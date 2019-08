El camino de regreso de El Paso y Dayton

Nueva York— Tal vez el peligro más grave después de los tiroteos masivos en El Paso y Dayton es que estas atrocidades, lejos de unir al país, lo dividirán aún más amargamente que antes. Los primeros signos son poco alentadores.

No descarte que llamar a la unidad sea en estos momentos algo como un cliché sin valor. Si toda su gente no puede unirse para llorar a las víctimas de tales ataques atroces y hacer votos para protegerse contra futuras barbaridades, Estados Unidos corre el riesgo de quebrarse sin remedio.

Es por eso que una cosa es especialmente desalentadora en este momento. Reunir a las personas en momentos como este puede ser la labor más importante de un presidente, y este presidente está singularmente mal equipado para ello.

El plan del presidente Donald Trump de visitar ambas ciudades fue inmediatamente criticado, y los sentimientos detrás de esas objeciones son comprensibles. Trump ha convertido la ira y la división en su fórmula para el éxito. Su estilo de política inflama, y está diseñado para inflamar, la ira entre partidarios y oponentes por igual. Sin duda es fatídico decir que el extremismo político violento es culpa del presidente: existe en otros lugares, y se manifestó mucho antes de que Trump apareciera. Pero es cierto que su política de ira ayuda a mantenerla y nutrirla.

Por lo tanto, sería útil que el presidente, no solo hoy, sino a partir de ahora, condene a los supremacistas blancos en los términos más enérgicos, como si lo dijera en serio y sin la necesidad de un guión de teleprompter. No debe retirar, calificar o confundir ese mensaje en tuits o comentarios posteriores. Debería entender que, en momentos como este, insistir en justificarse a sí mismo, no aceptar la responsabilidad más pequeña de lo que ha sido de la política estadounidense y negarse a hacer una pausa y reflexionar, no son solo signos de una personalidad desordenada: son veneno para la sociedad estadounidense.

Es mucho que pedir, sin duda. Aquí hay otro desafío: los críticos del presidente también se les debe detener. Si la unidad frente a estos horrores es lo primero –y debería serlo–, a Trump se le debería dar la oportunidad de desempeñar su papel. Si el presidente comienza, por fin, a cumplir con su responsabilidad de liderar a todo el país, esto debería ser bienvenido, no deplorado. Aún menos si se descarta por adelantado.

Los pasos prácticos que se necesitan para proteger al país de estos horrores, en la medida de lo posible, se comprenden bien. Las leyes de armas efectivas, incluidas las verificaciones de antecedentes universales, son indispensables. Los comentarios iniciales del presidente sobre esto, centrados en los problemas de salud mental involucrados, no llegaron a lo que se requiere. Trump debería reconocer que el terreno sobre el control de armas está cambiando, con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) bajo presión y muchos republicanos diciendo que ya es suficiente. Además, para estar seguros, Estados Unidos necesita una mejor recopilación de inteligencia y una acción preventiva más efectiva contra los terroristas nacionales y los violentamente locos. Por último, pero no menos importante, hay que frenar la furia que ha infectado la política estadounidense.

El papel del presidente en estas tareas es primordial, lo que hace que sea difícil ser optimista. Sin embargo, si él responde, reparar las políticas rotas de este país no deja ser la responsabilidad de cada político estadounidense y de cada ciudadano estadounidense.