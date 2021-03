El crepúsculo de los ídolos anti-Trump

Ross Douthat / The New York Times

A lo largo de la presidencia de Trump y especialmente en la era de Covid, hubo una búsqueda de figuras que pudieran presentarse como encarnaciones de todo lo que la oposición de Trump quería restaurar: la razón, la competencia técnica, el idealismo. Con el tiempo, estas figuras adquirieron el carácter de arquetipos dramáticos familiares: el buen republicano, el denunciante heroico, el experto asediado, el gobernador del estado azul duro, los europeos sabios y sofisticados.

El primer mes de la era Biden ha sido un momento difícil para estos personajes. Algunos han salido más pulidos que antes: si Mitt Romney era un buen republicano antes, ahora es prácticamente el mejor. Pero en otros lugares estamos viendo arquetipos de anti-Trumpismo expuestos como ídolos, no solo falibles sino fracasados, no solo imperfectos sino corruptos.

Es posible que haya notado, por ejemplo, el colapso esperado desde hace mucho tiempo de la historia heroica sobre Andrew Cuomo, el gobernador del estado Tough Blue por excelencia, cuyas conferencias de prensa sobre la pandemia inspiraron una cobertura mediática tan aduladora, de presentadores nocturnos que se declaraban admiradores de los “cuomosexuales”, ”De su propio hermano anfitrión de CNN –que el gobernador escribió un libro sobre “lecciones de liderazgo de la pandemia Covid-19” mientras la pandemia aún continuaba.

Por el bien de la heroica historia, el hecho de que Cuomo y Bill de Blasio fracasaran conjuntamente en la respuesta inicial de Nueva York al coronavirus fue borrado de la hagiografía televisada. Se informó sobre el hecho de que el gobernador enviara pacientes potencialmente contagiosos a hogares de ancianos, pero no afectó la reputación de Cuomo, convirtiéndose en una causa célebre principalmente en la prensa de derecha. Y el lado intimidante y reprensivo de Cuomo que repentinamente está al frente y al centro en las historias sobre su presunto encubrimiento de las cifras de muertes en hogares de ancianos, bueno, eso fue retratado como la seriedad que necesitaba un país tambaleante.

Solo ahora se está afianzando la historia más completa de Cuomo. Mientras tanto, ha llegado una desglamorización similar para los buenos republicanos en el Proyecto Lincoln, la colección de estrategas republicanos dedicados a usar sus habilidades para derribar a Donald Trump. Comenzaron con un sermón sobre la salvación de la República, aprovecharon las ganancias de la Resistencia por sus campañas publicitarias y ahora, bueno, ahora resulta que tenían un acosador sexual acusado entre sus fundadores, una cultura laboral tóxica y una misión que buscaba “riqueza generacional”. Para sus líderes con tanta asiduidad como buscaba la derrota de Trump.

Finalmente, la rueda también ha girado para los europeos sabios y sofisticados, cuyos gobiernos alguna vez fueron retratados como que habían vencido la pandemia con la ciencia, mientras que la América de Trump era un estado fallido donde el coronavirus tenía un dominio ilimitado sobre todos.

Ese contraste transatlántico disminuyó cuando Europa experimentó su propia ola otoñal, pero ahora, en la carrera por vacunar, toda la narrativa se ha invertido. El programa de vacunas de Estados Unidos se ve mucho mejor que la catastrófica falta de implementación de Europa, y el único gran país europeo que lo está haciendo realmente bien es Gran Bretaña, que no hace mucho que salió de la utopía tecnocrática del continente.

Este crepúsculo para los ídolos anti-Trump debería ser un momento de enseñanza de dos maneras. Primero, es un recordatorio de que el problema del fracaso de los medios en la era Trump no comienza ni termina con la burbuja conservadora. Como escribió mi colega Frank Bruni el mes pasado, la enorme atrocidad de Trump a menudo funcionaba como un “encubridor” de pecados y locuras que no eran suyos. Pero debería haber habido más escrutinio para lo que había debajo: los problemas con Cuomo siempre fueron evidentes, los problemas con el Proyecto Lincoln de alguna manera, y el hecho de que Estados Unidos y Europa nunca estuvieron tan lejos en su respuesta de Covid también fue discernible. Sin embargo, el anti-Trumpismo produjo con frecuencia una conformidad narrativa en los medios de comunicación que se felicitaban por no ser como esos aduladores de Fox.

Escribí la semana pasada, tras el fallecimiento de Rush Limbaugh, sobre cómo el éxito de los medios conservadores a menudo ha sido una mala noticia para el conservadurismo. También se puede decir, sin embargo, que la retirada de los medios conservadores a un palacio de ensueño ha vuelto más estúpidos a porciones de los medios convencionales y liberales: lentos para escudriñar sus propias narrativas, cuestionar sus propios íconos o reconocer la importancia de las historias que podrían reivindicar la derecha.

Pero la otra cosa que hay que reconocer aquí es que la prensa no se equivocó al desear líderes o instituciones heroicos que consiguieron la pandemia correcta. El intento de desear la existencia de esos líderes e instituciones es un fracaso mediático, pero el hecho de que los medios los buscaran no lo es.

En la imposibilidad de encontrarlos, y en la sustitución de figuras que terminaron expuestas como corruptas o simplemente incompetentes, podemos ver una vez más la importancia de pensar en cómo logramos a Trump en primer lugar.

La enfermedad de nuestra sociedad puede ser particularmente aguda en el culto a Trump, pero la aflicción es más general. El hedor del fracaso se cierne sobre los liberales y cosmopolitas, así como los populistas y provincianos, los “cuomosexuales” de los medios de comunicación y los conservadores. Y a medida que nos acercamos al final de esta emergencia en particular, no solo son los facilitadores de Trump, sino una gama mucho más amplia de líderes y autoridades quienes deberían sentir vergüenza por la cruda e impactante cantidad de muertos.