Compañeros republicanos, Trump nos está destruyendo

Jeff Flake / The New York Times

Nueva York— En lo que debe ser un ritual solemne de democracia, el Congreso se reunió en sesión conjunta para consagrar la voluntad del pueblo estadounidense y marcar la elección de Joe Biden como presidente.

Desafortunadamente, el presidente Trump se niega a aceptar la realidad de su pérdida sustancial y, por lo tanto, se decide a crear una realidad alternativa en la que ganó. Mientras cruza ese rubicón, Trump se ha llevado a muchos de mi partido con él, todos los cuales parecen haber aprendido las lecciones equivocadas de esta presidencia anómala. Después de todo, George Orwell pretendía que su trabajo sirviera de advertencia, no de modelo.

¿Cuántas lesiones a la democracia estadounidense puede tolerar, excusar y defender mi Partido Republicano? Es elemental tener que decirlo, pero para que la democracia funcione, un lado debe estar preparado para aceptar la derrota. Si el único resultado aceptable es que su bando gane y un perdedor simplemente se niega a perder, entonces Estados Unidos está en peligro.

Una vez tuve una carrera en la vida pública, seis mandatos en la Cámara de Representantes y otros seis años en el Senado, y luego el ascenso de un demagogo peligroso y el abrazo de mi partido por él, puso fin a esa carrera. O mejor dicho, decidí no estar de acuerdo con el rechazo de mi partido a sus principios conservadores centrales en favor de ese demagogo. En un discurso en el pleno del Senado el 24 de octubre de 2017, anuncié que debido al giro que había tomado mi partido, no me postularía para la reelección: la carrera de un político que es cómplice de socavar sus propios valores no lo hace. No significa mucho.

Como republicano conservador de toda la vida, me sorprendió encontrarme tan profundamente en desacuerdo con mi propio partido y con el hombre que había utilizado su línea de votación para saltar al poder. Pero los valores que me hicieron conservador y estadounidense estaban siendo socavados, el país estaba pagando un alto precio por ello, y sería un mentiroso para mi familia, mi estado y mi conciencia si pretendiera lo contrario.

Es difícil comprender cómo muchos de mis compañeros republicanos pudieron - y aún pueden - participar en la fantasía de que no habían abandonado abruptamente los principios en los que decían creer. También es difícil entender cómo esta traición podría ser impulsado por la deferencia a la política sin principios, incoherente y descaradamente egoísta de Donald Trump, definida como es por su caos y su deshonestidad ilimitada. La conclusión a la que he llegado es que lo hicieron por la más básica de las razones: pura supervivencia y oportunismo de rango.

Pero la supervivencia divorciada de los principios hace que un político sea incapaz de defender las instituciones de la libertad estadounidense cuando se ven amenazadas por enemigos internos y externos. Y mantener la cabeza gacha en capitulación ante un presidente deshonesto te convierte en poco más que muebles. Uno se pregunta si eso es lo que mis compañeros republicanos tenían en mente cuando buscaron por primera vez un cargo público.

Pero si era mi obligación terminar mi carrera en el Congreso hablando en desafío, entonces mi tiempo en el Congreso había comenzado con asombro.

Fueron los primeros días de mi primer mandato en el Congreso, el sábado 6 de enero de 2001, hace 20 años hoy, cuando presencié un acto de fe cívica que fue simplemente extraordinario. Con la máxima fidelidad a nuestros principios fundacionales y la reverencia que merece la Constitución de los Estados Unidos, una administración presidencial entregó el poder a otra, pacíficamente y con dignidad, después de la elección más polémica en más de un siglo, una elección decidida por unos pocos cientos. Votos en un solo estado. Quizás lo más conmovedor de todo fue que esta transición ritual de nuestra democracia, a lo largo del tiempo desde nuestra fundación, se había vuelto tan común.

Es por esto que realice un diario sobre estos hechos históricos cuando era chico.

Una cosa que dejé fuera de la entrada de mi diario fue que al afirmar que su oponente, George W. Bush, sería nuestro próximo presidente, el Sr. Gore dijo esto: “Que Dios bendiga a nuestro nuevo presidente y nuevo vicepresidente, y que Dios bendiga los Estados Unidos de América.”

El de Gore fue un acto de gracia que el pueblo estadounidense tenía todo el derecho a esperar de alguien en su posición, un testimonio de la solidez y durabilidad de la democracia constitucional estadounidense. Que simplemente estaba haciendo su trabajo y cumpliendo su responsabilidad con la Constitución es lo que hizo que el momento fuera tan profundo y ordinario.

El vicepresidente Mike Pence debe hacer lo mismo hoy. Como ahora estamos aprendiendo, una democracia saludable depende totalmente de la buena voluntad y la buena fe de quienes se ofrecen a servirla.

Hoy, el pueblo estadounidense merece ser testigo de la majestuosidad de una transferencia pacífica del poder, tal como lo vi, asombrado, hace dos décadas. En cambio, nos encontramos en esta extraña condición de nuestra propia creación, a dos semanas de la toma de posesión de un nuevo presidente, con la locura desencadenando desde la Casa Blanca, graves daños a nuestro cuerpo político agravando a diario.

Mis compañeros republicanos, como nos ha demostrado esta semana el secretario de Estado Brad Raffensperger de Georgia, hay poder en hacer frente a las corrupciones de un demagogo. Trump no puede hacerle daño. Pero nos está destruyendo.