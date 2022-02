El fracaso de Trump para construir el muro fronterizo es enteramente suyo

Washington— Mientras el mundo espera y espera para ver si Donald Trump volverá a buscar la presidencia, vale la pena recordar uno de los enigmas persistentes de su tiempo en el cargo: por qué no logró algunos de sus objetivos clave en materia de inmigración, incluso cuando la oportunidad de ganar parecía estar en manos de él.

La inmigración fue fundamental para su ascenso. Durante las primarias de 2016, los votantes republicanos que dijeron que era su tema principal se encontraban entre sus principales partidarios. Un muro en la frontera de Estados Unidos con México fue su objetivo político más famoso. Sin embargo, sólo logró amurallar 47 millas de la frontera durante su mandato.

Aunque fue elegido junto a las mayorías republicanas en la Cámara y el Senado, no hizo de la financiación del muro una prioridad legislativa. Y desperdició su mejor oportunidad en un acuerdo bipartidista para pagarlo.

En febrero de 2018, mientras que los republicanos todavía tenían una pequeña mayoría en el Senado, siete senadores demócratas ofrecieron proporcionar 25 mil millones de dólares en fondos para un muro. A cambio, los republicanos otorgarían estatus legal a millones de inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Como Trump también había dicho que quería que tuvieran un estatus legal, esta idea tenía las características de una doble victoria para él. Podía cumplir con su base y suavizar su imagen al mismo tiempo. Había dicho el mes anterior que firmaría cualquier acuerdo que le enviara el Congreso.

Pero entonces el presidente cambió de rumbo. Dijo que vetaría cualquier proyecto de ley que no cumpliera con cuatro condiciones. Además de la financiación del muro y una legalización específica, quería que el Congreso acabara con la migración en cadena y la lotería de la diversidad, dos categorías de inmigración legal (la migración en cadena se refiere al proceso mediante el cual las familias extensas de inmigrantes se reasientan aquí, y la lotería distribuye visas en un esfuerzo por diversificar la población inmigrante).

Trump había respaldado un proyecto de ley para promulgar esas reducciones unos meses antes, pero nunca insistió en que fueran condiciones para un acuerdo. Los recortes a la inmigración legal por los que ni siquiera había hecho campaña resultaron ser un factor decisivo. Un día después de su declaración, el Senado votó en contra de esos recortes 60 a 39, con la oposición de 14 republicanos. Las condiciones políticas para un acuerdo luego desaparecieron para nunca volver. (En febrero de 2018, los demócratas venían de un intento fallido de usar un cierre parcial del gobierno para obligar a los republicanos a seguir adelante con la legalización. No volverían a estar tan a la defensiva más adelante en la presidencia de Trump. Unos meses más tarde, Trump implementó una política de separación de familias que endureció la resistencia demócrata a hacer un trato con él sobre inmigración, y en noviembre, los republicanos perdieron el control de la Cámara).

Un año después, Trump volvió a dar la vuelta. En su discurso sobre el Estado de la Unión en 2019, dijo que quería mayores niveles de inmigración: “Quiero que la gente entre en nuestro país en la mayor cantidad posible, pero tienen que entrar legalmente”. No cumplió con ninguna propuesta concreta, pero reiteró este deseo en múltiples ocasiones. El resultado: Trump había desperdiciado la oportunidad de cumplir su promesa de construir el muro fronterizo, y lo había hecho en nombre de los recortes de inmigración con los que no tenía ningún compromiso real.

Este comportamiento aparentemente contraproducente fue todo un asunto de registro público en tiempo real. Pero no había visto la explicación de Trump hasta que llegué a las últimas páginas de “Border Wars”, un libro sobre sus políticas de inmigración que los reporteros del New York Times Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear publicaron a finales de 2019.

Trump concedió a los periodistas una entrevista de 35 minutos en junio de ese año. Les dijo que el país necesitaba más inmigrantes, y cuando mencionaron su respaldo anterior a las grandes reducciones en la inmigración. ¿La reacción? “No estoy de acuerdo con ese aspecto”, nos dijo Trump, casi como un comentario aparte.

¿Ese aspecto de eso? Los senadores que presentaron el proyecto de ley respaldado por Trump, el que terminaría con la lotería de la diversidad y la migración en cadena, habían explicado desde el principio que el objetivo era reducir la inmigración. Su comunicado de prensa inicial prometía “una reducción del 50 por ciento” de los niveles recientes. La Casa Blanca de Trump incluyó esa reducción en su lista de puntos de venta para el proyecto de ley, al tiempo que se quejaba de que los niveles actuales estaban “agregando más que la población de San Francisco al país cada año”.

Los recortes fueron, nuevamente, el principal obstáculo para un acuerdo. Trump había dicho que financiar un muro fronterizo y legalizar a los inmigrantes que llegaron aquí ilegalmente cuando eran menores de edad no era suficiente para él; él vetaría cualquier legislación de inmigración que dejara la migración en cadena y la lotería de diversidad en su lugar. (En principio, se podrían haber aumentado otras categorías de inmigración para compensar esas reducciones, pero Trump nunca pidió tal cosa cuando respaldó esos cambios, como podría haberlo hecho fácilmente).

El misterio permanece. ¿Había cambiado Trump de opinión sobre los niveles de inmigración legal y luego se había olvidado o había mentido cuando habló con los periodistas? ¿Estaba realmente en la oscuridad, tal vez sus asesores lo mantuvieron en la oscuridad, sobre el significado de la legislación que había respaldado su administración? ¿No se dio cuenta de que estaba poniendo en riesgo sus propias prioridades declaradas, principalmente un muro fronterizo, en nombre de algo que ni siquiera favorecía? ¿Le importaba?

Puede que nunca lo sepamos; es posible que Trump tampoco lo sepa nunca. Una cosa que podemos concluir del historial de inmigración del ex presidente: si no sabe lo que quiere, probablemente no lo obtendrá.