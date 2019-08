Cuando el odio llegó a El Paso

El hombre mayor a mi lado en el banco de metal, vestido tan dignamente con su camisa de vestir color durazno, pantalones oscuros y zapatos de vestir, me toca suavemente en el codo.

Es sábado a última hora de la tarde y ambos estamos frente a la Escuela Intermedia MacArthur, donde las banderas ya caen en el calor del desierto, acercándose a 100 grados, a media asta. Oficiales de Policía, trabajadores de la Cruz Roja y bomberos de todo tipo van y vienen. Esta pequeña escuela es donde los vivos vienen a buscar a los desaparecidos y los muertos después de que un hombre blanco de los suburbios de Dallas llamado Patrick Crusius, de 21 años, supuestamente vino a la ciudad que considero mi hogar para cometer la mayor masacre de hispanos en la historia de Estados Unidos. El letrero escrito a mano sobre la puerta de la escuela lo dice todo: “Buscando familia y amigos”.

Detrás de sus lentes, las lágrimas brotaron de los ojos de mi compañero de banca, Charles Almanzar, de 70 años. Sin palabras, me muestra su teléfono: hay una foto de dos pequeños, una niña de 2 y un niño de 5 años. El niño pequeño está en el hospital. La niña sigue desaparecida, objeto de una búsqueda frenética por parte del cuñado del señor Almanzar. Su madre, Jordan Kay Jamrowski Anchondo, de solo 25 años, está muerta, asesinada por Crusius, junto con al menos otros 19, en un Walmart no muy lejos del centro de El Paso.

Si desea saber cómo es un tiroteo masivo en su ciudad natal, es así: alertas de texto en su teléfono, una mujer frenética en la televisión local rogando a las personas que lleven agua a las familias que esperan, 200 personas haciendo fila para donar sangre en el calor que saca ámpulas, helicópteros retumbando en lo alto, los muertos quedaron acostados dentro de la escena del crimen llamado “horrible” por el jefe de Policía. Los que esperan noticias de muertos y perdidos permanecen tranquilos y dignos mientras extraños se detienen con camiones cargados de esa botella de agua. También es así: una puñalada en el corazón no para su ciudad natal, sino para su gente, en mi caso los latinos. Crusius vino específicamente a mi ciudad para matar a mi gente.

“Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios”, me dice mi hermanita, Janet, también hija de un padre estadounidense y una madre mexicana. “Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios”.

Leí el manifiesto que se cree escribió Crusius, aunque no lo hubiera confirmado por la Policía, que viajó más de 600 millas [mil kilómetros] para matar y herir a hombres, mujeres, ancianos y niños. El video del teléfono celular publicado en línea por las víctimas traiciona el temido lapso de tiempo mientras mueren: diez disparos desde un AK-47, no en rápida sucesión sino en un astuto staccato. Primero un tiro. Luego una larga pausa. Luego uno tras otro, tras otro. Y luego está el grito en español: “¡Ay, no!”

“¡Ay, no!”, grita el hombre.

“Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas”, se lee en el manifiesto, antes de describir inquietante y fríamente las preferencias del asesino de armas y municiones, política, economía y filosofía racista. Su idea es devastadoramente simple: matar a los hispanos evitará que vengan inmigrantes y hará que los ciudadanos se vayan. “Simplemente estoy defendiendo a mi país del reemplazo cultural y étnico provocado por la invasión”, escribió.

Por supuesto, los latinos llegaron a Texas desde México en 1690, cuando todo era Nueva España. Mi gente se estableció en el duro país del sur de Texas, luchó contra los comanches y apaches y trajo el cristianismo a América. El tío de mi madre, ciudadano mexicano, luchó en la Marina en la Segunda Guerra Mundial y murió. Mi abuelo mexicano llegó a Texas como huérfano, vivió en Laredo y regresó a México. Mi padre, un soldado de Arkansas, conoció a mi madre en Monterrey y nos instalamos en los desiertos del Oeste de Texas en 1970. No invadimos nada: ya estábamos aquí mucho antes de que Crusius fuera concebido.

Pero él es solo otra figura pasajera en el momento de la violencia estadounidense moderna que todos estamos viviendo: la debilidad predecible de los políticos republicanos frente al cabildeo de las armas en medio de la disponibilidad inmediata de armas de guerra. El otro día, examiné una casa de empeño, compré una caña fina pero noté que las únicas armas en gran cantidad eran AR-15, el primo cariñoso de nuestra arma de guerra favorita, la M-16.

Sin embargo, lo más significativo es que la masacre de El Paso, y eso es lo que es, no es un tiroteo masivo, sino una masacre premeditada, fue el subproducto inevitable de la infectiva antiinmigrante y anti-latina era Trump, que con su penetrante y vil racismo ha envenenado a nuestra nación.

El Paso-Juárez es una gran y bulliciosa ciudad desértica de más de dos millones, que se extiende entre Estados Unidos y México. Mi ciudad tiene prácticamente cero historia moderna de conflictos étnicos: tan sólo El Paso es más del 80 por ciento hispano. Cambiamos de inglés a español sin perder el ritmo y estamos bien con eso. Pero la era Trump no lo es.

Nos ha traído muros, campos de internamiento y niños en jaulas. La masacre es el resultado que temía desde hace años y no puedo evitar sentir que su origen recae en el presidente de los Estados Unidos.

Para poner todo esto en perspectiva, ha habido otras masacres de latinos en la historia de Estados Unidos. La peor fue la famosa masacre de Porvenir, hace 101 años, en lo que ahora es una ciudad fronteriza desaparecida. Los Rangers de Texas descendieron a la ciudad en la madrugada del 28 de enero de 1918, condujeron a 15 hombres y niños hispanos y los ejecutaron. Los habitantes restantes hicieron exactamente lo que quería el tirador del sábado: huyeron a Chihuahua.

De vuelta en la escuela secundaria MacArthur, el señor Almanzar guarda su teléfono. Testigo de Jehová, había estado tocando puertas cuando el horror golpeó. Muchos le preguntaron cómo Dios permitiría esto, y él responde gentilmente mostrándome Job 34:10, que en parte dice: “Lejos de Dios, que haga maldad”. No, coincidimos ambos, cambiando del inglés al español: Dios no hizo esto.

Lo hicimos nosotros. Al permitir esas armas de guerra en nuestras calles. Al dar crédito a los racistas sociópatas, solo uno de ellos estará en la cárcel esta noche. Al envenenar nuestro cuerpo político con el ocupante de la Casa Blanca. En el horizonte, las nubes de tormenta se acumulan sobre las mesetas del desierto para llorar sobre esta ciudad desértica. Y aún así la gente sigue viniendo, trayendo desesperadamente agua a los que están aquí, en silencio buscando a los muertos.





Parker es el autor de

“Lone Star Nation: How Texas

Will Transform America”.