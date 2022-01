El decepcionante primer año de Biden

Washington— Cuando asumió el cargo hace un año, el presidente Joe Biden enfrentó desafíos extraordinarios. Tuvo que lidiar con una pandemia global que había aplastado la economía y confundido a los expertos. Tuvo que reparar alianzas rotas y restaurar la credibilidad estadounidense después de cuatro años del presidente Donald Trump. Más concretamente, se estaba haciendo cargo de un país amargamente dividido: la confianza en el Gobierno se desplomaba, los republicanos no estaban dispuestos a cooperar y los demócratas tenían sólo la mayoría mínima en el Congreso.

Al comienzo de una nueva administración, las cosas rara vez se han visto tan mal.

Este sombrío contexto hace que la fortaleza de la recuperación económica durante los primeros 12 meses de Biden sea aún más impresionante. El año pasado, la producción de Estados Unidos creció un 6.1 por ciento, recuperándose de una caída del 2.3 por ciento en 2020, el cambio más rápido de cualquier economía avanzada comparable. La tasa de desempleo cayó a menos del 4 por ciento. Aunque los ánimos están bajos y desgastados después de dos años de Covid-19, las cosas podrían ser peores, y en la mayoría de los demás países, tanto ricos como pobres, lo están.

Biden también tiene algunos logros legítimos de los que presumir. Consiguió que se confirmaran más candidatos judiciales en su primer año que cualquier otro presidente desde Ronald Reagan. Su administración ha priorizado las iniciativas climáticas, avanzó contra la pandemia y evitó en gran medida el escándalo.

Desafortunadamente, estos logros no alteran el hecho de que Biden ha decepcionado en aspectos vitales. Las cifras de crecimiento no reflejan con precisión las perspectivas a corto plazo del país porque la recuperación enfrenta peligros, y el enfoque de Biden para la formulación de políticas se suma a los riesgos.

La amenaza más grave no es el Covid-19, sino la posibilidad de que la chirriante maquinaria gubernamental de Estados Unidos se derrumbe por completo. El trabajo más importante del presidente fue restaurar cierta apariencia de unidad nacional y persuadir a los demócratas y republicanos para que trabajaran juntos. Si alguna vez lo intentó, no fue suficientemente. Últimamente parece estar pensando, no menos que Trump, que la desunión hará avanzar sus objetivos políticos.

Desde el principio, Biden se ha remitido a la izquierda progresista de su partido, su ala más enérgica, pero que está muy desconectada de gran parte del país y ve cualquier tipo de compromiso como una capitulación. Esta alianza retrasó y casi acabó con un proyecto de ley de infraestructura muy necesario que tenía apoyo bipartidista. También impidió ajustes sensibles al Plan de Rescate Estadounidense que se aprobó en marzo. Como ahora parece claro, esa medida de 1.9 billones de dólares ayudó a impulsar el exceso de la demanda y llevó la tasa de inflación al 7 por ciento en diciembre, lo que enfrentó a la Reserva Federal con el desafío de endurecer la política monetaria sin aplastar la recuperación.

En cuanto al plan Build Back Better, actualmente estancado, fue diseñado para reconciliar el deseo de los progresistas de otro programa fiscal “transformador” con dos promesas de Biden: que el gasto sería “pagado” y que los impuestos no aumentarían para la gran mayoría de estadounidenses. Para cuadrar este círculo, la propuesta se basó en trucos presupuestarios tan extravagantes que enajenó a los moderados en el propio partido del presidente. Una víctima principal, si el proyecto de ley no llega a ninguna parte, son los cientos de miles de millones en apoyo a la energía limpia y la reducción del carbono, un compromiso de suma importancia que debería haberse presentado como una iniciativa separada. De acuerdo con la mentalidad progresista, tenía que ser todo o nada: separar y priorizar dejaría que la crisis se desperdiciara.

Hablando en una conferencia de prensa este miércoles, Biden dijo que ahora estaba claro que el plan debía dividirse en partes más pequeñas que pudieran obtener el apoyo necesario en el Congreso. Eso es alentador. No es demasiado tarde para salvar partes de su programa.

Ambas medidas fiscales se vieron empañadas, además, por una deferencia reflexiva hacia el trabajo organizado, lo que agregó costos inmensos y socavó los propios objetivos del presidente. La alianza de Biden con los sindicatos de maestros también encubrió los cierres de escuelas imprudentes que dañaron a los estudiantes, abrumaron a los padres y crearon una gran responsabilidad política.

El guiño a la izquierda más reciente del presidente es el más alarmante. Su discurso la semana pasada en Atlanta defendió las reformas de la ley electoral de una manera que podría haber sido calculada para eliminar cualquier posibilidad de cooperación futura entre los demás. Las personas razonables pueden estar en desacuerdo sobre la mejor manera de facilitar el acceso a la votación mientras se protege la seguridad de la boleta. Pero criticar a los opositores de las propuestas como enemigos de la democracia y campeones de “Jim Crow 2.0”, como lo hizo el presidente, es inapropiado y contraproducente: ¿Cómo puede Biden imaginar que tal retórica hace más probable un acuerdo?

Un año después, el presidente debe recordar que prometió dejar atrás la política venenosa de Trump y comenzar a sanar las divisiones del país. Por eso fue elegido, y no hay tarea más importante. Significa resistir el llamado de la izquierda dura. Significa también hablarle al pueblo en medio de un país agotado y desalentado. El miércoles, dijo que haría lo mismo y prometió viajar más para explicar sus propuestas y presentar su caso. Con suerte, eso podría ayudarlo a recuperar el terreno que ha perdido con los votantes, especialmente si tiene tiempo para escuchar además de hablar.