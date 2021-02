Cotton no es un Ranger

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— La manera como un político reacciona a un escándalo en algunas ocasiones puede ser más inadecuado que el mismo escándalo.

Esa es la razón por la que el senador republicano Tom Cotton de Arkansas, necesita admitir que embelleció su récord militar –mis paisanos le llamarían “ponerle crema a sus tacos”– y dejar de pretender que es un verdadero Ranger del Ejército cuando no lo es.

Yo debo dejar en claro desde el principio que nunca he vestido un uniforme militar. Algunos de ustedes podrían pensar que no estoy calificado para comentar sobre eso.

Lo entiendo. He escrito una columna durante 20 años y miles de lectores están ansiosos por decirme cómo hacer mi trabajo a pesar de que ellos no saben cómo hacerlo.

Por “Ranger del Ejército” no quiero decir un miembro honorario que se gradúa de una “Escuela de Rangers” cuyo curso dura ocho semanas y a la que cualquier integrante de las fuerzas armadas puede ingresar y que le otorga a los graduandos una heráldica de color negro y dorado con la palabra Ranger. Estoy hablando de un verdadero Ranger, quien como integrante de la elite del 75avo Regimiento Ranger, usa una característica boina de color marrón y recibe un “pergamino” de color rojo, blanco y negro después de un intensivo curso de entrenamiento de ocho semanas.

Si hay alguien que debe tener muy en claro esto, es Cotton.

Este abogado se educó en una de las mejores universidades y se enlistó en el Ejército en el 2005. Cotton sirvió en la 101ava División Aérea del Ejército, en las “Screaming Eagles”. Prestó sus servicios en Irak y Afganistán y recibió la estrella de bronce. Al concluir la Escuela Ranger, también recibió la heráldica.

Sin embargo, una heráldica Ranger no hace a un Ranger. El Ejército permite a los que se gradúan de la Escuela Ranger que se tomen la libertad de llamarse a sí mismos “rangers”.

¿Y eso qué? El hecho de que a uno le permitan llamarse de alguna manera no significa que uno sea eso.

Conozco personas que tienen Doctorados Honorarios, y se refieren a sí mismos como “Doctor”. Eso no significa que pueden realizar una cirugía de cerebro.

En el 2010, Cotton fue transferido a las Reservas del Ejército. Tres años después, fue dado de baja honorablemente con el grado de capitán.

Para ese entonces, Cotton estaba en la Cámara de Representantes, ya que se postuló al Congreso en el 2012. En el 2014 se movió al Senado de Estados Unidos. Actualmente, teniendo tan sólo 43 años, se espera que busque la nominación del Partido Republicano para la presidencia en el 2024.

Desde Bill Clinton no habíamos visto un joven de Arkansas tan ambicioso y que tuviera tanta prisa.

Este joven originario de una granja de Dardandelle, Arkansas –hijo de un ganadero y de una maestra de Economía Doméstica– ha logrado un gran currículo. Como dicen en el sur del país, Cotton tiene muchas gracias.

Aunque es un misterio la razón por la que el republicano –desde que ingresó a la política– ha sentido la necesidad de publicitarse a sí mismo en entrevistas, comunicados, anuncios políticos y literatura sobre campañas y como un Ranger del Ejército, cuando no lo es.

De acuerdo a un reciente reportaje en el sitio de noticias liberales, Salon, Cotton y su campaña se han referido al nativo de Arkansas como “alguien que se convirtió en Ranger del Ejército” y prestó sus servicios como “Ranger del Ejército en Irak y Afganistán”. En otras ocasiones, cuando terceras personas se han equivocado, él no ha corregido su récord.

Los demócratas acusan a Cotton de “robarse el valor”. Los republicanos acusan a Salon de publicar “un reportaje para afectarlo”.

Los dos partidos están equivocados. Eso no es un valor robado, Cotton prestó sus servicios en la 101ava División Aérea. Pero no es una nimiedad, aunque sea o no senador de Estados Unidos que podría postularse para presidente, el que esté representando mal su afiliación con los Rangers del Ejército y eso es una historia legítima.

Justo como en el 2004, fue correcto preguntar si el entonces nominado presidencial demócrata John Kerry obtuvo tres corazones púrpura en Vietnam.

Lo verdaderamente escandaloso es el intento de Cotton de salirse de la controversia. El senador dice que es “un conservador veterano” que está siendo perseguido por la “prensa liberal”.

“No se trata de mis antecedentes en el Ejército”, dijo Cotton recientemente durante una entrevista con Fox News. “Se trata de mi política”.

Este “veterano macho republicano” se está haciendo la víctima.

Finalmente, hay un aspecto en la vida de Cotton en la que tenemos algo en común: ambos asistimos y nos graduamos de la Universidad de Harvard. Mi licenciatura fue en Políticas Públicas y la de Cotton en Derecho.

Como estudiante, tomé cursos en la Escuela de Derecho de Harvard. Pero cuando solicité ingresar no pude hacerlo. Cotton si lo consiguió. Yo podría empezar mis pláticas diciendo “Cuando estudié Derecho en Harvard” o “Cuando asistí a la Escuela de Derecho de Harvard”. Técnicamente, esas frases son ciertas.

Pero no estaría en lo correcto. Es un uso deshonesto del lenguaje. Las personas podrían percibir una idea errónea. Se trata del carácter de una persona, una cátedra que no se enseña a la orilla del Río Charles.