Cómo Trump se comió el populismo

Ross Douthat / The New York Times

Nueva York— Ha sido fácil olvidar, después de que su grandilocuencia en el Senado ayudó a convocar un motín de QAnon-ish, que las semanas previas a la pesadilla del 6 de enero en realidad fueron bastante bien para Josh Hawley.

A mediados de diciembre, en una táctica política que se suponía que lo convertiría en un campeón del populismo conservador después de Donald Trump, Hawley, un republicano de Missouri, se unió a Bernie Sanders para defender la adición de nuevos cheques de ayuda a un proyecto de ley de gastos de Covid.

La idea obtuvo el apoyo tardío de la Casa Blanca, fue aprobada por la Cámara como un beneficio de 2 mil dólares y cobró suficiente fuerza como para que los candidatos republicanos en las elecciones del Senado de Georgia se sintieran obligados a brindar su apoyo también.

Cuando ambos republicanos sufrieron una estrecha derrota el 5 de enero, Hawley estaba en condiciones de argumentar que si Mitch McConnell y el Senado controlado por los republicanos habían movido su idea del cheque en lugar de resistirse, el G.O.P. la mayoría en la cámara podría haberse salvado.

En cambio, las otras actividades de Hawley a principios de enero, su desafío de complacer a Trump para la certificación del Colegio Electoral, se convirtieron en una historia que podría definir su carrera. En lugar de ser el señor populista o el tipo de los 2 mil dólares, se le tilda de señor insurrección o, en la derecha pro-Trump, como un mártir de la cancelación liberal.

Este cambio de marca probablemente no perjudicará las ventas de libros de Hawley ni lo arruinará en su próxima campaña en el Senado. Pero es un claro ejemplo de cómo es probable que cualquier intento de construir un populismo conservador después de Trump sea absorbido por el vórtice de la locura en torno al expresidente, quien ha tomado la variedad de impulsos populistas de la derecha y los ha convertido en sí mismo.

Para los conservadores interesados en el populismo económico, es decir, básicamente, una economía más favorable a los Estados Unidos medios, un programa de apoyo sostenido para los trabajadores y las familias en lugar de solo recortes de impuestos de nivel superior, el predominio de Trump siempre ha sido una extraña mezcla de reivindicación y calamidad. .

Primero, la lista de reivindicaciones. Trump demostró en su campaña primaria de 2016 que los votantes republicanos no estaban particularmente casados con las ortodoxias económicas de derecha. Le dio la vuelta a los obreros del Medio Oeste en las elecciones generales en parte al repudiar la economía de la austeridad del partido de la era Paul Ryan. Su apoyo a un dinero más flojo rompió con la agresividad monetaria del partido de la era Obama y ayudó a generar el desempleo más bajo en décadas. E incluso en la derrota, su coalición de 2020 sorprendentemente fuerte sugirió la posibilidad de un futuro panétnico y de clase trabajadora para el Partido Republicano.

Pero incluso cuando reivindicó a los populistas, Trump no estaba siguiendo realmente su guion; estaba definiendo, a su manera egoísta y demagógica, lo que significaba un populismo conservador. A veces, eso implicaba acoso racial, intimidación y mentiras; a veces implicaba incompetencia y corrupción vestidas con el lenguaje del resentimiento; a menudo significaba políticas republicanas de estándar pantanoso o ninguna política en absoluto; Siempre significó jugar a su base en lugar de intentar construir una mayoría populista potencial.

Cuando llegó el coronavirus, Trump tuvo una gran oportunidad para poner en práctica los impulsos nacionalistas y populistas: el primero para tratar de mantener a raya al virus, el segundo para hacer frente a las consecuencias económicas. En su lugar, practicó la negación, se apoyó en asesores de piratería y teorías libertarias populares y presidió la muerte innecesaria y la derrota política.

A lo largo de esta experiencia, tanto los tipos de ideas populistas como los políticos como Hawley planearon un futuro en el que la reivindicación del populismo podría extenderse y desarrollarse, y su conexión con los vicios y fracasos de Trump gradualmente se cortó.

