Cómo Trump perdió su guerra comercial

Nueva York— Las guerras comerciales rara vez tienen vencedores. Sin embargo, a veces tienen perdedores. Y Donald Trump definitivamente ha resultado ser un perdedor.

Por supuesto, esa no es la forma en que él y su equipo están retratando el acuerdo tentativo que han alcanzado con China, que afirman como un triunfo. La realidad es que la administración Trump no logró casi ninguno de sus objetivos; Básicamente ha declarado la victoria al retirarse de cabeza.

Y los chinos lo saben. Como informa The Times, los funcionarios chinos están “jubilosos e incluso incrédulos” por el éxito de su estrategia de negociación de línea dura.

Para comprender lo que acaba de pasar, debe preguntar qué intentaron Trump y la compañía con sus aranceles, y cómo se compara con lo que realmente sucedió.

En primer lugar, Trump quería reducir el déficit comercial de Estados Unidos los economistas consideran más o menos unánimemente que este es el objetivo equivocado, pero en la mente de Trump los países ganan cuando venden más de lo que compran, y nadie lo convencerá de lo contrario.

Por lo tanto, es notable observar que el déficit comercial ha aumentado, no disminuido, bajo la supervisión de Trump, de 544 mil millones de dólares en 2016 a 691 mil millones de dólares en los 12 meses que terminan en octubre.

Y lo que Trump quería en particular era cerrar el déficit comercial de bienes manufacturados; a pesar de dar servicio a los “grandes agricultores patriotas”, está claro que en realidad tiene desprecio por las exportaciones agrícolas. El verano pasado, quejándose de la relación comercial de Estados Unidos con Japón, se burló: “Les enviamos trigo. Trigo. Eso no es un buen trato”.

Así que ahora parece que tenemos un acuerdo comercial con China cuyo principal elemento sustantivo es ... una promesa de comprar más productos agrícolas estadounidenses.

El equipo de Trump también quería frenar el impulso de China para establecerse como la superpotencia económica mundial. "China básicamente está tratando de robar el futuro", declaró Peter Navarro, un importante asesor comercial, hace un año. Pero el nuevo acuerdo, si bien incluye algunas promesas de proteger la propiedad intelectual, deja intacto el núcleo de la estrategia industrial de China, lo que se ha llamado la “vasta red de subsidios que ha impulsado el aumento global de muchas empresas chinas”.

Entonces, ¿por qué Trump se debilitó en el comercio?

En un nivel amplio, la respuesta es que sufría delirios de grandeza. Estados Unidos nunca lograría intimidar a una nación enorme y orgullosa cuya economía ya es, según algunas medidas, más grande que la nuestra, especialmente al mismo tiempo que aliena a otras economías avanzadas que podrían haberse unido a nosotros para presionar a China a cambiar algunas de sus políticas económicas.

A un nivel más granular, ninguna de las piezas de la estrategia comercial de Trump ha funcionado como se prometió.

Aunque Trump ha insistido reiteradamente en que China está pagando sus aranceles, los hechos dicen lo contrario: los precios de exportación chinos no han bajado, lo que significa que los aranceles están cayendo sobre los consumidores y las empresas estadounidenses. Y la mordedura a los consumidores habría aumentado sustancialmente si Trump no hubiera suspendido la ronda de nuevos aumentos de tarifas que se habían programado para el domingo pasado.

Al mismo tiempo, las represalias chinas han afectado duramente a algunos exportadores estadounidenses, en particular a los agricultores. Y aunque Trump puede despreciar silenciosamente las exportaciones agrícolas, necesita esos votos rurales, votos que se pusieron en riesgo a pesar de un rescate agrícola que ya ha costado más del doble que el rescate de Barack Obama de la industria automotriz.

Finalmente, la incertidumbre sobre la política arancelaria estaba perjudicando claramente la inversión en manufactura y negocios, aun cuando el crecimiento económico general se mantuvo sólido.

Así que Trump, como dije, básicamente declaró la victoria y se retiró.

¿La derrota comercial de Trump lo lastimará políticamente? Probablemente no. Muchos estadounidenses seguramente comprarán el giro, y la guerra comercial nunca fue popular de todos modos.

Además, la votación refleja principalmente la dirección de la economía, no su nivel, no si las cosas están bien, sino si han mejorado recientemente. En realidad, puede ser una buena estrategia política hacer cosas estúpidas por un tiempo, luego dejar de hacerlas alrededor de un año antes de las elecciones, que es un resumen justo de las acciones comerciales de Trump.

Sin embargo, habrá costos a más largo plazo para la guerra comercial. Por un lado, la incertidumbre empresarial creada por el capricho de Trump no desaparecerá; Él es, después de todo, un maestro del arte del acuerdo roto.

Más allá de eso, las travesuras comerciales de Trump han dañado la reputación de Estados Unidos.

Por un lado, nuestros aliados han aprendido a no confiar en nosotros. Después de todo, nos hemos convertido en el tipo de país que de repente aplica aranceles a Canadá, ¡Canadá!, en afirmaciones obviamente espurias de que estamos protegiendo la seguridad nacional.

Por otro lado, nuestros rivales han aprendido a no temernos. Al igual que los norcoreanos, que halagaron a Trump pero siguieron construyendo armas nucleares, los chinos han tomado la medida de Trump. Ahora saben que habla en voz alta, pero lleva un pequeño palo y retrocede cuando se lo confronta de manera que podría lastimarlo políticamente.

Estas cosas importan. Tener un líder en el que no confíen nuestros antiguos amigos ni que nuestros rivales extranjeros teman, reduce nuestra influencia global de una manera que apenas comenzamos a ver. La guerra comercial de Trump no logró ninguno de sus objetivos, pero sí logró debilitar a Estados Unidos nuevamente.