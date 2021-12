Cómo se convirtieron los latinos en electores indecisos

En la diapositiva número 23 de un informe recién publicado de Equis Research que intenta explicar la tendencia de los latinos a apoyar al Partido Republicano en las elecciones de 2020, aparece una gráfica que debería asustar a los estrategas demócratas.

Muestra la manera tan favorable en la que respondieron los electores latinos a una serie de posturas y políticas de Donald Trump (sobre el Covid, la economía y la inmigración); en muchos casos, de manera más favorable de lo que habrían esperado muchos liberales.

Algunas respuestas no son tan sorprendentes: un grado de aceptación del 77 por ciento por los estímulos relacionados con la pandemia, 74 por ciento por el “desarrollo tan rápido de la vacuna”, 69 por ciento por los recortes fiscales para la clase media (¿quién podría estar en contra de recortes fiscales para la clase media?). Algunas de ellas brindan evidencias interesantes de que la despreocupación de Trump por el Covid, su empeño en darle prioridad a la reapertura de la economía más que a la cautela, fue bien recibida por los electores latinos: una aceptación del 66 por ciento por “la reapertura de la economía”, del 62 por ciento por “la idea de que cada estado determinara sus políticas en torno al Covid” y del 55 por ciento por “vivir sin miedo al Covid”.

No obstante, resaltan en particular las cifras relacionadas con la inmigración y las políticas fronterizas. No es sorpresivo que la política de Trump con respecto a la separación de las familias tenga una aceptación del 28 por ciento, pero un “mayor gasto en la frontera” obtiene una aprobación del 55 por ciento, la “restricción de asilo/refugiados” obtiene un 51 por ciento e, incluso, la “reducción de la migración legal” obtiene el 49 por ciento.

Al mismo tiempo, “más deportaciones” y “la instalación del muro” obtienen una menor aprobación, 42 y 39 por ciento. Pero también hay que recordar que Trump solo obtuvo 38 por ciento de los votos latinos en total, lo cual significa que, en un sentido importante, pese a las expectativas de obtener resultados muy altos, es indudable que su potencial no tuvo los resultados esperados con los latinos.

Ni siquiera afianzó a todos los electores que estuvieron a favor de construir su muro fronterizo, por no hablar del porcentaje que respaldó otras formas de restricciones a la inmigración y, menos aún, del porcentaje que estuvo de acuerdo con sus políticas de respuesta al Covid.

O como lo dice el informe: “A falta de cualquier contexto, es posible que las cifras indiquen, incluso, que debió haberle ido mejor de lo que le fue”.

Esta no es más que una encuesta, pero coincide con muchas otras fuentes de información que insinúan que el avance de Trump con los latinos en 2020, más que un valor atípico que otros republicanos no alcanzarán, representa una base sobre la cual el Partido Republicano tendría posibilidades de obtener mayores ganancias. Ruy Teixeira, el analista cuya famosa tesis de “una mayoría demócrata emergente” (compartida con John Judis) fue bien recibida y luego malinterpretada por los demócratas que le apuestan a la marcha inevitable del cambio demográfico, ha sido especialmente mordaz al advertir acerca de este escenario.

En una publicación reciente, hizo referencia a varios resultados de las encuestas que insinuaban que los republicanos podrían estar cerca de igualar los votos latinos, lo cual, si llegara a suceder, implicaría un verdadero terremoto político.

En los largos días de la presidencia de George W. Bush, los republicanos a favor de la inmigración hablaron mucho sobre cómo los latinos eran “republicanos naturales”, en el sentido en que se preocupan por la familia, eran religiosos, trabajadores y estaban enamorados del sueño americano.

Pero por la manera en que estaban alineados los partidos políticos en ese entonces, los latinos encajaban bastante bien en la coalición demócrata.

Aunque fueran más conservadores que los demócratas blancos en términos culturales, les daban prioridad a temas como la atención a la salud, el empleo y la educación y, por lo general, confiaban más en el Partido Demócrata con respecto a una variedad de temas de política interna.

Las élites republicanas que imaginaron que podían lograr avances con los latinos al aprobar un proyecto de ley para una reforma integral sobre inmigración no estaban del todo alejados de la realidad, ya que casi siempre había un fuerte respaldo latino para ese tipo de medidas. Pero el principal obstáculo del Partido Republicano siempre fue la política económica.

