Cómo solucionar el escándalo de admisiones universitarias

Washington — Todos sabemos que “entrar a la universidad adecuada” es tan traumático para los padres de familia —o quizás aún más— como para sus hijos. ¿Pero quién pensaría que la locura por las admisiones había amasado tanto poder que llegó a transformarse en una vía para el fraude y la corrupción? Al menos yo nunca lo creí.

Las recientes acusaciones son sorprendentes, deshonrosas y en veces hasta divertidas. De acuerdo con el FBI, los padres de “consultores” de admisiones falsificaron puntajes de exámenes de admisión, hicieron contribuciones de “caridad” que resultaron ser sobornos, e hicieron que entrenadores atléticos clasificaran a estudiantes ordinarios como estrellas dignas de ser reclutadas.

Pero quizás usted diga: ‘Es que lo hicieron por una causa digna —el bienestar de sus hijos’. La verdadera lección es que uno puede tomar ventaja haciendo trampa, explotando el privilegio y luego encubrirlo todo. Y eso es justamente lo opuesto de lo que deberíamos estar enseñando.

Afortunadamente, hay una salida éticamente aceptable y práctica de este pantano moral: Que se subasten algunos de esos escasos lugares. Las plazas serían otorgadas a los mejores postores.

La mayoría de las personas tendría la siguiente reacción: ‘¿Acaso usted está loco?’ No queremos un sistema que premie a los ricos. Eso es verdad, pero eso es justamente lo que tenemos ahora, y considerando lo que la naturaleza humana es en realidad, no eliminaríamos los efectos de la influencia y la riqueza de los padres. Lo mejor que podemos hacer es obligar a los ricos a que paguen más por su buena fortuna.

Si lo vemos de esta manera, una subasta no es tan mala. Todos, o casi todos, ganamos. Las universidades dicen que necesitan más ingresos; esto lo cubriría. Los padres de familia quieren que sus hijos vayan a la “mejor” escuela; a algunos se les concede su deseo. Más importante aún, el proceso es abierto, con reglas dadas a conocer de manera pública que resultarían ser un marcado contraste del sistema que se tiene hoy, el cual da pie al engaño, a la injusticia y a la ilegalidad.

He aquí cómo semejante sistema funcionaría.

Primero, sólo aplicaría para las universidades con enormes brechas entre el número de solicitantes y el número de plazas abiertas. Harvard y Stanford rechazan al 95 por ciento de sus solicitantes. Columbia a un 94 por ciento y MIT a un 93 por ciento. Estos enormes índices implican que muchos de los rechazados están igualmente calificados como lo están los que son aceptados. Pero para muchas universidades, el problema no es que tengan muchos solicitantes; sino que tengan muy pocos. Mi propuesta no aplica para estas.

Segundo, la subasta de plazas de admisiones cubriría únicamente a una pequeña parte del cuerpo estudiantil —digamos del 10 al 15 por ciento. Las universidades quieren aumentar sus ingresos, pero ese no es su único interés. Limitar el número de plazas subastadas sugeriría que no habría erosión alguna en la calidad de los estudiantes. El que algunos estudiantes tengan padres acaudalados no significa que sean estúpidos —una suposición que por lo regular no se menciona.

Tercero, para asegurar la calidad estudiantil, los solicitantes serán previamente investigados. Sólo aquellos que cumplan con los más altos estándares académicos de la escuela serán incluidos en la subasta. Supongamos que la Universidad A tiene cupo para mil nuevos estudiantes y quiere que 100 de esos lugares se ocupen por medio de la subasta. Supongamos también que 400 estudiantes aplican para los lugares en la subasta. Los últimos 100 quedarían fuera de la subasta, sin importar qué tan alta sea su potencial oferta. En total, 300 estudiantes no serán aceptados en la Universidad A.

Cuarto, no habrá negociación alguna. El otorgamiento de plazas será estrictamente determinado por el precio ofrecido. Esto eliminaría una potencial fuente de corrupción. Las preferencias de admisión por “herencia” a hijos de egresados también quedarían eliminadas. Todas las ofertas ganadoras tendrán que ser pagadas. Asumamos que una solicitante aplica para Yale, Stanford, Harvard y MIT —y logra ser aceptada en las cuatro. Ella escoge MIT. Pero mamá y papá aún tendrán que pagar por las admisiones en Yale, Stanford y Harvard. La razón de este requisito es que, sin el mismo, el sistema se vería inundado de ofertas estratégicamente colocadas que corromperían la confianza pública. Sin embargo, los estudiantes tendrían la libertad de aplicar por medio del sistema normal de admisiones en otras escuelas.

Finalmente, si los ingresos de la subasta fueran destinados a becas para los pobres y la clase media, el resultado podría ser más, no menos, igualitario. Se debe hacer todo esfuerzo por mantener la confidencialidad de los beneficiarios de esta subasta, aunque esto sería un tanto difícil. También habría otros problemas: Algunos egresados seguramente continuarían operando fuera del proceso. Mi sistema no es ideal. Para mejorar las cosas, a los colegios y universidades se les exigiría publicar información sobre sus subastas —el número de solicitantes, el promedio de las ofertas y la distribución de las mismas.

Tenemos la oportunidad de reemplazar un sistema corrupto y confuso con algo menos corrupto y confuso. Pero claro que no lo vamos a hacer. La óptica es errónea. Parece favorecer a los ricos cuando, en realidad, hace justamente lo opuesto.