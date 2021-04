El Covid-19 ha convertido en letal una profesión que ya era peligrosa

Petula Dvorak / The Washington Post

Washington— Sheena Alston se calla cuando habla de las partes más difíciles de su trabajo en una de las profesiones más peligrosas de Estados Unidos.

No fueron las semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001, cuando ayudó a buscar víctimas en el Pentágono, donde las partes del avión aún ardían.

O cómo ella y sus colegas son apuñalados, golpeados, mordidos, apaleados y escupidos rutinariamente.

O cómo los han enviado a situaciones mortales sin el equipo de protección necesario.

Alston no es una oficial de policía ni una guardia de la prisión, aunque esas serían buenas suposiciones.

No, ella es enfermera.

Y para Alston, que trabaja en MedStar Washington Hospital Center, uno de los mayores golpes del trabajo que enfrenta no es por el virus, sino lo que hacen los pacientes que cuida. Como la joven madre que murió de covid-19 el año pasado.

"Sus últimas palabras fueron, um, decirles a sus hijos que los amaba", dijo vacilante, abrumada por la emoción. La propia Alston tiene cinco hijos. "Ella era joven. Ellos eran jóvenes".

La enfermería siempre ha sido una profesión exigente, "emocional, física y mentalmente", dijo. E incluso antes de la pandemia, las enfermeras enfrentaban peligros en su lugar de trabajo.

"Trabajando en el departamento de emergencias, nunca sabemos qué va a entrar por la puerta", dijo Alston. "No sabemos si es sarna, ya sabes, no sabemos si son las chinches las que podemos llevar a casa con nuestras familias, no sabemos si es el coronavirus o los pacientes que están bajo la influencia de alguna sustancia que los pone bastante violentos".

En Indiana, el mes pasado, una enfermera fue empujada violentamente y herida por un paciente que intentaba escapar del hospital.

Una enfermera en Boston fue agredida, golpeada con una silla y mordida por un paciente violento en octubre. Fue el segundo ataque de este tipo que soportó la enfermera el año pasado.

"Solo somos sacos de boxeo humanos", dijo la enfermera Jesse Telford a un canal de televisión de Boston.

Y ahora, como campo de primera línea en la pandemia, la enfermería también se está convirtiendo rápidamente en una de las profesiones más fatales.

Si bien la pandemia comenzó con vítores nocturnos para los trabajadores de la salud y canciones y carteles y odas a las enfermeras, más de un año después, su profesión, y su bienestar, está en peligro.

Los trabajadores de la salud son agredidos violentamente en el trabajo a una tasa aproximadamente cinco veces mayor que la de los trabajadores en general, según un informe de 2016 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos.

"Es desgarrador estar haciendo lo mejor que puedes en condiciones extremadamente malas", dijo la enfermera de California y presidenta del sindicato Deborah Burger. "Y luego ser tratadas como si fuéramos prescindibles".

La enfermería es un campo raramente asociado y reconocido por su dosis diaria de violencia. Sus sindicatos han estado presionando durante años para que se promulguen leyes que obliguen a los hospitales a hacer que el lugar de trabajo sea más seguro para ellos.

Un proyecto de ley que requiere que los hospitales cuenten con planes de prevención de la violencia finalmente fue aprobado en la Cámara la semana pasada.

Pero el año pasado trajo nuevos horrores a la profesión, con al menos 3 mil trabajadores de la salud, muchos de ellos enfermeras, muertos por el covid-19.

Uno de ellos fue Noel Sinkiat, de 64 años, un veterano enfermero del Howard University Hospital que murió de covid-19 el año pasado.

"Fue tan rápido", dijo su esposa, Lourdes Gerardo, a The Washington Post, después de que lo vio brevemente, detrás de un traje protector. Se suponía que se retiraría en diciembre.

Mientras tanto, hay una creciente tasa de jubilación en el campo que pronostica una escasez masiva de enfermeras en el futuro.

Una encuesta de la Washington Post-Kaiser Family Foundation encontró que 3 de cada 10 profesionales de la salud están considerando dejar sus profesiones, aquellas para las que estudiaron durante años, debido a la pandemia.

Alston, de 46 años, dijo que es una acérrima y que no planea jubilarse pronto. Pero ve el agotamiento y las jubilaciones anticipadas a su alrededor. Especialmente cuando la pandemia puso de relieve la lucha diaria en su campo. Su sindicato luchó una y otra vez en los primeros días de la pandemia por un mejor equipo de protección, que tuvo que reciclar al principio.

Burger dijo que todavía está sucediendo.

"Tome cualquier país, mire cualquier fotografía, cualquiera, incluso en el más pobre, y verá trajes de cuerpo entero, cremalleras, capuchas cubiertas", dijo Burger, presidente de National Nurses United, que tiene alrededor de 150 mil miembros. "Todavía tenemos enfermeras que reutilizan cubrebocas y usan bolsas de basura. Todavía tenemos enfermeras que tienen que lidiar con la reutilización del EPP; esto es ahora un año después".

Durante el año pasado, las enfermeras que no sintieron que su equipo de protección era suficiente en el trabajo han vivido separadas de sus familias, algunas en casas rodantes, dijo Burger.

"Si los bomberos no tienen el equipo de seguridad que necesitan, no van al fuego", dijo. "Las enfermeras siguen entrando, sin todo el equipo adecuado".

La lucha por unas condiciones laborales más seguras ha generado un gran interés en la organización. Burger dijo que está ayudando a organizar enfermeras en Maine y Chicago. También se han sindicado en Carolina del Norte, Filadelfia y Albany desde que comenzó la pandemia, según un artículo de Kaiser Health News.

Ha sido un año increíble para ser enfermera, dijo Alston. Pero cuando tenía 10 años y vio morir a su abuela, con una enfermera cariñosamente a su lado todo el tiempo, supo que eso era lo que iba a hacer toda su vida.

"Se siente como si fuera lo que se supone que debo hacer", dijo. "No me lo tomo a la ligera; tenemos la vida de las personas en nuestras manos. Así es como nos sentimos la mayoría de nosotros".