Es probable que el “conservadurismo compasivo” de Bush le ayudara a tener una presencia relativamente fuerte con los latinos en 2004, aunque exagerada por las erróneas encuestas de boca de urna (tal vez obtuvo el 39 por ciento, no el 44 por ciento que con frecuencia se cita).

Pero después, el partido se fue sin rodeos a la economía, y la serie de iniciativas de Bush por la privatización de la seguridad social, el empeño del Tea Party en contra del gasto y la promesa de la dupla Romney-Ryan de recortes a las prestaciones hicieron que los republicanos fueran demasiado libertarios en términos económicos como para atraer a la mayoría de los latinos.

Desde entonces, han cambiado tres cosas fundamentales. En primer lugar, la forma de la inmigración es diferente: tanto la inmigración legal como la ilegal se han vuelto menos latinoamericanas y más globales, con un nuevo esquema de torrentes de solicitantes de asilo que llegan a la frontera procedentes más de Centroamérica que de México.

La historia común en la cual los latinos estadounidenses en efecto se veían a sí mismos en todas las olas subsiguientes de migrantes nunca estuvo apegada por completo a la realidad, pero, digamos que para un mexicoestadounidense de segunda generación de Texas esto se apega menos a la realidad de 2021 que a la realidad de hace 15 años.

Mientras ocurría este cambio, los demócratas estaban yéndose a la izquierda en la mayor parte de los frentes, siguiendo la opinión pública al principio (por ejemplo, en el matrimonio entre personas del mismo sexo), pero luego, tal vez, sobrepasándola.

Sobre la política económica, lo que hoy se considera el “centrismo” de Joe Manchin, en 2010 lo habría colocado a la izquierda de Barack Obama; en los temas culturales y raciales, la radicalización de los demócratas blancos los ha llevado a la izquierda de muchos electores latinos; en temas sociales, se extinguió en su mayoría el tipo de demócrata que está en contra del aborto, el cual solía mantener el equilibrio del poder en la Cámara de Representantes.

Luego, el triunfo de Trump en 2016 pospuso el compromiso republicano de austeridad, de recortes a las prestaciones y otros elementos de la agenda del Tea Party. Eso no ayudó a que los republicanos se ganaran a los latinos en 2016 porque la intolerancia trumpiana era el centro de atención, pese a que los observadores perspicaces señalaron que no le fue peor que a Romney en 2012.

Pero la fortaleza subsecuente de la economía de Trump, la marginación de los halcones del déficit de su partido y la disposición de su gobierno para gastar dinero frente a la pandemia generó una apertura para que los republicanos se erigieran como procapitalistas moderados y que describieran como socialistas a los demócratas que se iban hacia la izquierda, influidos por Bernie Sanders. La imagen fue eficaz –en el informe de Equis Research se habla sobre la aparente fuerza de la acusación de “socialismo”– y mucho más beneficiosa para el Partido Republicano que una confrontación entre quienes estaban a favor de recortes en el gobierno y los liberales moderados del estado de bienestar, que era como casi siempre aparecían los partidos en la era de Obama.

Entonces, su oportunidad emergente con los electores latinos cristaliza la oportunidad más grande que tiene ahora el Partido Republicano, donde queda lo suficientemente claro que un partido que fue genuinamente moderado en la economía, populista al estilo Trump sin ser tóxico al estilo Trump, podría aspirar a captar muchos electores indecisos sin hacer las maniobras radicales hacia la izquierda en temas como la inmigración que se les exigía a los republicanos hace diez o quince años.

La pregunta, como siempre, es qué cantidad de la base de contribuyentes, activistas y votantes del partido quiere ser moderado en términos económicos o quiere no ser tóxico; yo sigo pensando que la respuesta es “no la suficiente”.

De la misma manera, el reto para los demócratas en cuanto a los latinos condensa su problema político más grande: cómo recrear alguna versión del mensaje inicial de la era de Obama, el cual ofrecía un liberalismo moderado que atraía de manera más eficaz a los electores de la clase trabajadora de todas las razas, en un panorama social y económico muy diferente, en un partido con un ala progresista mucho más poderosa y exigente.

De una manera o de otra, esa adaptación será tirante y difícil. Pero este es el momento en el que los demócratas necesitan hacerla, cuando la realineación de los latinos sigue siendo más hipotética que real, más visible en las encuestas sobre estos temas que en los resultados electorales y cuando todavía es tan solo el presagio de una derrota política épica y no la derrota en sí.