Pero esa separación se volvió cada vez menos probable cuanto más Trump se convirtió en el centro de todos los impulsos culturales del populismo de derecha, lo que hizo con gran éxito. Si te sentías despreciado por la meritocracia o los medios de comunicación, si te sentías ignorado o marginado por los centros de poder en las costas, o si temías el estado de ánimo revolucionario aparente en la izquierda en 2020, entonces ponerse del lado de él contra sus enemigos no se convirtió en uno solo. Significa expresar esos sentimientos, pero la primera y única forma.

Ahora bien, este tipo de lealtad populista a Trump requiere aceptar la creencia de que le acaban de robar unas elecciones aplastantes. Y mientras esa idea defina lo correcto, el espacio para ser un populista que no solo está trabajando para restaurarlo a él o a su familia en 2024 (con todas las perspectivas de debacles al estilo de Hawley que conlleva ese trabajo) parece en algún lugar entre estrecho e inexistente. .

En los próximos años, esto tendrá dos posibles implicaciones para los sinceros populistas económicos de la derecha. En primer lugar, verán cómo la administración de Biden roba los problemas que alguna vez esperaban poseer, desde grandes exenciones fiscales para las familias hasta grandes gastos en infraestructura nacional. En segundo lugar, verán a su partido nominar a autoproclamados populistas, en estados como Ohio, Pensilvania y Arkansas que deberían ser la base de un conservadurismo de la clase trabajadora, que son simplemente acólitos del culto a Trump, figuras como Jim Jordan y Sarah Huckabee. Sanders, digamos, con una agenda política condensada a poseer las bibliotecas y silbar a los perros para los QAnoners.

Tal futuro parecería reivindicar la visión de izquierda, expresada elocuentemente por Daniel Luban en un ensayo reciente de Dissent, de que la posibilidad general del populismo económico de derecha nunca se materializa como una realidad política específica: “La experiencia prolongada sugiere que solo debemos creer la derecha estadounidense puede moverse a la izquierda en la economía una vez que hayamos sido testigos de esto “.

Excepto que esto no es exactamente lo que sugiere la experiencia. De hecho, la derecha estadounidense generalmente se mueve un poco a la izquierda en economía cuando asume la presidencia: los hábitos de gasto de George W. Bush estaban a la izquierda de los del Congreso de la era de Newt Gingrich, al igual que las políticas de Trump de dinero suelto y el abandono de la reforma de las prestaciones sociales. la izquierda del Partido Republicano de la era Obama. (Incluso Ronald Reagan no era realmente un reaganista de Gobierno limitado del tipo que recuerda su propia secta).

Es más exacto enmendar el punto de Luban y decir que la derecha estadounidense generalmente no se mueve hacia la izquierda en economía de una manera reflexiva, coherente y sostenible, que el movimiento suele ser ad hoc, poco elaborado y alegremente sin principios, lo que hace que sea más probable que sea así. abandonado una vez que el partido está fuera del poder, tratado como escombros en lugar de una base.

Este es el problema que los pensadores políticos conservadores y el político ocasional con visión de futuro han tratado de resolver: si el movimiento del partido hacia el centro es inevitable, ¿por qué no hacerlo sostenible, serio y eficaz para lograr objetivos conservadores?

Y de alguna manera, la Trumpificación del partido hace que este problema sea más urgente, porque su coalición política de baja escala, incluso más que el G.O.P. coaliciones de hace 10 o 20 años, claramente necesita una agenda económica populista si alguna vez se va a construir hacia una mayoría nacional.

Pero en el futuro inmediato, es probable que no surja ningún populismo que no se trate principalmente de lealtad a Trump, y no se puede forjar una mayoría nacional sobre la base de esa lealtad, ni por el propio Trump, ni por Hawley o Ted Cruz o cualquier otro. otro cortesano demasiado inteligente flotando junto al trono de Mar-a-Lago.

Por lo tanto, seguirá siendo un imperativo populista, pero hasta que el propio Trump retroceda, algún día, algún día, su cumplimiento se alejará aún más de su alcance.