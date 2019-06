¿Cuántos inmigrantes más caben?

San Diego— Un lector recientemente me preguntó: “¿Acaso Estados Unidos está lleno?”. Esta no era una pregunta aleatoria. Acababa de aseverar que la inmigración legal era lo mejor de Norteamérica.

El lector no fue persuadido.

Luego preguntó: “¿Ha pasado algún tiempo en Los Ángeles y ha experimentado el congestionamiento en el transporte –en el Área de la Bahía, San Diego, San Bernardino, Sacramento, el condado de Orange? ¿Qué hay de Texas –el tránsito en el área de Dallas-Fort Worth, San Antonio? ¿Alguna vez ha estado a Arizona?, ¿ha estado en la autopista intentando llegar a su trabajo a las 8 a.m. en Phoenix?”.

Sí. Todo eso y más. He vivido en Los Ángeles, Sacramento, San Diego, Dallas y Phoenix.

“¿Alguna vez has considerado el alto costo de la vivienda en California? ¿Qué hay sobre el costo de la educación? ¿La salud?”.

Sí. Como originario de California, lucho todos los días contra el creciente costo de la vida en mi estado natal.

Pero aquí está la verdad desde el frente de batalla: los inmigrantes, legales o ilegales, no están arruinando al estado dorado.

El culpable es el costo aplastante de las pensiones de los empleados públicos, junto con el hecho de que los oficiales de la Policía, bomberos, maestros, custodios en las prisiones, trabajadores del sector salud y su cohorte se están jubilando antes, cobrando cheques más grandes y viviendo más tiempo. En este estado, los demócratas dirigen el show –y los sindicatos dirigen a los demócratas. El resultado es un saqueo burocrático a gran escala.

Sin distraerse con los hechos, el lector me puso en mi lugar: “Tengo una pregunta simple para un hombre que parece tener todas las respuestas, ¿CUÁNTOS? ¿Hay un límite a la cantidad de inmigrantes que Estados Unidos que puede aceptar? Por favor, deme a conocer el número correcto, ya que nunca he escuchado a ningún liberal que proponga alguna cifra”.

No me pidan que explique a los liberales. Ellos me desconciertan. Encienden y apagan su indignación como un interruptor de luz dependiendo de quién ocupe la Casa Blanca. Durante los ocho años de la administración de Obama, se pusieron en mi contra cuando me quejé de que las familias inmigrantes estaban siendo separadas, los niños fueron dejados en hogares de acogida, las mujeres fueron deportadas por vender tamales sin permiso y la Policía local fue presionada para hacer cumplir la ley federal de inmigración a través del programa conocido como Comunidades Seguras.

Sin embargo, las preguntas del lector me molestaron.

¿Está Estados Unidos lleno?

Para nada. Estados Unidos no es el Hotel Plaza durante la temporada navideña. No hay un cartel en el frente anunciando: “No hay cupo”. Todavía hay mucho espacio –dependiendo de dónde busquemos ese espacio.

A partir de 2015, había 13 estados en los que la densidad poblacional era de menos de 50 personas por milla cuadrada: Alaska, Wyoming, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nuevo México, Idaho, Nebraska, Nevada, Utah, Kansas, Oregon y Maine.

Estados Unidos no es solo Times Square y Grand Central Station.

¿Cuántos inmigrantes deberían ser admitidos en Estados Unidos?

En cuanto al número exacto, no puedo decirlo. Menos aun cuando ese ni siquiera es trabajo de los estadounidenses comunes proponer su propio plan de reforma migratoria. Estos son asuntos que el Congreso y el presidente deben resolver.

Aun así, lo que sí sé es lo siguiente: lo que los restriccionistas de inmigración consideran un gran número no es tan grande. Estados Unidos recibe alrededor de un millón de inmigrantes legales al año; aproximadamente la mitad de esas personas ya están en Estados Unidos y se vuelven legales debido a un cambio de estatus.

Los conservadores se jactan de esa cifra de un millón como si fuera un logro digno de un Premio Nobel. Quizás para una nación de 10 millones de personas. Imagine recibir, cada año, un número de inmigrantes igual al 10 por ciento de la población de su país.

Pero Estados Unidos tiene una población de 327 millones. Un millón es menos de un tercio del uno por ciento de la población total. Esa es una muestra muy patética para una tierra legendaria de inmigrantes.

Estados Unidos podría recibir a 3.27 millones de inmigrantes legales cada año –solo el uno por ciento de la población total del país– y la civilización no se desmoronaría.

Sin embargo, mi principal preocupación no es sobre las cifras. Se trata de motivos. Dada la historia irregular de la política inmigratoria de Estados Unidos, debemos tener cuidado de que –cuando establecemos límites de cualquier tipo– no basemos esas decisiones en nuestros miedos o prejuicios, ni las camuflemos bajo una vaga noción de tasas de ocupación.

El lector terminó diciendo: “Como lo veo, Estados Unidos está llenos, nada que ver con racistas, nativistas, anglosajones, sólo una cuestión de logística”.

No hay que creer tal cosa. A lo largo de la historia, hemos visto esta película una y otra vez. A personas como estas no les preocupa que Estados Unidos esté acogiendo a demasiada gente. Están preocupados de que estemos aceptando a demasiadas personas equivocadas.