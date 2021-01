Cómo Texas puede convertirse en el próximo Silicon Valley

Nueva York— Texas está haciendo otra apuesta para convertirse en el centro tecnológico de Estados Unidos. Será una batalla cuesta arriba, por decirlo suavemente. Pero un cambio de política aparentemente pequeño podría darle al estado un gran impulso en su búsqueda para atraer a la industria tecnológica: prohibir la aplicación de acuerdos no competitivos.

En la década de 1970, Austin se estableció como un grupo tecnológico, pero nunca alcanzó las alturas de Silicon Valley o Seattle. Para hacer eso, una ciudad necesita una masa crítica de ingenieros talentosos, grandes empleadores y capital de riesgo. Ahora, la disfunción urbana del área de la bahía de San Francisco y el deseo de reducir los impuestos han llevado a algunas empresas tecnológicas e inversores a trasladarse de la bahía a Austin. Las empresas de Elon Musk, Tesla y SpaceX, son probablemente las grandes empresas más notables que realizan nuevas inversiones en el área, y el propio Musk se ha mudado a Texas. Oracle y un puñado de capitalistas de riesgo también se están moviendo.

Esta es una buena noticia para Austin, pero hasta ahora es un goteo, no una inundación. Las fábricas de Tesla son agradables, pero si Austin se va a convertir en un centro de software y startups al nivel de Seattle o San Francisco, necesitará mucho más que eso. Como ha escrito mi colega Justin Fox, todo el estado de Texas ha quedado muy rezagado en ambas áreas.

Por lo tanto, el gobierno del estado de Texas debe hacer todo lo posible para asegurarse de que la tendencia actual se acelere. Y una de las cosas más fáciles que podría hacer sería prohibir la aplicación de acuerdos no competitivos.

Los acuerdos de no competencia restringen la capacidad de los trabajadores para moverse entre empresas en una industria (o iniciar su propia empresa nueva). En igualdad de condiciones, a las empresas les gustaría poder impedir que sus trabajadores se trasladen a la competencia. Las ideas se filtrarán inevitablemente entre las empresas cuando los empleados se muden, incluso si las tecnologías patentadas están protegidas formalmente por la ley de propiedad intelectual y los acuerdos de no divulgación.

Pero al evitar que estas ideas se difundan, una empresa hace un poco de daño a todo el ecosistema industrial que la rodea. Las ideas son sinérgicas: se pueden reorganizar en diferentes combinaciones y producir nuevas tecnologías, productos y técnicas de gestión. A veces, simplemente tener al mismo empleado en un entorno de trabajo o función diferente les permitirá hacer grandes cosas. Fairchild Semiconductor, por ejemplo, dio origen a una gran cantidad de empresas derivadas que formaron la columna vertebral del Silicon Valley original.

Eso podría no haber sido posible si California hubiera permitido la aplicación de acuerdos no competitivos. Los académicos han citado la negativa de California a respetar estas cláusulas como una de las razones por las que Silicon Valley se volvió tan dominante entre los grupos tecnológicos estadounidenses. En su libro “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128”, la investigadora AnnaLee Saxenian lo cita como una de las principales razones por las que California pudo superar a Massachusetts, que tenía una gran ventaja en términos de la industria tecnológica.

Los estudios empíricos respaldan esto. Un documento de 2017 de los economistas Evan Starr, Justin Frake y Rajshree Agarwal, encuentra que en los estados que hacen cumplir los acuerdos no competitivos, las industrias con más de estos acuerdos “reciben relativamente menos ofertas de trabajo, tienen movilidad reducida y experimentan salarios más bajos”. Otro documento de 2017 de la economista Jessica Jeffers encuentra que la movilidad laboral reducida causada por la no competencia reduce el número de nuevas empresas, especialmente en las industrias del conocimiento.

Y eso engloba todo un grupo tecnológico. Lugares como Silicon Valley existen precisamente porque las empresas de tecnología y los capitalistas de riesgo quieren aprovechar la gran cantidad de talento de ingeniería y gestión que existe en el área. Los no competidores encierran ese grupo; si todas las personas que potencialmente son las mejores personas contratadas no pueden trabajar para usted legalmente, también podría mudar su empresa al centro de Wyoming o Filipinas, donde al menos el alquiler es barato.

Es por eso que Texas necesita cambiar su ley para hacer que los no competidores sean inaplicables, como en California. Las grandes empresas probablemente presionarán contra este movimiento; desde su propio y estrecho punto de vista, los no competidores parecen un buen negocio. Pero el pequeño beneficio que obtienen se produce a expensas de todo el ecosistema tecnológico. Cada empresa de Texas que hace que sus trabajadores firmen acuerdos no competitivos se ayuda a sí misma a expensas del estado mismo. Por eso, el estado debe intervenir. Si bien la ley de Texas desalienta los acuerdos, aún se pueden hacer cumplir cuando se consideran “razonables”. Eso no es lo suficientemente bueno.

Prohibir a los no competidores sería incompatible con los principios y la reputación de Texas como defensor del libre mercado. Los acuerdos de no competencia son restricciones a la libre circulación de mano de obra; engullen los mercados. En definitiva, el mercado es más importante que las prerrogativas de cualquier empresa en particular.

De hecho, Texas no es el único estado que necesita prohibir a los no competidores; todos los demás estados deberían hacer lo mismo. Muchos, incluido Massachusetts, están actuando para limitar la práctica. El presidente electo Joe Biden incluso propuso una prohibición federal a los no competidores. Si pudiera ser aprobada por el Congreso, tal prohibición pondría a todos los estados en un campo de juego más nivelado cuando se trata de alejar a la tecnología de Silicon Valley.

Pero Texas no debería esperar a Biden, debería actuar ahora.