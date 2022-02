Demanda de Brian Flores muestra cuán vacío es el mensaje antirracismo de la NFL

Washington— En protesta por la brutalidad policial y la injusticia racial, Colin Kaepernick comenzó a arrodillarse durante el himno nacional antes de los partidos de los 49 de San Francisco durante la temporada 2016-17. Fue expulsado de la NFL. Tres años después, la misma liga que arruinó la carrera de Kaepernick estaba emitiendo comerciales de televisión sobre justicia racial. Después de los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, a los atletas de la NFL se les permitió de repente arrodillarse en protesta. “Black Lives Matter” y otros mensajes de justicia racial aparecieron en uniformes y cascos, pantallas de estadios y sitios web de equipos. La mayoría de los jugadores que se unieron a las protestas y otras actividades contra el racismo parecían sinceros en su deseo de cambio.

Pero si había alguna duda de que la propia NFL simplemente fingía preocuparse por el racismo, la demanda presentada la semana pasada por el ex entrenador en jefe de los Delfines de Miami, Brian Flores, dejó en claro que los gestos de justicia racial de la liga eran en gran medida performativos.

Una organización deportiva profesional en la que casi el 70 por ciento de los jugadores son afroamericanos, pero sólo un entrenador en jefe lo es, no puede declarar de manera creíble a favor del Black Lives Matter. Flores, despedido el mes pasado a pesar de que llevó a su equipo a sus primeras temporadas ganadoras consecutivas en casi 20 años, dice que el dueño de los Delfines, Stephen Ross, trató de pagarle más por perder durante su primer año con el equipo, lo que habría mejorado su proyecto de posición. Este es un ejemplo del tipo de problemas sistémicos que los jugadores han estado tratando de llamar la atención durante años. La NFL y los equipos mencionados en la demanda de Flores han negado sus afirmaciones.

Las formas en que supuestamente Ross intentó controlar a Flores resaltan los desequilibrios de poder racializados entre los propietarios blancos y los entrenadores afroamericanos. Los dueños probablemente también intenten controlar a los entrenadores blancos. Pero Flores fue uno de los pocos entrenadores afroamericanos en toda la liga. Negarse a satisfacer solicitudes poco éticas no era sólo enfrentarse al jefe; para Flores, también significó enfrentarse a su jefe blanco. Es muy probable que Flores fuera plenamente consciente del doble rasero racializado que habitualmente pone en desventaja a los entrenadores afroamericanos en la NFL. Sus mandatos como entrenadores en jefe son más cortos, incluso cuando sus registros no son tan malos como los registros de los entrenadores en jefe blancos.

La demanda alega que el entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, le informó a Flores tres días antes de su entrevista con los Gigantes de New York que Brian Daboll, un entrenador blanco, ya había sido seleccionado para el puesto. En capturas de pantalla que surgieron posteriormente, estaba claro que Belichick estaba enviando mensajes de texto al Brian equivocado. Esto revela otro problema sistémico: la inclusión obligatoria y performativa de candidatos afroamericanos a quienes los ejecutivos del equipo no tienen absolutamente ninguna intención de contratar en última instancia.

En 2003, la NFL adoptó lo que llama la Regla Rooney, que ordena que los equipos entrevisten al menos a una persona no blanca para puestos de entrenador en jefe y liderazgo en la oficina principal.

Mike Tomlin de los Acereros de Pittsburgh es ahora el único entrenador en jefe afroamericano de la NFL, por lo que claramente esta política de diversidad no ha alcanzado el resultado previsto. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, lo admitió en un memorando que envió a los 32 equipos el sábado, diciendo que los resultados del ciclo de contratación actual habían sido “inaceptables” en lo que respecta a la diversidad. Se suponía que la Regla Rooney garantizaría que los equipos fueran responsables de tener una lista de candidatos diversa. Pero no hubo rendición de cuentas por los resultados finales de contratación, lo que explica, al menos en parte, el fracaso de la regla. Poner en práctica la política, como vemos en el caso Flores, con demasiada frecuencia equivalía a un cumplimiento performativo. Los dueños de equipos y los ejecutivos de la liga deben querer y valorar la diversidad racial en los niveles más altos de sus organizaciones, pero está claro que no es así.

Incluso con sus enmiendas a lo largo de los años, la Regla Rooney sigue siendo ineficaz. La NFL y sus 32 equipos necesitan nuevos métodos de reclutamiento, contratación y rendición de cuentas. Casi 7 de cada 10 jugadores de la NFL son afroamericanos. La Liga genera miles de millones de dólares de su trabajo. Estos atletas afroamericanos deberían involucrarse más profundamente en los procesos de reclutamiento y selección de entrenadores en jefe. Como mínimo, deben ser consultados para las nominaciones. Los ex jugadores no blancos podrían ser seleccionados como identificadores, reclutadores y nominadores de posibles entrenadores en jefe y líderes de la oficina principal.

Todos los equipos tienen jugadores afroamericanos retirados. Los 32 equipos deben formar sus propios consejos permanentes, que incluyan al menos una docena de jubilados afroamericanos, a los que se recurra constantemente para recibir aportes cada vez que se produce un cambio de liderazgo. Además, la NFL necesita crear e invertir recursos financieros significativos en programas sólidos y significativos que acelerarán a los entrenadores asistentes afroamericanos a puestos de entrenador en jefe. Mantener un cuadro sólido de posibles entrenadores en jefe altamente calificados reduce el riesgo de que los equipos arrojen al azar a cualquier persona afroamericana en sus grupos de finalistas por el mero hecho de cumplir.

Durante los últimos 20 meses, se pintó con aerosol “End Racism” en las zonas de anotación de los campos de fútbol en los que juegan muchos equipos de la NFL. Pero sólo hay una forma segura de terminar, o al menos reducir significativamente, el racismo en las prácticas de contratación de la liga: los jugadores afroamericanos y sus compañeros de equipo de otros grupos raciales deben exigir un cambio. Tienen que flexionar su poder colectivo.

Hace más de seis años, los estudiantes atletas afroamericanos de la Universidad de Missouri amenazaron con perder un partido de fútbol (lo que habría resultado en una pérdida de 1 millón de dólares para la universidad) si no se tomaban medidas rápidas para corregir los problemas raciales de largo tiempo en la institución. Esa semana, el presidente del sistema Mizzou y el rector del campus principal se vieron obligados a renunciar. Argumenté en ese momento que los estudiantes atletas afroamericanos en equipos deportivos que generan ingresos son más poderosos de lo que creen. Lo mismo es cierto en la NFL.

Si va a haber un cambio real en los niveles más altos del juego, los jugadores afroamericanos y los aliados en sus equipos tendrán que participar colectivamente en un activismo público que desmantele el racismo sistémico en su liga. No pueden ser uno o dos hombres valientes los que asuman esto. La NFL probablemente les haría lo mismo que le hizo a Kaepernick. Pero un movimiento de protesta atlético audaz y coordinado en toda la liga puede funcionar. Tal vez el Super Bowl de este domingo sea el momento para que comience el movimiento.