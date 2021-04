El Covid ha hecho que el lugar donde vives sea aún más importante

Nueva York— La homogeneización de Estados Unidos, a través de la televisión y la política nacionales, el transporte barato y las grandes empresas en línea o nacionales como Walmart y Amazon, es una historia de largo tiempo. Independientemente de lo cierto que sea, o lo que alguna vez fue, está surgiendo una nueva verdad de la pandemia: en el último año, las diferencias entre los estados y regiones de Estados Unidos se han vuelto cada vez más evidentes, y son más temperamentales que políticas.

Recientemente pasé dos semanas en Miami Beach y el ambiente era festivo. En la calle, mucha gente usaba cubrebocas, pero una vez que entraron a los restaurantes y clubes llenos, se quitaron los cubrebocas y comenzó la fiesta. (Declaración: estoy vacunado y fui un observador, no un participante). El toque de queda de medianoche no siempre se respetó.

Esa escena podría hacer que retroceda horrorizado, y muchos observadores predijeron una catástrofe para las políticas de Florida. Pero el número de muertos en Florida se acerca al promedio nacional y el gobernador Ron DeSantis es extremadamente popular. Los cierres estatales nunca fueron muy estrictos, sus escuelas han estado abiertas desde agosto y el equipo de la NBA de Miami está dando la bienvenida a los fanáticos, aunque con restricciones de asientos. La economía ha estado en auge durante algún tiempo, en parte porque las personas que desean gastar dinero u organizar reuniones se han sentido atraídas por Florida.

Y mi sensación es que la mayoría de los floridanos se sienten reivindicados. Hablé con varias personas que admitieron que habían tenido Covid a principios de año y describen la experiencia con una risita o una sonrisa, como si no fuera nada serio. La semana pasada, DeSantis anunció que Florida no tendría nada que ver con los planes de pasaportes de vacunas.

Podría pensar que todo esto se debe a que Florida es un estado de tendencia republicana. Pero Donald Trump ganó solo el 51.2 por ciento de los votos allí el año pasado, y Joe Biden ganó el condado de Miami-Dade por siete puntos porcentuales.

Leí informes ampliamente similares sobre Texas, es decir, que el estado se ha mantenido bastante abierto, la aplicación ha sido laxa y la ciudadanía está razonablemente contenta con estas políticas. Muchas de las ciudades más grandes de Texas tienen alcaldes demócratas, pero la respuesta general, incluso en esas ciudades, ha sido más cercana a la de un estado republicano.

San Francisco es un punto de contraste obvio. Las escuelas aún no han reabierto, sin una fecha clara a la vista, a pesar de que a los maestros se les han ofrecido vacunas. (Mientras tanto, la junta escolar decidió cambiar el nombre de muchas de sus escuelas). Las grandes reuniones públicas son raras y las comidas en el interior han sido prohibidas en gran medida. Al igual que Florida, la ciudad puede presumir de tasas de mortalidad muy bajas por Covid y, al igual que los floridanos, muchos habitantes de San Francisco parecen estar orgullosos de su curso.

También me impresionan las diferencias entre los suburbios de Maryland y Virginia en Washington. El norte de Virginia, donde vivo, ha estado más abierto durante más tiempo y se ha sentido comercialmente más vital. Virginia, aunque es un estado demócrata sólido, ha demostrado que pertenece al sureste de una manera que la vecina Maryland no lo hace. Al mismo tiempo, Virginia del Norte, donde el uso de cubrebocas es común y razonablemente disciplinado, no se parece en nada a la vecina Virginia Occidental.

A medida que estas diferencias estatales y regionales se han vuelto más vívidas, ¿podrían guiar la evolución futura de esos estados y regiones? Ahora que el norte de Virginia ha visto lo diferente que es del condado de Montgomery en Maryland, es posible que continúe comportándose de manera diferente. ¿Qué pasa si Texas se vuelve más Texas (¿es eso posible?) y Florida se reinventa a sí misma como un centro de cultura partidaria y toma de riesgos. San Francisco podría terminar siendo el lugar más temible y restringido de Estados Unidos, mientras que Nashville (donde el desempleo es solo del 4.4 por ciento) emerge con una confianza renovada.

En general, el sureste parecería ser un gran ganador, ya que los efectos psicológicos de las bajas tasas de desempleo pueden resultar más duraderos que los efectos de las altas tasas de víctimas.

He hecho varios viajes por los Estados Unidos durante la pandemia y me ha sorprendido lo diferente que se ha sentido cada región. La ciudad de Nueva York parecía grave y seria. El centro parecía ser un nuevo centro de la ciudad, y Times Square, con sus teatros cerrados y sin turistas, se sentía como una devastación de una distopía de ciencia ficción.

Tal vez, a medida que se propague la vacuna, todo esto se olvide en unos meses. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si, en cambio, los diferentes estados y regiones de Estados Unidos se apoyarán en sus nuevas identidades y, en última instancia, en sus nuevos destinos.