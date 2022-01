Cuente la historia del 6 de enero para impulsar la democracia, no a los demócratas

Washington— El primer aniversario del ataque al Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero se acerca esta semana. El Congreso va a hacer un gran escándalo al respecto. También lo son los medios de comunicación. Ambos tienen razón al hacerlo.

La junta editorial del New York Times explica por qué los disturbios del año pasado representan una amenaza continua:

“Son los ciudadanos comunes los que amenazan a los funcionarios electorales y a otros servidores públicos quienes preguntan: ‘¿Cuándo podemos usar las armas para asesinar a los políticos que se atreven a votar por su conciencia?’. Los legisladores republicanos se esfuerzan por dificultar el voto de la gente y que sea más fácil subvertir su voluntad si lo hacen. Es Donald Trump quien sigue avivando las llamas del conflicto con su mentiras desenfrenadas y resentimientos ilimitados y cuya versión retorcida de la realidad aún domina uno de los dos principales partidos políticos de la nación”.

Marcar el día con ceremonias apropiadas debería ser sólo el comienzo. El principal intento público de explicar lo que sucedió fue el del intento de un presidente que perdió una elección. Sin embargo, se explicará mejor con las “semanas” de audiencias por parte del Comité Selecto de la Cámara para Investigar el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de los Estados Unidos. Los estadounidenses necesitan una contabilidad completa, pero aún más que eso, necesitamos una historia convincente, que incluya los intentos organizados de la Casa Blanca y sus aliados, los grupos organizados de matones que participaron y los ciudadanos comunes que terminaron atrapados en las mentiras del presidente.

Esa historia incluye, sin duda, personas valientes que resistieron, desde los oficiales de Policía del Capitolio hasta los funcionarios de oficinas ejecutivas y, lo más importante, los republicanos a nivel estatal y local que pueden haber renunciado a sus carreras para evitar que un crimen monstruoso tuviera éxito. Evidentemente, es fundamental que la historia presentada en estas audiencias sea precisa. Sin embargo, estará incompleto, en gran parte porque Trump y otros se niegan a cooperar. Está bien. Las audiencias del Comité Senatorial Watergate en el verano de 1973 fueron extremadamente efectivas a pesar de no tener acceso a las cintas de la Oficina Oval del presidente Richard Nixon.

Tanto los demócratas como los demócratas, es decir, el partido y todos aquellos que deseen defender la república, deben ser realistas sobre lo que pueden lograr estas audiencias. El Partido Demócrata no debe hacerse ilusiones de que las audiencias, sin importar cuán devastadoras sean para Trump y otros republicanos, los ayudarán en las elecciones de mitad de período de este año. Para bien o para mal, es casi seguro que los votantes juzgarán a los demócratas titulares sobre la pandemia, el crecimiento económico, el empleo y la inflación. Por frustrante que pueda ser para el partido en el poder, casi nunca importa lo que haga el partido externo o cuán desacreditado parezca (al menos para los gobernantes) que debería estar.

¿Y para los demócratas? No importa cuán hábilmente el comité presente la evidencia, y no importa cuán condenatoria pueda ser la información, es poco probable que el pueblo estadounidense se levante y busque desterrar a Trump y sus seguidores de la vida pública. La mayoría de la gente simplemente no va a prestar atención. Eso era cierto en 1973, y en ese entonces era mucho más fácil llamar la atención de los votantes. También vale la pena recordar que una cuarta parte del electorado todavía apoyaba a Nixon justo antes de que renunciara en agosto de 1974. Las audiencias no tienen ninguna posibilidad de convencer a los partidarios más firmes de Trump.

Pero contar la historia del 6 de enero en voz alta y clara, en el aniversario, a través de audiencias del Congreso, en especiales de noticias, en salas de audiencias, puede cambiar las cosas de maneras pequeñas, pero significativas. Puede empujar a los republicanos de alto perfil que apoyan la democracia, pero que también tienen razones egoístas para permanecer callados y darse cuenta de cuán seria es realmente la amenaza. Puede presionar a los medios neutrales, que tienen normas sólidas (y también cierto interés propio) en retratar a ambas partes como igualmente culpables de los problemas a darse cuenta de que hacerlo es simplemente una mala información en este caso. Incluso puede, en los márgenes, ayudar a los republicanos a favor de la democracia a luchar contra los republicanos autoritarios en las elecciones primarias.

Es fácil imaginar que la mitad de la nación está segura de que Trump quiere socavar la democracia y la otra mitad está convencida de que Trump es la única oportunidad de salvar a la nación de los demócratas liberales que intentan socavarla. Pero la evidencia realmente no apoya ese punto de vista. Muchos grupos de interés siguen siendo independientes de los partidos incluso en estos tiempos polarizados. Y el Partido Republicano sigue siendo una coalición, con algunos grupos que apoyan con entusiasmo lo peor de Trump y otros grupos que toleran cosas que no les gustan porque el partido apoya sus estrechos intereses. No es inusual que los miembros de la coalición intenten apartar la mirada y tratar de minimizar lo que está sucediendo en otros lugares entre sus aliados. Que sea más difícil de hacer es una buena idea. Y es mejor hacerlo ahora, cuando lo que está en juego inmediato es la dirección futura del Partido Republicano, en lugar de esperar hasta que haya elecciones en juego y los grupos republicanos puedan estar actuando en contra de sus propios intereses si se vuelven contra su partido.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se queja, una vez más, de que las audiencias son partidistas, que los demócratas están tratando los ataques del 6 de enero como un “arma política partidista”. La verdad es que no es un arma electoral muy grande, y que sólo puede tener impacto contra los republicanos si insisten en permanecer leales a un presidente que intentó revertir una elección que perdió, y a quienes intentaron ayudarlo y que todavía tratan de ayudarlo. Esa es una elección que están tomando los republicanos. No los demócratas. Todo lo que los republicanos tienen que hacer para evitar ser atacados es abrazar la democracia y la Constitución. Eso realmente no debería ser tan difícil.

Vengan las audiencias.