Conway no podrá vivir feliz por siempre

San Diego— Kellyanne Conway me está dando un latigazo cervical. Un día defiendo a la franca consejera del presidente. Al día siguiente, la critico. Luego, de pronto, vuelvo a defenderla nuevamente.

Todo depende de los hechos, las circunstancias, cómo Conway está siendo tratada y por quién. Eso es justo, ¿verdad?

Admito que “justo” no es cómo funcionaría normalmente en los medios de comunicación de hoy, pero es cómo se supone que debe funcionar. La consistencia es a menudo incompatible con la equidad. Si los periodistas hacen su trabajo correctamente, y si al menos intentan dejar a un lado sus prejuicios y actúan con honestidad, seguramente experimentarán muchos cambios de opinión cuando cubran a las personas o escriban sobre ciertos temas.

Nada de malo con eso. La política es complicada, y también lo son muchas de las personas que juegan en esa caja de arena. Y cuando se tiene en cuenta el gran tamaño de los medios de comunicación —y cómo los mezquinos periódicos, revistas, sitios digitales y canales de televisión pueden depender de a qué partido uno pertenece— no se debe esperar que la imagen sea siempre nítida.

Ya no es suficiente con que los periodistas lancen sus críticas a las personas que no les gustan y hablar bien estando alrededor de aquellas que sí les resultan agradables. No podemos permitirnos encogernos de hombros o hacernos de la vista gorda cuando una figura pública es maltratada solo porque no es nuestra persona favorita.

En la era de Trump, las críticas de los medios se han convertido en una industria artesanal precisamente porque mis colegas y yo hacemos también cosas que merecen ser criticadas. Nos hemos salido de los rieles, y a menudo confundimos a cualquiera que trabaja para Trump como nuestro propio juguete personal. El profesionalismo exige mucho más.

Conway me vuelve loco. Desde que estuvimos juntos en CNN, durante las elecciones del 2016, discutiendo sobre su candidato en ese momento y la persona para cuya campaña trabajó como encuestadora —el senador Ted Cruz, republicano por Texas. Ya traía a Cruz entre ceja y ceja ese día, a pesar de que es un amigo a quien conozco y admiro desde hace más de 15 años. Cuando critiqué a Cruz, Conway me criticó a mí. “Vaya qué amigo”, ella se burló.

Hace solo unas semanas, arremetí contra Conway por atacar a Caitlin Yilek, una reportera del Washington Examiner. Yilek había señalado en un artículo que Conway ha estado “en medio de las críticas del presidente Trump contra su esposo, George, un abogado conservador que frecuentemente aparece en los titulares por sus críticas al presidente”. Conway llamó a Yilek y —después de una rabieta de siete minutos— amenazó con hurgar en la vida personal de la periodista.

Sin embargo, ahora he vuelto a defender a Conway, esta vez contra los medios de comunicación, y al duro trato que recibió recientemente de Wolf Blitzer de CNN por —sorpresa— su matrimonio.

El hecho de que George Conway pasara el primer día de la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes ofreciendo análisis legales en MSNBC. Blitzer sentía curiosidad por lo que Conway, un feroz defensor del presidente Trump, tenía que decir al respecto.





Por supuesto, lo que la esposa y el esposo tienen que decirse el uno al otro —especialmente en un asunto sobre el cual no están de acuerdo— no es asunto de nadie más.

Kellyanne y George son figuras públicas, pero no son propiedad pública. Los periodistas pueden preguntarle a Kellyanne sobre política o a George sobre la ley. Pero es una mala partida —y horribles modales— preguntarle a uno sobre el otro en la televisión en vivo.

La entrevista comenzó cómicamente con Blitzer insistiendo: “No quiero hablar de su matrimonio”. Luego habló sobre su matrimonio.

Cuando alguien dice: “No se trata del dinero”, generalmente se trata del dinero.

Lo peor de todo es que Blitzer hizo un comentario indirecto sobre cómo hubo “problemas” en el matrimonio de Conway —ya saben porque ella trabaja para Trump, y su esposo es un crítico frecuente de Trump.

¿Problemas en su matrimonio? ¿En serio?

Blitzer estaba fuera de lugar, y tuvo bien merecido el regaño que recibió de Conway por ahondar en inmaduros chismes.

¿Acaso en esto te has convertido? Conway le preguntó bruscamente a Blitzer. ¿Es esto en lo que CNN se ha convertido?

Sí. Desafortunadamente así es. Una vez que ellos deciden que eres una mala persona, piensan que les da licencia para tratarte mal.

Qué bien que Conway supo defenderse. Y qué vergüenza para CNN y qué vergüenza para Blitzer. Incluso en nuestro oficio, hay límites forjados por la decencia. Y ustedes cruzaron uno de ellos.