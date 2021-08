Cuando se trata de acabar con el hambre en EU, Biden reconoce que el dinero lo cambia todo

Nueva York— Hace años, el Centro de Investigación y Acción Alimentaria comenzó a alentar a celebridades, políticos y otras figuras públicas a vivir durante una semana con el equivalente financiero de la asistencia alimentaria del gobierno. El objetivo: demostrar lo difícil que es sobrevivir con los beneficios que recibe un destinatario típico de cupones para alimentos y generar apoyo para mejorarlos.

Se creó cierta conciencia: en 2015, la actriz Gwyneth Paltrow abandonó el desafío, en medio de muchas burlas, después de quedarse sin comida en cuatro días. Para los beneficiarios de la vida real, el desafío ha sido más duradero. Muchos de los inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no han tenido suficiente dinero para comprar alimentos sin quedarse cortos para pagar el alquiler o el automóvil.

Así que aplaudamos al gobierno de Biden por su ataque en múltiples frentes contra el flagelo de la inseguridad alimentaria y el hambre. La administración anunció esta semana una expansión del 25 por ciento en los beneficios de SNAP, el mayor aumento en la historia del programa, que entrará en vigencia en octubre. Mientras tanto, los datos de la encuesta de hogares de la Oficina del Censo revelan que justo cuando salieron los primeros controles en el programa de crédito tributario por hijos del presidente Biden en julio, menos hogares con niños informaron problemas para comprar u obtener alimentos adecuados o problemas para cubrir los gastos básicos.

Combinados, los cambios están destinados a resultar en una mayor seguridad alimentaria para millones de hogares estadounidenses. “Es enorme, enorme, enorme”, dijo Rebecca Vallas, investigadora principal de Century Foundation. “Biden está dando pasos históricos para abordar la crisis de pobreza y hambre en los Estados Unidos que antecedió a la pandemia”.

El impacto de la pandemia reforzó algunas desigualdades de larga data en nuestra sociedad y subrayó que algunos problemas tenían sus raíces en esas desigualdades. Cuando las medidas de alivio de esta crisis llevaron a una tasa de ahorro vertiginosa, por ejemplo, quedó claro que muchos estadounidenses más pobres no tenían dinero para ahorrar, no que no supieran cómo administrar sus escasas finanzas o se olvidaron de ahorrar dinero.

Los beneficios de SNAP ofrecen una demostración. Se calculan utilizando el Thrifty Food Plan, una fórmula establecida hace décadas, cuando pocas mujeres trabajaban fuera del hogar. El plan presupone tanto las opciones de alimentos más económicas (como comprar granos o frijoles a granel, en lugar de cantidades más pequeñas y preparadas) y los métodos de preparación menos costosos, que pueden implicar horas de trabajo. “Ahora pensamos en la preparación de alimentos de manera diferente”, dice Lauren Bauer, investigadora de estudios económicos en Brookings Institution. “Esperábamos que la gente tuviera una cantidad infinita de tiempo para remojar sus frijoles. Pero (hoy) la gente compra frijoles enlatados”.

Los estándares de nutrición también han cambiado, señala Bauer. Las guías recientes hacen hincapié en el pescado, las frutas y verduras frescas y las carnes magras, que a menudo son más caras que los alimentos procesados o en caja.

Gracias a estándares extremadamente anticuados, los beneficiarios típicos de SNAP habían gastado más del 75 por ciento de sus beneficios mensuales en dos semanas. Y contrariamente al mito, el dinero no se desperdició en langostas y refrescos.

Hace una década, los ejecutivos de Walmart hablaban de cómo, la noche antes de que los beneficios mensuales se depositaran en las tarjetas SNAP, los clientes llegaban a las tiendas, llenaban los carritos con comestibles y esperaban hasta la medianoche para pagar. “La única razón por la que alguien sale en medio de la noche y compra fórmula para bebés es que la necesitan y la han estado esperando”, observó el entonces director ejecutivo de Walmart, Bill Simon, en 2010 durante las secuelas de la crisis financiera.

En los años de Trump, el Congreso ordenó, por votación bipartidista, que se actualizara el Plan Thrifty Food. Donald Trump pasó la mayor parte de su presidencia intentando cortar el programa SNAP; propuso reducciones presupuestarias y mayores requisitos de trabajo para los beneficiarios.

Los cambios de Biden son algo completamente diferente. A partir de este otoño, justo cuando algunos programas de asistencia pandémica expirarán, el beneficiario típico de SNAP recibirá 36 dólares adicionales cada mes, y los beneficios promedio por persona aumentarán de 121 a 157 dólares. Para una familia de cuatro, eso es un aumento mensual de 144 dólares, un crecimiento no insignificante.

Mientras tanto, el crédito fiscal por hijos también está ayudando a estabilizar las finanzas de muchas familias. Los créditos mensuales son recibidos por más del 90 por ciento de las familias estadounidenses con niños de 17 años o menos. En particular, si bien los datos de la encuesta de hogares de la Oficina del Censo indicaron una disminución en el hambre entre las familias con niños, los hogares sin niños no informaron tales cambios. Además, casi la mitad de los hogares con niños dijeron a los encuestadores que gastaron al menos una parte del pago en alimentos.

El crédito tributario por hijos expirará en diciembre, y las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a extenderlo (aunque, no es de extrañar, los padres de niños menores de 18 años no están de acuerdo). Los críticos preocupados por el costo a largo plazo están perdiendo el bosque por los árboles. Gastar ahora en familias más saludables fomentará el potencial de los niños, que podrían crecer para ganar más, así como una demanda (y costo) potencialmente menor en el sistema de atención de la salud. También es lo correcto. Una extensión del crédito en la factura de conciliación debe permanecer intacta.

Cuando se trata de hambre, como con muchas otras cosas, el dinero lo cambia todo. Biden, quien ha presidido la mayor expansión en la red de seguridad social desde la Gran Sociedad, lo reconoce claramente. Todos estamos mejor por eso.