Cómo se ve la guerra perpetua en Estados Unidos

Washington – Los ojos del búho de Hooters nos miran fijamente, como a través de grandes gafas, abiertas por la sorpresa y el horror. Frente al restaurante, hombres y mujeres con uniforme militar, algunos con cascos, otros vestidos más provisionalmente, pasan apresuradamente, portando un formidable arsenal de armas y equipo de comunicación. Esto es lo que parece la guerra en Estados Unidos, una yuxtaposición surrealista de logotipos familiares y nombres de marca y un despliegue ya tan familiar de la respuesta de la Policía.

Es posible que ni siquiera usted note la ambulancia a la derecha de la imagen porque las ambulancias ahora son un poco como el signo de Coca-Cola de antaño, un significante obligatorio de nuestro país, instantáneamente reconocible y ubicuo. Las ambulancias en Estados Unidos siempre estarán llenas porque los hombres con armas que pasan demasiado tiempo leyendo tonterías en Internet nunca dejarán de matarnos.

Durante la mayor parte de nuestra historia, las guerras han tenido que ver con ideologías extranjeras y sucedían en lugares lejanos. Cuando vimos imágenes de los muertos en la guerra de Irak o Afganistán, estaban rodeados por una arquitectura que parecía extraña, a menudo edificios de baja altura hechos de hormigón y de color pardo. Cuando una explosión de bomba abrió un agujero en la fachada de una ciudad distante, miramos al vacío en espacios domésticos desordenados que nos resultaban irreconocibles, llenos de ropa, electrodomésticos y vajillas destrozadas que no eran como las cosas que se encuentran en Walmart .

Ahora la guerra ha llegado a Walmart. Y a Hooters. Y a Sam's Club y McDonald's, y a un restaurante anónimo pero hogareño que ofrece la especial de un almuerzo por 7.99 dólares. Si esto no parece una guerra, es solo porque nos resistimos tan reflexivamente la idea de una guerra en suelo estadounidense, y nos negamos a ver lo obvio.

¿Son estos ataques dispersos y ocasionales? Dos de ellos, en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, que han sucedido en menos de 24 horas. ¿Son actos de ira criminal sin sentido? De hecho, muchas masacres, llevadas a cabo con armas de guerra, están motivadas por una ideología bien desarrollada aunque incoherente, con su propia literatura de manifiestos interconectados, su propia filosofía de política e historia, su propia iconografía de símbolos y un panteón emergente de sus héroes y mártires asesinos.

Tendemos a mirar imágenes de guerra y desastres con alguna parte del ojo en sintonía cual un turista está en sintonía con pequeños detalles del lugar. Cuando los terroristas se apoderaron de un centro comercial en Nairobi en el 2013, matando a más de 60 civiles e hiriendo a cientos de otros, el paisaje se sintió primero familiar, un complejo comercial de lujo, y luego cada vez más extranjero. Motivada por el miedo, la mente encontró cosas para colocar la tragedia en un lugar remoto: los postes de los teléfonos eran diferentes, las tiendas y los comercios tenían nombres extraños, los autos eran más pequeños y salpicados con una tonalidad extraña de lodo, y las enredaderas y las plantas se aferraban al suelo y a las paredes de bloques de cemento de una manera que no era como en casa.

Los ojos entraban en un paisaje de sangre y muerte, pero la mente salía con ese extraño y deshumanizante consuelo: todo esto sucedió muy lejos.

Los fotógrafos de guerra a menudo buscan sobreponerse a ese otro mundo beligerante enfocándose en lo banal y familiar. El cigarrillo es un tema recurrente de la fotografía de guerra, no solo porque los soldados a menudo fuman, sino por la misma razón que los directores de teatro usan cigarrillos en el escenario: para hacer las cosas más creíbles. Los accesorios familiares, como los cigarrillos y las botellas de agua, introducen un sentido de lo común, haciendo que lo extraordinario sea un poco más accesible.

En el 2004, la fotógrafa Anja Niedringhaus fotografió a un infante de la Marina estadounidense en Fullujah, Iraq. Atado a su espalda llevaba un muñeco GI Joe, con un corte de pelo militar y antebrazos gigantes de plástico. El muñeco, un juguete estadounidense común, sustituye al soldado mismo, a quien le da la espalda mientras se abre camino a través de un paisaje de tiendas deterioradas, calles llenas de escombros y matorrales de cables eléctricos y telefónicos.

El gatillero que cobró al menos 20 vidas en El Paso aparentemente escribió una declaración de su pensamiento e intenciones, y parece que escogió el centro comercial porque era un blanco fácil. Si bien su diatriba está llena de ira contra las corporaciones despiadadas y el consumismo estadounidense, es, sobre todo, un pánico maltusiano por la llegada e incorporación de los inmigrantes a la vida estadounidense. Su ira se desarrolló entre los signos de la amenaza corporativa que temía, en un paisaje de consumismo. Denunció explícitamente el uso de demasiadas toallas de papel, y allí, en un carrito de compras empujado por una mujer que huía de la violencia, hay un paquete gigante de Bounty Essentials envuelto en plástico.

Esta convergencia de nuestro paisaje comercial con la violencia es lo que parece la guerra estadounidense lenta pero persistente del siglo XXI. También parece la parte inferior del escritorio de la escuela de un niño, personas escondidas en los armarios y llorando en los teléfonos celulares, equipos SWAT en estacionamientos, clubes nocturnos con taburetes y mesas volcadas, montones de zapatos abandonados fuera de un bar y cines empapados en sangre. Si tenemos el coraje de hacer lo que debemos hacer y mirar los hechos, también veremos que, de una manera esencial, la guerra estadounidense se parece a cualquier otra guerra en todo el planeta, llena de cuerpos acribillados de balas, ensangrentados, rotos y muertos.

Algunas guerras terminan en un día o una semana, y otras duran años. Y si hay oportunistas y especuladores y actores cínicos que están dispuestos a alimentar el caos para obtener una pequeña ventaja personal o política, entonces pueden continuar durante décadas. Si la guerra se arraiga lentamente en una sociedad, o sigilosamente, puede llegar a convertirse en algo cotidiano.

Y si usted no puede verla, si cada imagen parece ser disonante, una interrupción única de un paisaje genérico, entonces la guerra puede continuar por siempre.

En 1945, el fotógrafo alemán Richard Peter subió a la torre del ayuntamiento de Dresde y fotografió las ruinas de una ciudad que alguna vez fue magnífica. En el primer plano de este paisaje diezmado, enmarcó una de las estatuas de piedra de una torre que, de algún modo, sobrevivió milagrosamente al bombardeo de los Aliados. Es la “Alegoría de la bondad” de August Schreitmueller, una de las 16 figuras que representan las virtudes esenciales esculpidas a principios del siglo XX, aunque en un estilo que sugiere que había permanecido allí durante siglos. La estatua parece mirar hacia abajo sin poder hacer nada, con los brazos extendidos, hacia un mar interminable de destrucción a sus pies.

La destrucción de Dresde no habría sucedido de no ser por una ideología de odio que demonizó al Otro. Las muertes en El Paso no habrían sucedido de no ser por una ideología de odio que demonizó al Otro. Es extraño que sea el búho de Hooters el que simboliza el trágico absurdo de nuestra sociedad, que no está dispuesta a enfrentar los motivos de nuestras matanzas en masa ahora tan cotidianas.

Puede que el pájaro no sea una alegoría de la bondad, la misericordia, el amor o la prudencia, pero los búhos son sabios y este tiene los ojos abiertos.