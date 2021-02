El bipartidismo de Biden funcionará solo si es tranquilo

Nueva York— El peligro de hacer campaña con la promesa de “unir al país” es que, si gana, sus oponentes pueden decidir si tendrá éxito. Ése es el dilema que enfrenta ahora el presidente Joe Biden, y la mejor manera para que él logre su objetivo es no darle demasiada importancia.

En términos políticos, la unidad tendrá que tomar la forma de bipartidismo, dadas las matemáticas en el Congreso. Y la medida en que los republicanos ya están controlando a Biden por no ser unificador subraya una de las grandes paradojas del liderazgo presidencial: el compromiso de un presidente en un tema puede hacer que sea más difícil de resolver.

Como escribió Frances Lee en su libro de 2009 sobre el Congreso, “Beyond Ideology”, en la era moderna de elecciones cerradas y frecuentes cambios en el control partidista, existen “conflictos inherentes de suma cero entre los intereses políticos de los dos partidos”. En otras palabras, sería una gran victoria para Biden obtener un apoyo bipartidista sustancial para sus iniciativas, que es exactamente la razón por la que los republicanos no se lo darán.

A veces, los presidentes intentan lo que hizo el presidente George W. Bush durante su impulso de privatización de la Seguridad Social y tratan de usar el púlpito de los matones para influir en la opinión pública (y del Congreso), pero no funciona. Como ha demostrado el politólogo George Edwards, los discursos presidenciales fracasan sistemáticamente en llevar a la opinión pública en la dirección prevista. En la atmósfera política hiperpolarizada de hoy, hablar será incluso menos productivo.

Hay otra forma.

En 2015, el presidente Barack Obama promulgó una reforma radical de la política educativa federal K-12 y la política federal de transporte terrestre. Que estas medidas sean oscuras no es una coincidencia. Precisamente porque el presidente no se comprometió públicamente, el trabajo se mantuvo bajo perfil. Los republicanos podrían trabajar con los demócratas sin temor a ser etiquetados como RINO, y se podría promulgar un cambio de política sin que fuera una “victoria para la administración Obama” que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, Estuviera obligado a sabotear.

Sucedió nuevamente en diciembre pasado cuando el Congreso promulgó un proyecto de ley sobre el clima y la energía sorprendentemente ambicioso, y sucedió porque nadie estaba realmente prestando atención.

Si Biden quiere hacer las cosas de manera bipartidista, debe resistir la tentación de seguir lo que probablemente será un proyecto de ley de ayuda para la pandemia de línea del partido con una gran muestra de esfuerzo legislativo bipartidista. Con toda probabilidad, eso solo obligaría a los republicanos a frustrarlo.

En cambio, debería dedicar los próximos meses de su presidencia a la administración de vacunas, tranquilizar a los aliados o convocar comisiones especiales, cualquier cosa siempre que esté lejos de los pasillos del Congreso. Allí, es muy posible que surja una legislación bipartidista con los faros apagados, incluso cuando los respectivos caucus de Twitter de ambos partidos continúan luchando entre sí.

Considere las posibilidades. La infraestructura de transporte necesita otra mirada. Hay áreas de la política de inmigración en las que pueden ser posibles pequeños acuerdos. Ahora que los republicanos han renunciado tardíamente a tratar de derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, podrían estar dispuestos a discutir algunas ideas sobre el cuidado de la salud.

Sobre la reforma de la justicia penal, los demócratas de la Cámara aprobaron un proyecto de ley de reforma policial muy ambicioso después de la muerte de George Floyd el año pasado. A los republicanos no les gustó, pero sintieron que tenían que mostrar su voluntad de hacer algo al respecto, por lo que respaldaron un paquete de reformas modesto que los demócratas luego bloquearon porque no querían darles a los republicanos una victoria bipartidista en un alto nivel. El proyecto de ley republicano, redactado por el senador Tim Scott de Carolina del Sur, no es de ninguna manera una respuesta adecuada a un problema grave. Pero ahora que la atención del público ha avanzado, podría imaginarse a los demócratas moderados empujándolo a elevar un poco sus ambiciones y reactivar el esfuerzo.

Los progresistas probablemente dirán que, en lugar de abrazar el bipartidismo, los demócratas deberían abolir el obstruccionismo y romper con las mayorías que tienen.

Pero abolir el obstruccionismo, aunque es una buena idea, no cambia la realidad básica de que un Senado 50 y 50, y una escasa mayoría en la Cámara, no traerán la segunda venida del New Deal. Los miembros fundamentales de ambas cámaras representan distritos electorales que Biden perdió, y no van a aceptar una serie de votaciones partidistas sobre medidas muy controvertidas.

Entonces, obstruccionismo o no, si Biden quiere ser un presidente exitoso que firmó una legislación transformadora significativa, gran parte de ella tendrá que depender de la cooperación entre partidos.

El riesgo es que, como la cooperación la hará exitosa, los republicanos tendrán un gran incentivo para retenerla. El Congreso moderno es, en ese sentido, como arenas movedizas. Biden, un senador veterano, se verá tentado a participar en un esfuerzo por presionar a los republicanos y demócratas reacios. Incluso puede convencerse a sí mismo de que, debido a que con frecuencia fue el emisario de la Casa Blanca de Obama ante los republicanos del Congreso, puede desempeñar el papel con mayor eficacia en su propio nombre.

Eso es una trampa. Fue un emisario útil porque los republicanos necesitaban a alguien más que a Obama con quien tratar. Ahora Biden tiene el puesto principal. Cuanto más se mueva, más se hundirá.

La clave será desconectarse, al menos públicamente, mientras su equipo trabaja en silencio con los miembros para articular las líneas rojas de la Casa Blanca, ofrecer sugerencias y asistencia técnica, y azotar a los demócratas recalcitrantes para que firmen acuerdos prometedores. Si Biden está hablando de legislación, ya sea sobre transporte o justicia penal o cualquier otra cosa, los republicanos lucharán contra él. Si Biden quiere algunos logros bipartidistas, entonces no debe esforzaros por ser demasiado por ser bipartidista.