Dejemos que Trump tenga una Navidad terrible

Nueva York— Miren nada más, parece que tendremos un juicio político antes de Navidad. Eso es lo que llamo espíritu festivo.

“Esas dos cosas que dijeron… ¡ni siquiera son un delito!”, exclamó Donald Trump después de que los líderes demócratas anunciaron que la Cámara de Representantes iba a votar para determinar si el presidente debía ser sometido a juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Esto sucedió en uno de sus mítines característicos en el que también se refirió a los agentes del FBI como “escoria” y alegó que el matrimonio de Elizabeth Warren era un “contrato fingido y repugnante”.

Jo, jo, jo.

En serio, no hay nada aburrido sobre la época en que vivimos. Dentro de 50 años, los jóvenes que están viendo todos estos eventos desde sus dormitorios universitarios podrán responder las preguntas de sus nietos sobre el horrible cabello de Trump y sus valores, que son mucho peores. Los estudiantes de cursos avanzados de preparatoria quizá escriban reportes sobre Jerry Nadler.

Han sucedido tantas cosas que, esta semana, casi nadie se dio cuenta cuando el fiscal general de Nueva York anunció que Trump había soltado dos millones de dólares para rembolsar el dinero que le robó a su fundación. Bueno, “robó” es una palabra muy fuerte. ¿Cómo se dice cuando alguien establece una organización benéfica y luego usa una enorme cantidad de los donativos de otras personas para comprar retratos de sí mismo uno de 1.8 metros de altura, adquirir objetos deportivos y saldar convenios para sus negocios privados?

Tengo la palabra en la punta de la lengua…

El escándalo de Trump y la beneficencia ya es viejo, pero el proceso del juicio político lo ha puesto en un nuevo contexto. En particular, si se combina con el dinero que está ganando en su complejo de golf en Escocia (gracias por su visita, miembros de la Fuerza Aérea), el hotel en Washington (bienvenidos, funcionarios sauditas) y los otros 2 mil 300 conflictos de interés entre sus finanzas personales y su trabajo cotidiano, según los cálculos de Ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington.

Un mandatario espantoso y un codicioso estafador: realmente nos da una ventaja en la misión para garantizar que Trump sea recordado como el peor presidente de la historia. Por tradición, ese honor se lo ha ganado James Buchanan, quien luchó para mantenerse a flote en el periodo previo a la guerra civil.

“A diferencia de Trump, Buchanan era un hombre generoso”, dijo Robert Strauss, quien casualmente es el autor de una biografía de Buchanan titulada “Worst. President. Ever” (el peor presidente de todos). Buchanan “apoyaba a los estudiantes universitarios que no podían pagar su pensión completa”, agregó Strauss. Nunca dejó una deuda sin pagar.

El libro se publicó en octubre de 2016. Strauss sigue comprendiendo a Buchanan, a quien describe como “un buen tipo que terminó en el trabajo equivocado”. Por supuesto que la secesión es peor que ser objeto de las burlas de los dirigentes de otras potencias democráticas en un cóctel, pero Trump podría competir por el puesto del peor presidente si le sumamos su conducta personal y suponemos que es mejor ser un buen tipo en el trabajo equivocado que un tipo terrible en el trabajo equivocado.

Andrew Johnson fue otro presidente muy malo y, hasta ahora, había sido la estrella histórica de la destitución, pero también fue alabado por su integridad financiera. “Tras asumir la presidencia, algunos comerciantes prominentes de Nueva York intentaron regalarle un magnífico carruaje y una reata de caballos, y él no los aceptó”, señaló Brenda Wineapple, autora de un recuento de la destitución de Johnson. “’Aquellos que ocupan altos puestos de gobierno’, dijo en tono cortés, deben ‘rechazar las dádivas de amigos amables y leales’”.

El dinero siempre aparece en algún momento de esta historia. “Impugnar a un presidente que ha demostrado, con resultados, tener una de las presidencias más exitosas de la historia, y aún más importante, alguien que no ha hecho NADA malo, es pura ¡Locura Política! escribió el mismo Trump esta semana en un correo electrónico, dirigido a sus simpatizantes, en el que aseguró que activará una “duplicación de emergencia a todas las contribuciones”.

Se espera que la Cámara de Representantes emita su voto respecto al juicio político durante algún día de la próxima semana, antes de que todos se vayan a casa para las fiestas. Se han presentado algunos retrasos, no se puede impedir que los miembros del Congreso vayan a celebrar el 75.° aniversario de la batalla de las Ardenas o, pues, que descansen el fin de semana.

Mientras todos los demás esperan, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi ha estado impulsando otros proyectos. Ese acuerdo comercial con México y Canadá, y el plan de los demócratas para controlar el precio de los medicamentos recetados.

¿Piensan que ese es un buen plan? A algunos no les gusta la idea de restarle atención a las fechorías del presidente. Díganme cuál es la mejor opción:

A) Nadie debería hablar de otra cosa más que de lo horrendo que es Donald Trump. Hice una escultura de su cabeza con puré de papas durante la cena de Acción de Gracias y después la aplasté con la salsa de carne.

B) El otro día, empecé a escuchar el debate del poder judicial, me quedé dormido y no llegué a mi cita para cenar. Denle a esta pobre gente otro tema de conversación, aunque sea por unas pocas horas.

C) Cualquier cosa que haga Nancy Pelosi es una buena idea. Jamás pensé en ella hasta hace unos pocos meses, pero ahora creo que es una combinación entre Eleanor Roosevelt, Madame Curie y Meryl Streep.

Qué buenos tiempos, ¿no? Claro que el drama del juicio político pierde algo de emoción cuando recordamos que los republicanos del Senado nunca van a sacar al presidente de su cargo. Pero esa es una historia para 2020. Mientras tanto, las fiestas seguramente serán un poco más alegres al contemplar el hecho de que Donald Trump, en definitiva, no tendrá una feliz Navidad.