El consejo y el consentimiento no deberían convertirse en una prueba religiosa

San Diego— Ahora les voy a decir algo que ustedes no esperarían escuchar de una persona que nunca será simpatizante de Trump y que apoya el derecho que tiene una mujer de controlar su proplo cuerpo.

Bienvenidos a la crucifixión de Amy Coney Barrett, organizada por los demócratas, que les gusta venderse a sí mismos como el partido de la tolerancia.

Por supuesto, estoy a favor del derecho a decidir, pero también estoy a favor de la justicia, del sentido común y del proceso. Y de la Constitución de Estados Unidos. El Artículo VI, Cláusula 3 de nuestro documento fundacional estipula que “ninguna prueba religiosa debe ser requerida para ocupar alguna oficina o puesto público en Estados Unidos”.

Los críticos de Barrett básicamente la quieren someter a una prueba religiosa, ya que dicen que falló la graduada de la Escuela de Derecho de Notre Dame. No porque no sea lo suficientemente religiosa, sino porque es demasiado religiosa.

Ése fue el punto de vista de la senadora demócrata Dianne Feinstein de California, durante la audiencia de confirmación de Barrett para la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. La senadora le dijo a la jurista católica: “El dogma está arraigado fuertemente en usted”.

Los partidos políticos de Estados Unidos tienen sus lados desagradables. Los republicanos tienen una extrema derecha que es fluida en racismo y nativismo. Está llena de personas que creen que siempre ha existido, y debería seguir existiendo, el hecho de que el país debe ser dirigido por personas anglosajonas.

De igual manera, los demócratas tienen una extrema izquierda que está inmersa en el secularismo. Está dominado por personas que son hostiles con la religión y están decididas a atacar a los que la toman en serio.

Sin embargo, antes de que arremetan contra Barrett, si quieren ser tomados en serio, los demócratas tienen una gran cantidad de contradicciones que deberían solucionar.

Sobre la pasión: Cuando los de la izquierda se sienten fuertes acerca de la equidad racial, son elogiados como guerreros de la justicia social que desean mejorar la sociedad. Sin embargo, cuando los de la derecha se sienten fuertes acerca de su fe, rápidamente son descartados como fanáticos religiosos que desean que las vidas de las personas empeoren.

Sobre la diversidad: Algunos demócratas se quejan de que el presidente Trump sólo escogió a Barrett porque es mujer, lo cual tiene sentido porque va a reemplazar a una juez de la Suprema Corte que fue la segunda mujer en la historia de Estados Unidos en tener ese título.

Sin embargo, los argumentos de los demócratas en contra de escoger a alguien basado en su género podrían tener más peso si no proviniera de las mismas personas que nos dieron la discriminación y la política de identidad.

Sobre la religión: es extraño escuchar a los demócratas expresar su escepticismo sobre una republicana que mantiene sus creencias religiosas fuera de la arena pública, cuando justo hace 60 años, el nominado demócrata a la presidencia, John F. Kennedy, tuvo que asegurarles a los republicanos que haría lo mismo con su catolicismo.

Desde entonces, hemos visto una larga lista de funcionarios demócratas electos, tales como el ex gobernador de Nueva York Mario Cuomo, que han sido católicos que están a favor de la opción del aborto. Nos aseguraron que esos funcionarios podían separar su catolicismo de sus deberes públicos. ¿Los funcionarios republicanos no pueden hacer eso?

Podemos esperar que los secularistas demócratas van a comportarse como fanáticos en su oposición a Barrett. Van a tratar de quemar en la hoguera a esta mujer trabajadora, inteligente, llena de logros y generalmente bien reconocida que es madre de siete hijos, uno con necesidades especiales y dos adoptados de Haití.

Ya sabemos lo que vendrá enseguida. En una repetición de lo que sucedió después de su infructuoso intento por destruir la vida y reputación de Brett Kavanaugh, el nominado a la Suprema Corte, los fiscales de Barrett le prenderán fuego al Partido Demócrata. Van a mostrar a millones de estadounidenses comunes que tienen más fe en su religión que en el gobierno y lo alejado que está el moderno Partido Demócrata de la población.

Y al hacer eso, los demócratas reducirán a cenizas las aspiraciones presidenciales del ex vicepresidente Joe Biden, que irónicamente podría impedir que los demócratas tengan el poder de nominar a jueces a la Suprema Corte por su cuenta. ¿Por qué perder poco, si lo pueden perder todo?

Tomen este consejo de un católico no practicante: sólo porque uno deja a la iglesia no significa que ella lo deje a uno. Se me erizan los cabellos cuando alguien, dejemos a un lado algún miembro del Senado de Estados Unidos, distorsiona los misterios y peculiaridades de mi fe para atacar a funcionarios católicos con cuyas políticas no están de acuerdo. Es un fanatismo barato.

Algunos de los críticos de Barrett están haciendo notar que ella pertenece a People of Praise, un grupo que ellos dicen está fuera de la “corriente principal” del catolicismo. Por supuesto, durante siglos, algunos han acusado al catolicismo, con sus rituales, santos y reglas arcaicas de que los sacerdotes deben ser hombres y mantener el celibato, de estar fuera de la corriente principal de la cristiandad.

Los detractores de Barrett son libres de atacarla sobre cómo interpreta la ley, pero no sobre cómo lee su Biblia.