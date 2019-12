El caso conservador de juicio político y remoción

Nueva York— Hace varios años, Laurence Silberman, un juez superior en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia y un hombre ampliamente admirado por los conservadores por su sabiduría y rectitud, habló de su experiencia a mediados de la década de 1970 buscando en los archivos secretos de FBI Director J. Edgar Hoover

“Acompañado por un solo F.B.I. oficial, leí virtualmente todos estos archivos en tres fines de semana ”, recordó Silberman, quien era entonces fiscal general adjunto del presidente Gerald Ford, en un discurso en una conferencia judicial. “Fue la peor experiencia de mi largo servicio gubernamental”.



Él continuó:

“Tengo la intención de llevar a mi tumba información desagradable sobre varias figuras políticas, algunas todavía activas. A pesar de lo malo que era el negocio de la recolección de suciedad, tal vez incluso peor fue la evidencia de que había permitido, incluso ofrecido, que los presidentes usaran el buró con fines puramente políticos. Siempre he pensado que el acto más atroz en el que puede participar un gobierno democrático es utilizar su mecanismo de aplicación de la ley para fines políticos ”. (Mi énfasis).

He estado pensando en el discurso de Silberman en dos conexiones esta semana, la primera con respecto al F.B.I., la segunda acusación. Están relacionados.

El martes, Rosemary Collyer, jueza presidenta del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, emitió una reprimenda mordaz a la Oficina por su manejo de la investigación de contrainteligencia sobre los lazos con Rusia de la campaña de Trump.

“La frecuencia con la que las representaciones hechas por F.B.I. El personal resultó no estar respaldado o contradicho por la información que poseía, y con la cual retuvo información que era perjudicial para su caso, cuestiona si la información contenida en otros F.B.I. las aplicaciones son confiables ”, escribió Collyer.

La decisión de Collyer debería pagar la noción de que el informe de este mes de Michael Horowitz, el inspector general del Departamento de Justicia, es una especie de reivindicación de la investigación de Rusia. Los republicanos como Devin Nunes tenían más razón sobre la realización de la investigación que muchos de sus partidarios, incluido yo, me gustaría admitir, incluso si la investigación en sí estaba justificada. Y a Carter Page se le debe una disculpa por cualquier persona, incluido yo, que se preocupe por la presunción de inocencia y se oponga a juicio por los medios de comunicación.

Pero ahora al juicio político: si los conservadores tienen razón en objetar el abuso de poder por F.B.I. agentes, ¿no deberían estar mucho más alarmados por el abuso de poderes de investigación y otros con fines políticos por parte del presidente de los Estados Unidos?

De acuerdo con la transcripción pública de la llamada del 25 de julio de Donald Trump con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, Trump dijo: “El servidor, dicen que Ucrania lo tiene ... Me gustaría que el fiscal general lo llame a usted oa su gente y me gustaría que llegue al fondo de la cuestión ”.

Trump también dijo: “Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el enjuiciamiento y mucha gente quiere saber sobre eso, así que cualquier cosa que pueda hacer con el fiscal general sería genial”.

Aquí hay un caso de libro de texto del “acto más atroz del juez Silberman en el que puede participar un gobierno democrático”. El presidente propone sin ambigüedades emplear a su jefe de policía para investigar una teoría de conspiración desacreditada que Trump espera que mejore su legitimidad política. Y también propone utilizar al fiscal general en un intento de investigar a un oponente político para fines políticos innegables.

Que Trump no se saliera con la suya es un alivio, no una exoneración. Que siga insistiendo en que la llamada fue “perfecta”, como lo hizo el martes en su carta a Nancy Pelosi, significa que es probable que lo vuelva a hacer. El hecho de que intentó subvertir la voluntad del Congreso incautando fondos del Congreso para sus fines políticos amenaza la separación de poderes de una manera que perseguirá a un futuro Congreso Republicano. El hecho de que estuviera preparado para poner en peligro a un aliado y beneficiar a un enemigo no es traición, como la Constitución define traición, sino una parodia, como cualquier estadounidense debería entender la parodia. Que los líderes republicanos lo estén animando solo sirve para definir la desviación y degradar nuestras normas políticas de una manera que seguramente atormentará a un futuro Congreso Republicano. Los expertos conservadores afirman estar indignados por la investigación del FBI de la campaña de Trump, o por la difamación de Carter Page, mientras que son indiferentes al intento de Trump de investigar a Joe Biden, y la difamación de Hunter Biden, marca un nuevo punto bajo en sofisticación retórica. .

Hay personas que creen que la ley, la moral, las tradiciones y las instituciones son al menos tan importantes para la preservación de la libertad como la voluntad de las personas. Estas personas se llaman conservadoras. Lo que los republicanos están haciendo ahora con su oposición a la impugnación, y con su indiferencia ante el comportamiento que provocó la impugnación, no es conservador. Es la abdicación del principio al poder.

Podría pensar de manera diferente acerca de la destitución si Trump hubiera mostrado algún sentido de contrición. O si los republicanos hubieran mostrado alguna inclinación a censurarlo. Pero Trump no lo ha hecho, y ellos no. Cualesquiera que sean las ramificaciones políticas de la destitución ahora, la historia juzgará duramente a los miembros de este Congreso si no declaran su repulsión ante el comportamiento del presidente en los términos más enérgicos que puedan. Acusar y condenar.