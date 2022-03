Despierta, EU. Una invasión real es una pesadilla no un trabajo constante

San Diego— Hace una docena de años, era periodista y tenía hambre, por lo que entré a una tienda de donas de un vecindario. Allí encontré a dos hombres de edad avanzada leyendo el periódico y saboreando unos bollos rellenos. Había una foto en la página principal de unos manifestantes ondeando banderas mexicanas, uno de ellos le dijo a su amigo con alarma: “¡Esto es una invasión!”.

Ahora, el sufrimiento humano en Ucrania ha demostrado –en el hiperbólico uso de la palabra– que muchos estadounidenses estaban equivocados.

Los conservadores deben observar bien la calamidad que está ocurriendo en Europa del Este. Rusia está bombardeando a su vecino con todo, desde tropas armadas, tanques y vehículos blindados hasta misiles crucero, helicópteros de ataque y lanzallamas TOS-1 que lanzan cohetes “termobáricos”.

Más de 500 mil ucranianos han huido, muchos llevando sólo un poco de ropa en sus espaldas.

Esa es una verdadera invasión. Y cualquiera que haya usado esa incendiaria palabra para describir la migración por la frontera entre Estados Unidos y México de almas desesperadas que están muriendo y que están dispuestas a cortar el pasto de su jardín, limpiar su casa o la nariz de sus hijos, deberían sentirse avergonzados.

Justo al igual que los de izquierda han usado excesivamente la palabra “racista” hasta el punto en que eso no significa mucho, así también los nativistas han usado en exceso la palabra “invasión”.

La semana pasada, varios oradores de la conferencia CPAC en Orlando, Florida –incluyendo al ex presidente Donald Trump– urgieron a la administración Biden a ponerle más atención a la “invasión” en la frontera entre Estados Unidos y México que a la frontera que separa a Rusia con Ucrania.

Tristemente, una de las personas que colocaron la palabra que empieza con i en nuestro léxico político fue mi amiga Michelle Malkin, con quien he debatido en tres ocasiones y cuya compañía disfruto genuinamente.

En el 2002, Malkin publicó un libro titulado “Invasión: La manera en que Estados Unidos sigue recibiendo terroristas, criminales, y otras amenazas extranjeras en nuestras costas”.

En ese momento no nos conocíamos. Pero ella me mencionó en su libro y escribió –erróneamente– que yo apoyaba “una frontera abierta”.

No es así. Mi apellido español y mi herencia mexicana, probablemente la engañó. Como hijo de un policía retirado –que desempeñó este trabajo durante 37 años– considero que la aplicación de las leyes es sagrada.

Al cubrir el debate sobre inmigración por más de tres décadas, me di cuenta desde el principio que Estados Unidos no estaba siendo invadido por México. Lo más cercano a la verdad es que EU está invitando a este país a muchos trabajadores mexicanos y centroamericanos para hacer trabajos sucios y peligrosos que nosotros no haríamos: aunque nos pagaran un buen salario.

Los estadounidenses no tienen un ejército violento apostado en nuestra frontera sur. Lo que tenemos es una gigantesca agencia de empleo temporal que nos suministra los trabajadores. De hecho, en algunas ocasiones ha tenido problemas para mantenerse a la par de la demanda.

Podríamos pensar que yo no tendría que explicarle esto a alguien que dice ser un empresario exitoso.

Steve Gaynor –quien se ha postulado para gobernador de Arizona– recientemente discutió sobre inmigración en un programa de radio cuyo presentador es Hugh Hewitt.

“En el 2022, hemos pronosticado que 700 mil personas cruzarán la frontera hacia nuestro estado”, dijo Gaynor. “Eso representa un 10 por ciento de la población del estado. Esa es la razón por la que he usado la palabra ‘invasión’. Porque no se trata de un ejército extranjero, sino de la escala… la cantidad de personas que cruzan la frontera y la manera en que la Patrulla Fronteriza está lidiando con eso, constituye una invasión”.

Imprudente con el uso de su lenguaje, Gaynor se cataloga a sí mismo como “un conservador constitucional”.

Debe haberse saltado el Artículo 1, Sección 8, Cláusula 4 que le otorga al Gobierno Federal y no a los estados, el poder de establecer “una regla uniforme de naturalización”, y la Cláusula 15 le otorga al Gobierno Federal y no a los estados, la autoridad para “repeler las invasiones”.

Lo cual podría significar algo si Arizona estuviera siendo invadido. Pero no es así. Yo viví en Phoenix a finales de los años 1990. Esa metrópolis del desierto fue –en los últimos 30 años– construida mayormente con el trabajo de inmigrantes indocumentados.

Gaynor piensa que, debido a que muchas personas están cruzando por la frontera entre Estados Unidos y México, los habitantes de Arizona han perdido el control.

Tonterías, los habitantes de Arizona siguen teniendo el control. Ellos tienen el poder de hacer sus tareas rutinarias. Pueden dejar de contratar inmigrantes indocumentados o rehusarse a patrocinar negocios que se benefician de su mano de obra.

Eso requiere sacrificio. Si los inmigrantes indocumentados se fueran debido a que se acabó el trabajo, los estadounidenses tienen que hacer sus tareas rutinarias. Eso podría dejarles menos tiempo para sentarse en las tiendas de donas y lloriquear acerca de unas fantasiosas “invasiones”.

De vuelta al mundo real, la valiente y bella gente de Ucrania está viviendo una pesadilla. Como estadounidenses mimados y privilegiados no hay que insultarlos pretendiendo por un segundo que podemos compararnos con el horror que están sufriendo.