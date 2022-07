Demócratas, ustedes tienen un problema con los votantes latinos; se llama desdén

San Diego— Ellos están de regreso. “Ellos” son los demócratas anglosajones racistas y liberales bajo cuya piel he estado durante más de tres décadas.

Un amigo méxicoamericano evaluó mi relación con el condescendiente séquito de esta manera: “Realmente, tú no les agradas a ellos”. Y a algunos les gustaría deshacerse de mí.

En una ocasión escribí una columna elogiando al presidente Donald Trump. Un iracundo liberal me envió un correo electrónico diciendo: “¡Regrésate a México y llévate a Trump!”

Tengo el don de provocar la furia de los liberales. No soy obediente, reflexiono y condeno las falsedades, no me alineo. No permito que la gente me menosprecie o trate de ponerme en mi lugar.

Los racistas liberales usualmente mantienen un bajo perfil y son oportunistas con los latinos debido a las payasadas racistas de los conservadores republicanos que son anglosajones que no pueden dejar de satanizar la frontera entre Estados Unidos y México y a cualquiera que la cruce.

Los republicanos atemorizarán a los votantes diciéndoles a los anglosajones que el país está siendo invadido por personas que vienen a este país a cometer crímenes, usurpar los servicios públicos, destruir nuestra cultura, borrar nuestra identidad nacional y forzar a nuestros inocentes adolescentes a consumir opioides letales.

Todo lo que se necesitó para que saltaran los racistas liberales fue que un humilde mexicoamericano oriundo de una granja de la parte central de California expresara un poco de admiración por lo que algunos observadores políticos llaman “El Escuadrón”.

Cuatro republicanas latinas están haciendo lo que ha hecho famosas a las latinas: su trabajo.

Tres de ellas, Mónica de la Cruz y Cassy García en Texas, y Yesli Vega en Virginia ganaron las nominaciones republicanas en diferentes competencias congresistas y la cuarta, Mayra Flores, fue electa en una votación especial y actualmente ocupa un escaño en la Cámara de Representantes.

El Escuadrón condena las políticas liberales, ya que les hacen más mal que bien a los latinos apelando a lo que ellos consideran como “los valores tradicionales” de los latinos, los cuales Flores resume en “Dios, Familia y País”.

Habría que agregar un toque de “arduo trabajo, no dar excusas, el servicio militar y desconfiar del gobierno” para poder captar la esencia de cientos de tíos, tías y primos que se congregan en las reuniones familiares.

No conozco a El Escuadrón de las Cuatro Fabulosas y no tengo un elefante ni un burro para esas competencias. Sin embargo, la competencia hace que todas sean mejores competidoras.

Estoy cansado de ver las elecciones que terminan con una puntuación de 99 a 0, en donde los demócratas arrasan con los republicanos con la ayuda de latinos que luego son ignorados hasta la próxima elección.

Los demócratas son cada vez más perezosos y complacientes y ya no pretenden cuidarnos. Los liberales merecen un buen golpe en la cabeza. Si El Escuadrón se los da, tendrá más poder este cuarteto de republicanas.

Aunque no soy el único. Un lector de nombre “Castillo” respondió a una columna que escribí acerca de Flores, una inmigrante que nació en México.

“Gracias por darle a mi compatriota latina o hispana Mayra Flores un muy merecido reconocimiento por su histórico logro”, escribió. “Esa mujer no tiene miedo de enfrentar el poder y establishment demócrata. Estoy de acuerdo con su apreciación de que Mayra y otras republicanas latinas son y serán una fuerza creíble”.

Los liberales no fueron tan entusiastas. The New York Times –cuyo conocimiento de los mexicanos y méxicoamericanos se reduce a un taco en un platillo combinado– básicamente mencionaron a Flores en una columna, etiquetándola como una “latina de extrema derecha”.

Sin embargo, un hombre anglosajón de 80 años que vive en McAllen –una ciudad situada en el Valle del Río Grande al sur de Texas, que es el epicentro de la Revolución Republicana Latina– me reprendió por estar “fascinado” con El Escuadrón.

Enfocándose en Flores y De la Cruz, enlistó lo que vio como sus desventajas y las declaró no aptas para ocupar ese puesto. Finalmente, me preguntó: “¿Realmente piensa que ellas son latinas verdaderamente calificadas que van a trabajar para toda la gente del Valle del Río Grande?” “¿Ellas son lo mejor que su gente puede ofrecer?”

Caray, no lo sé. Señor. ¿Los que participaron en la insurrección del 6 de enero y la mayoría de los responsables de las masacres son lo mejor que su gente puede ofrecer? ¿Qué les pasó a las buenas maneras?

Los demócratas se preguntan por qué están perdiendo a los votantes latinos ante el Partido Republicano. No se debe a que los latinos hayan sido engañados o porque estén tratando de defenderse de la inflación y los altos precios de la gasolina.

Se debe –como lo he dicho muchas veces y es probable que lo diga nuevamente– a que el desdén liberal es un repelente más efectivo que el insecticida.

Los de la izquierda deben corregirse a sí mismos.