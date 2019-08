De la economía vudú a la economía del mal de ojo

Nueva York— Hace casi cuarenta años el entonces candidato George H. W. Bush usó la frase “política económica vudú” para describir la afirmación de Ronald Reagan de que los recortes de impuestos para los ricos se pagan solos. Fue más profético de lo que podría haber imaginado.

Porque resulta que la economía vudú no es solo una doctrina basada en el pensamiento mágico. Es la máxima política zombi, una creencia que, al parecer, la evidencia no puede matar. Ha fallado todas las veces que sus partidarios han tratado de ponerla en práctica, pero sigue adelante, aunque vaya casi a rastras. De hecho, a estas alturas ha comido el cerebro de cada figura importante del Partido Republicano. Hasta Susan Collins, la senadora menos de derecha del Partido Republicano (aunque eso no dice mucho), insistió en que el recorte fiscal de 2017 de hecho reduciría el déficit.

Durante la campaña de 2016 Donald Trump fingió que era diferente y prometió aumentar los impuestos a los ricos. Sin embargo, una vez en el cargo, de inmediato aplicó la economía vudú a su máxima expresión. De hecho, ha llevado el pensamiento mágico a un nuevo nivel.

Es cierto, cada vez que los recortes fiscales no logran producir el milagro prometido, sus defensores salen con explicaciones extrañas para justificar el fracaso.

Hasta ahora mi favorita era la de Art Laffer, el economista vudú original a quien hace poco le fue entregada la Medalla de la Libertad que otorga el presidente. ¿Por qué la presidencia de recortes fiscales de George W. Bush no acabó con un auge, sino con el peor desplome económico desde la Gran Depresión? Según Laffer, la culpa la tiene Barack Obama, aun cuando la recesión comenzó más de un año antes de que Obama llegara al cargo. Verán, según Laffer, todos perdieron la confianza al darse cuenta de que Obama podría ganar las elecciones de 2008.

Sin embargo, a Trump se le ocurrió una todavía mejor. Ya que ha quedado cada vez más claro que los resultados de su recorte fiscal fueron decepcionantes –análisis de datos recientes han revisado a la baja los cálculos tanto del crecimiento del empleo como del PIB, al grado de que es difícil ver más que un breve incremento repentino por dos billones de dólares de deuda– Trump ha inventado formas incluso más creativas de culpar a los demás. En específico, ahora afirma que el estímulo prometido no ha llegado porque sus opositores le han echado el mal de ojo a la economía con malos pensamientos: “Los demócratas están tratando de ‘hacer’ que la economía sea mala para efectos de las elecciones de 2020”.

¿Los políticos de la oposición realmente pueden ocasionar una recesión a base de pensamientos negativos? Esto va más allá de la economía vudú; tal vez deberíamos llamarla la economía del mal de ojo.

Siendo honestos, la afirmación de que los demócratas están embrujando este auge es un tema secundario en la diatriba de Trump. Principalmente, ha estado culpando a la Reserva Federal por sus aumentos “dementes” a las tasas de interés. Y la verdad es que es evidente que los aumentos del año pasado a las tasas de interés fueron un error.

Pero culpar a la Reserva Federal por el resultado imperceptible del recorte fiscal no le va a funcionar. Sencillamente, porque la Reserva Federal en realidad ha aumentado las tasas de interés menos que en previas recuperaciones económicas. Y más importante aún, el equipo económico de Trump sí esperaba incrementos en las tasas de interés cuando hizo sus previsiones exageradamente optimistas. Las proyecciones del Gobierno de hace un año se basaron en tasas de interés para 2019 sustancialmente mayores de lo que en realidad estamos viendo.

Pongámoslo de este modo: se suponía que el recorte fiscal de Trump iba a crear un estímulo tan poderoso que no solo toleraría los modestos aumentos de la Reserva Federal a las tasas de interés, sino que de hecho requeriría esos aumentos para evitar un sobrecalentamiento inflacionario. No se puede simplemente cambiar de opinión y acusar de traición a la Reserva Federal cuando esta hace exactamente lo que esperabas que hiciera.

Sin embargo, fuera de culpar a todos menos a sí mismo, ¿cómo lidiará Trump con el fracaso de sus promesas económicas? Le ha dado por exigirle a la Reserva Federal que ponga a funcionar las imprentas, recorte las tasas de interés y compre bonos –medidas que normalmente se adoptan ante una recesión grave– aunque afirma que la economía sigue fuerte y que el desempleo, de hecho, se encuentra casi a niveles históricamente bajos. Como mucha gente ha señalado, estas son precisamente las acciones que los republicanos, incluido Trump, denunciaron como “devaluación monetaria” cuando el desempleo era mucho más elevado que ahora y la economía necesitaba un impulso con desesperación.

Dado que es poco probable que la Reserva Federal ceda, ¿qué más podría hacer Trump? Los funcionarios juguetearon con la idea (que después desecharon) de un recorte en los impuestos sobre la nómina, es decir, una exención fiscal para los trabajadores comunes y corrientes, en lugar de las corporaciones y los individuos ricos que fueron los principales beneficiarios del recorte fiscal de 2017. No obstante, esa acción parece poco probable, entre otras cosas porque lo altos mandos del Gobierno estuvieron en contra de esta idea de política pública cuando Obama la propuso.

Trump ha sugerido que podría usar la autoridad ejecutiva para reducir los impuestos sobre las ganancias de capital (que pagan con creces los ricos). Esta estrategia no solo sería fútil, sino ilegal. ¿Y qué hay de cancelar la guerra comercial que ha venido deprimiendo la inversión empresarial? Esto parece poco probable, debido a que el proteccionismo ocupa un lugar primordial junto con el racismo en los valores de Trump. Además, puede que no ayude simplemente posponer los aranceles, debido a que no resolvería la incertidumbre que puede que sea el principal costo de la guerra comercial.

La verdad es que Trump no tiene un Plan B, y tal vez no pueda idear uno. Por otra parte, tal vez no tenga que hacerlo. ¿Quién necesita políticas competentes cuando es el elegido y el rey de Israel?