Cómo superar la confusión sobre los refuerzos de vacunas

Washington— El mensaje sobre las vacunas de refuerzo es confuso, pero la explicación científica es bastante sencilla y tranquilizadora. Su vacuna todavía reduce su riesgo de contraer un caso grave o morir por Covid-19, incluso si han pasado varios meses desde que la recibió.

Siempre que reciban las primeras inyecciones, se recomienda una inyección adicional para las personas mayores de 65 años y aquellas con cualquier número de afecciones de salud que comprometan la inmunidad o afecciones que aumentan enormemente el riesgo de Covid-19, que figuran en la lista del Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Pero, ¿qué pasa si eres joven y saludable y estás vacunado?

“Las tres vacunas que se usan actualmente en EU continuarán protegiéndote contra enfermedades graves a un alto nivel y no hay evidencia de erosión”, dijo Paul Offit, un experto en vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia.

Eric Toner, un académico de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, está de acuerdo en gran medida. Una de las razones por las que se ha debatido, dijo, es que las vacunas de Pfizer y Moderna ya ofrecen una protección bastante buena, incluso después de siete a nueve meses.

El mayor cambio es la recomendación del CDC la semana pasada de que todas las personas que recibieron la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson reciban una segunda, no porque la dosis única no funcione, sino porque algunas medidas sugieren que no es tan protectora como las otras vacunas disponibles en EU. La eficacia de la vacuna J&J contra enfermedades graves se ha medido recientemente en un 74 por ciento, que aumenta hasta un 94 por ciento con refuerzos, según los ensayos clínicos. La segunda inyección la alinea con Pfizer y Moderna, que todavía muestran más del 90 por ciento de protección contra enfermedades graves, incluso cuando la protección contra infecciones más leves ahora parece más baja que la primavera pasada.

El otro gran cambio, que debería ser tranquilizador, es que su segunda o tercera inyección puede ser cualquiera de las tres vacunas que se ofrecen en este país. No parece haber ningún riesgo de mezclar y combinar.

Toner enfatizó que, dado que ahora hay consenso sobre quién debe recibir una vacuna de refuerzo, hay poca necesidad de una prueba de anticuerpos para tratar de determinar si su protección está desapareciendo. Por un lado, no está claro qué tan bien se correlacionan las pruebas de anticuerpos con la protección de un individuo, dijo. Y la inmunidad es complicada: también obtiene células duraderas que luchan contra los virus, esas células B y T, que se esconden en la médula ósea y los ganglios linfáticos.

El riesgo es más importante que los niveles de anticuerpos, y los científicos han sido consistentes en reconocer que es mucho más alto para las personas mayores. Y han dicho constantemente que las infecciones por irrupción suelen ser leves, o al menos no lo suficientemente peligrosas para la vida como para requerir hospitalización, pero pueden ser mortales en personas con ciertas afecciones que dañan el sistema inmunológico: personas como Colin Powell, quien murió a los 84 años de Covid-19 después de una larga batalla contra el cáncer.

Los científicos también han sido coherentes en el mensaje de que los riesgos que plantean las vacunas y los refuerzos son bajos. Entonces, para las personas que enfrentan mayores probabilidades de contraer la enfermedad, los beneficios de una inyección adicional superan claramente los riesgos.

Aún así, la gente está confundida por los mensajes contradictorios que están recibiendo sobre si las vacunas están desapareciendo o no funcionan tan bien como nos dijeron. Cuando busqué una columna en esto el verano pasado, Eric Topol del Instituto Scripps Research Translational Institute en La Jolla, California, se quejó mientras las noticias estaban llenas de informes alarmantes sobre el aumento de las hospitalizaciones. Nadie pudo encontrar información básica y crucial sobre los hospitalizados: su edad, estado de salud, si fueron vacunados, qué vacunas recibieron y cuándo se administraron.

También fue un error que algunos médicos intentaran difundir el mensaje de que las vacunas no impedían que las personas transmitieran el virus, dijo Monica Gandhi, doctora en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. Ese mensaje resulta desconcertante o falso cuando se insta a las personas a vacunarse para proteger a otras personas. La conclusión, dijo, es que las inyecciones reducen enormemente las probabilidades de que infecte a otras personas.

Las vacunas no sólo hacen que sea mucho menos probable que tenga un caso grave. También reducen la cantidad de casos leves o asintomáticos, y las personas vacunadas eliminan el virus más rápido si están infectadas, por lo que las vacunas reducen las probabilidades de que le transmita la enfermedad a alguien.

No son perfectos. Es por eso que los expertos coincidieron en que un refuerzo también es una buena idea para los trabajadores de la salud y los hogares de ancianos u otras personas cuyo trabajo los pone en riesgo o en contacto con personas vulnerables.

No culpe a los expertos por la confusión. Muchos se han esforzado para ayudar a las personas a comprender lo que está sucediendo, incluidos los tres entrevistados para esta columna. Pero no siempre tienen acceso a la información que les gustaría.

Un comunicado de prensa reciente de Pfizer, por ejemplo, promocionó un estudio en el que se siguió a 10 mil personas después de recibir dos o tres inyecciones. Los resultados sonaron impresionantes: 109 se infectaron en el grupo de dos dosis y sólo 5 en el grupo de tres dosis. Pero el comunicado de prensa no dijo qué nivel de infección registraron: ¿fue grave o leve o parte del problema es que los números se pueden girar de diferentes maneras, dependiendo de si el objetivo es persuadir a las personas para que se vacunen o persuadir a los vacunados para que usen máscaras en público. Los mensajes que han sonado verdaderos y se han mantenido a lo largo del tiempo son aquellos que tienen como objetivo no asustar a las personas o cambiar su comportamiento, sino informarnos cómo comprender y mitigar nuestros propios riesgos y reconocer nuestras responsabilidades para con los demás.