan Chase & Co., uno de los mayores bancos involucrados en la distribución de fondos de APP a destinatarios calificados, reveló recientemente que está investigando si algunos de sus propios empleados pueden haber sido cómplices ilegales de esquemas que involucran el mal uso de los fondos. En un memorando interno, el banco dijo que ha visto “casos de clientes que hacen mal uso de los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, beneficios de desempleo y otros programas gubernamentales” y que algunos “empleados también se han quedado cortos”.

Claramente, el proceso de distribución de ayuda debe ser más transparente y tener una supervisión más sofisticada que la que se ha tenido hasta ahora.

Como mínimo, los estados necesitan actualizaciones tecnológicas y recursos federales para combatir el fraude. En un informe de agosto, el inspector general del Departamento de Trabajo recomendó que una de las divisiones de la agencia, la Administración de Empleo y Capacitación, tomara otros cuatro pasos: asociarse más estrechamente con los empleadores para monitorear las calificaciones de los solicitantes, brindar una mejor supervisión, obtener estimaciones más precisas de la escala de pagos indebidos, y requieren que los estados ayuden a detectar el fraude proporcionando acceso a los datos de las solicitudes de desempleo.

Estas recomendaciones de sentido común seguirán siendo importantes si pasa otra gran ronda de alivio del Covid-19. Los estados y el Gobierno federal tienen la responsabilidad de asegurarse de que los costosos programas de ayuda al Covid, financiados por los contribuyentes, estén protegidos.