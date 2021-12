¿De qué manera se puede reformar la Cámara de Representantes? Expandiéndola

Los estadounidenses que observan a los miembros de la Cámara de Representantes en acción, generalmente no terminan deseando que hubiera más. La Cámara es disfuncional y está intensamente polarizada.

Usualmente, sus integrantes parecen la representación de lo que ha salido mal en la política, y esa institución es profundamente impopular.

Y sólo por esa razón, llegó el momento de expandir la Cámara.Los que redactaron la Constitución asumieron que no haríamos eso regularmente, y no lo hemos hecho desde hace más de un siglo.

En el primer Congreso, había sólo 65 miembros de la Cámara, cada uno de ellos representaba a unos 30 mil estadounidenses. A medida que fue creciendo el país, la Cámara se expandió por estatuto después de cada censo decenal durante el siglo 19.

En 1913, llegó a su tamaño actual, en el que cada uno de 435 miembros representa aproximadamente a 210 mil personas. Sin embargo, el número de miembros no se ha incrementado desde entonces, aun cuando la población del país se ha más que triplicado. Actualmente, cada integrante representa a unos 760 mil estadounidenses.Y eso ha cambiado el significado de la representación en el Congreso.

Los vastos distritos actuales ponen más distancia entre los miembros y el electorado de manera que tienden a imponer marcos nacionales superficiales y polarizados en la compleja topografía política de nuestra sociedad.

Por lo tanto, los miembros tienden a abstraerse del electorado –y los votantes lo saben.

En el 2008, el politólogo Brian Frederick encontró que –aun en la relativa falta de uniformidad de los distritos de la Cámara– entre más pequeño sea el tamaño de un distrito, es más probable que los ciudadanos tengan contacto con sus representantes y de esa manera reciban ayuda, que piensen que sus representantes hicieron un buen trabajo al mantenerse en contacto con el distrito, y poder aprobar su desempeño.

Como lo dijo recientemente el congresista republicano del Partido del Té Keith Rothfus, “a medida que aumenta el número de personas representadas por un solo miembro de la Cámara, la voz de cada estadounidense en el gobierno se hace más pequeña. Expandir la Cámara podría amplificar esas voces en nuestro gobierno nacional, y eso le devolvería una mayor cantidad de soberanía a la gente”.

Un mayor número de integrantes de la Cámara que representaran a una diversidad política más refinada también podría ser significativo para las facciones inter-partidos, y con ello tener una mayor posibilidad de llevar a cabo negociaciones legislativas y reacomodos entre las líneas partidistas.

Por supuesto, cualquier expansión necesitaría reconocer que la Cámara debería permitir una negociación cara a cara, para que pueda ser grande.

¿Qué tan grande? Un grupo de expertos, incluyéndonos a nosotros dos –fuimos reunidos recientemente por la Academia Americana de Artes y Ciencias para considerar varias opciones.

En un nuevo reporte, recomendamos agregar 150 escaños, lo cual haría que el número de miembros de la Cámara sea de 585. Luego, la Cámara seguiría creciendo con el censo de cada década, siguiendo una fórmula que pretende asegurar que ningún estado pierda escaños, como se hizo durante todo el siglo 19.

Eso reduciría de inmediato en una cuarta parte el número promedio de estadounidenses representados por un miembro y la Cámara seguiría teniendo un tamaño manejable –más pequeña, por ejemplo, que la Cámara de Comunes de Gran Bretaña que consta de 650 miembros. Tal incremento, que podría agregar modestamente nuevos escaños cada década sin quitar los existentes, podría ser un atractivo plausible para el Congreso actual, que tendría que promulgar eso.

Por supuesto, eso no sería una solución para todos los problemas que hay en la Cámara. Pero podría mejorar la representación mientras reditúa otros importantes beneficios.

Por ejemplo, podría reequilibrar el colegio electoral un poco, debido a que la delegación de cada estado es igual al número de sus miembros en el Congreso. Eso podría reducir modestamente la sobre representación de estados menos poblados en el colegio electoral, aunque su efecto práctico en los resultados de la elección no podría ser determinado fácilmente con anticipación –y por lo tanto, al igual que la expansión de la Cámara en sí, no podría anticipar ningún cálculo simple partidista.

De hecho, encontramos que una Cámara más grande podría no tener ningún efecto pronosticable sobre cuál partido controlaría la Cámara, y que agrandar la Cámara de esta manera hace medio siglo no hubiera alterado el resultado de ninguna elección presidencial desde entonces.Una expansión podría reforzar la legitimidad del sistema existente, y no manipular el resultado electoral de una manera u otra.

Expandir la Cámara podría sacudir las oportunidades que no se hayan aprovechado para tener una mayor reforma congresista. Agregar 150 miembros a un tiempo podría abrir un camino para reequilibrar las relaciones de sus miembros con sus líderes, reconsiderando el papel de los comités, y repensando el proceso presupuestal que actualmente está en el centro de la disfuncionalidad del Congreso. Eso podría alentar a los estados a experimentar nuevas maneras de elección para la Cámara, dentro de los límites de la Constitución.

No hay escasez de ideas para hacer la reforma, pero usualmente son obstaculizadas por la falta de voluntad, basadas en el sentido de que las cosas no pueden cambiar. El crear un momento exitoso fortaleciendo la habilidad de los miembros para representar a su electorado podría mejorar las probabilidades de que los años 2020 será una década de renovación y reforma en el Congreso, en lugar de otra era de un exasperante espectáculo partidista.

Curiosamente, para solucionar nuestras frustraciones con los miembros de la Cámara no se requiere que haya más de ellos.