Conferencias entre padres y maestros revelan desafortunados patrones

Chicago— Es tiempo de las conferencias entre padres y maestros en las escuelas de todo el país y estoy aquí para compartir las dos desafortunadas reglas generales que los maestros como yo entienden sobre este ejercicio.

Primero, sobre todo son los padres de los estudiantes más destacados los que acudirán a la conferencia. Son muy agradables, pero realmente necesitamos ver a los padres de los chicos que más batallan. En segundo lugar, los maestros a menudo dan consejos que solo aquellos con educación universitaria y estilos de vida de clase media podrían tomar.

Piénselo: los maestros casi siempre les piden a los padres que lean con sus hijos, pasando por alto el hecho de que, en algunos casos, los padres mismos no pueden leer. He tenido padres que me han dicho directamente: “Soy analfabeto”, en cuyo caso les digo que no se preocupen —solo pídales a los niños que le lean a usted, y no al revés. Dios mío, si los padres agobiados que tienen dos o tres trabajos no merecen una historia simple y relajante antes de acostarse, no sé quién lo se lo merece de verdad.

Muchos maestros les dicen a los padres que deben “trabajar” en la ortografía de sus hijos, o en las operaciones de suma, o en las tablas de multiplicar, como si los estudiantes que necesitan repasar estas áreas llegaran a casa siendo guiados por el olor de galletas recién horneadas servidas por un sonriente padre de familia con fluidez en inglés y matemáticas que tiene tiempo para sentarse al lado de un niño y guiarlo a través de la práctica antes o después de servir una cena caliente y nutritiva.

Tal vez algunos niños tienen ese tipo de ventaja, pero al crecer en un hogar donde ambos padres trabajaban y llegar sola a mi casa, yo al menos no contaba con esos privilegios.

Por lo general, ya sea la lectura o las matemáticas, siempre les pido a los padres que solo hablen con sus hijos.

Conversar. Pregúnteles acerca de su programa favorito, quiénes son los personajes, dónde está ambientado, en qué período de tiempo, qué sucede, quiénes son los “buenos” y los “malos”, qué sucedió en el episodio más reciente que vieron. Estos son los componentes básicos de la comprensión de la lectora y la escritura narrativa, y no pueden equivocarse al hacer que este tipo de conversación estructurada sea parte de su relación.

En tal caso, las conversaciones como esta también son fundamentales para las matemáticas en estos días. Los padres de niños más grandes apenas reconocerían las matemáticas de la escuela primaria. A menudo es esotérico y abstracto en comparación con el trabajo simplista de hace una generación de memorizar “tablas de multiplicar” y usar el pastel o la pizza como la metáfora estándar de las fracciones.

Las matemáticas de hoy tienen que ver con la resolución de problemas. Los problemas que se exponen son de varios pasos y muy complejos. El lenguaje es extremadamente académico y se basa en una gran cantidad de conocimiento compartido que con demasiada frecuencia no coincide culturalmente con los estudiantes de bajos ingresos.

La semana pasada realicé una prueba en la que un problema de una palabra se basaba en la premisa de dos personas que corrían un maratón de 10 kilómetros. Tuve que detener la prueba y darles a todos una idea de lo que era una carrera de 10 kilómetros, y no confundir la “K” con una unidad de medida de peso.

Fue una distracción que los escritores de la prueba, que en su mayoría pertenecen a una clase anglosajona y privilegiada, no habían considerado. Por lo tanto, sugiero que las familias hablen con los niños sobre las matemáticas reales de todos los días —cambios en la temperatura, cómo funcionan las mediciones a medida que se cocinan los alimentos, el paso del tiempo, cómo cambia el dinero a medida que se bifurca.

Cosas regulares y prácticas que cualquiera puede hacer en casi cualquier momento y eso ayudará a los estudiantes a ver que las matemáticas están en todas partes, no solo durante mi clase y en un libro de trabajo. Sin embargo, últimamente, además de dar consejos sobre temas académicos, me he encontrado sugiriendo a algunos padres que consideren llevar a sus hijos al médico.

A veces me siento incómoda haciendo esto porque no todas las familias tienen asistencia médica a su disposición. Tal vez tienen seguro pero no pueden acudir a un médico por falta de transporte o por falta de trabajo. Muchos en mi área simplemente no tienen seguro. En la edición de este mes de la revista Pediatrics, los investigadores de la Academia Estadounidense de Pediatría escriben que los doctores deben considerar las dificultades académicas como un síntoma de una posible afección médica subyacente: “Los pediatras se preocupan no solo por una población cada vez más diversa de niños que pueden tener dificultades psicológicas de comportamiento y de aprendizaje, sino también por un número cada vez mayor de niños con problemas médicos complejos y crónicos que pueden afectar el desarrollo del sistema nervioso central y presentar problemas de aprendizaje y preocupaciones académicas”.

Un reconocimiento más amplio de cómo las condiciones de salud subyacentes pueden afectar la educación de un niño ciertamente podría reforzar la conexión entre el hogar y la escuela. Imaginemos un mundo en el que todos los estudiantes de las escuelas públicas de Estados Unidos tengan acceso verdaderamente fácil a una atención médica de alta calidad —entonces veríamos cómo se dispararían los puntajes en los exámenes. Si solo hiciéramos ese sueño realidad.