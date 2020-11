Como inmigrante y como padre, espero que termine la era xenofóbica de Trump 

León Krauze / The Washington Post

Soy presentador de un programa radiofónico diario vespertino en Los Ángeles. En las últimas semanas, he tenido muchas conversaciones con simpatizantes de Donald Trump que llaman para quejarse que desde hace tiempo he tratado de explicar la manera en que su candidato ha fallado como presidente de Estados Unidos.

He escuchado muchas recriminaciones, la mayoría de ellas han sido conspiratorias. Cuando argumento en contra de Trump, sus simpatizantes me acusan de apoyar al Partido Demócrata, de defender su agenda progresista o, peor, de traicionar el compromiso de la imparcialidad que debe estar en el centro del oficio periodístico.

Por supuesto, que ése no es el caso. La objetividad del periodismo no es equivalente a la indiferencia humana. Y por supuesto, no soy un operador demócrata ni un crítico progresista.

Como periodista hispano y como inmigrante mexicano, mis dudas acerca de Trump no son políticas sino ideológicas. Son morales. Para ilustrar por qué razón, usualmente utilizo una anécdota personal.

Hace cuatro años, temprano por la mañana después de la elección presidencial, tuve una conversación con mi hijo Mateo. Trump había ganado la presidencia y Mateo, que sólo tenía 8 años, había seguido los resultados con angustia. Y eso no me sorprendió.

Durante meses, había escuchado que Trump desdeñaba a los inmigrantes, publicitando la construcción de un muro fronterizo para separar a México, que es el país nativo de Mateo, y Estados Unidos, que es el país adoptivo de mi hijo. Mateo se mantenía en silencio al otro lado de la mesa.

Le pregunté cómo se sentía. “No entiendo porque muchas personas votaron por ese mal hombre”. Dijo. “Así es la democracia”, le respondí. Luego, se puso de pie y caminó por la cocina. Regresó después de unos minutos y se paró junto a mí. “Bueno, papi, por lo menos no parezco mexicano”.

Nunca he olvidado esas palabras. Un niño pequeño que se describe a sí mismo como un inmigrante bicultural, binacional y bilingüe, el orgulloso producto de dos naciones vinculadas inextricablemente, se vio forzado a ocultarse instintivamente en la modalidad de supervivencia. Eso me rompió el corazón.

Aunque Mateo, al igual que sus padres, es muy afortunado y privilegiado. Es un residente permanente de Estados Unidos, protegido, por lo menos en teoría, de los peores impulsos nativistas de la administración Trump. Millones de otros inmigrantes, que sienten mucho más orgullo y tienen un derecho más fuerte por esta tierra que mi propia familia, no han sido tan afortunados.

En los últimos cuatro años he entrevistado a cientos de inmigrantes indocumentados que han visto que sus vidas han cambiado drásticamente de maneras imprevistas, y les fue robada su felicidad por las draconianas políticas de inmigración de Trump o la incendiaria retórica nativista del presidente.

Ambas cosas persiguen un objetivo: hacer que esos inmigrantes –que son estadounidenses pero que no cuentan con documentos– se sientan no queridos. Esos rechazados masivamente por la xenofobia de la Casa Blanca incluyen a millones de trabajadores esenciales, que es la columna vertebral de la economía estadounidense y como lo ha demostrado la pandemia, de la sociedad estadounidense en sí. Son personas a las que Trump ha perseguido y rechazado.

Las consecuencias del prejuicio de Trump no han sido abstractas. La administración Trump ha adoptado la política de separar familias que han dejado a cientos de inmigrantes huérfanos.

El rechazo de Trump a la tradición de Estados Unidos de ser un lugar seguro para los refugiados ha generado una crisis humanitaria a lo largo de la frontera norte de México, en donde miles viven en la miseria. Trump ha acosado a cientos de miles de “soñadores”, jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños y que durante décadas, han construido unas vidas productivas y se han convertido en padres de miles de ciudadanos estadounidenses.

En repetidas ocasiones, el presidente ha cambiado y reducido las verdaderas contribuciones de la comunidad de inmigrantes, que son demostrablemente valiosos y honestos, a un número de casos individuales de criminalidad.

La administración Trump ha rechazado proporcionar un significativo apoyo financiero a millones de trabajadores indocumentados etiquetándolos simultáneamente como trabajadores esenciales, siendo un acto de cinismo insensible.

En El Paso, la retórica xenofóbica de Trump inspiró a Patrick Crusius, el hombre que está acusado de perpetrar la peor masacre en contra de hispano-americanos en la historia moderna del país.

El nativismo en Estados Unidos no es algo sin precedentes, sino el alcance de un implacable ataque de Trump contra los inmigrantes. También es una traición a los mejores ángeles del Partido Republicano y del movimiento conservador.

Sin embargo, mayormente, es profundamente inmoral. Ningún niño inmigrante en Estados Unidos debería temer por la seguridad de sus padres cuando regresan a casa después de un arduo día de trabajo. Ningún inmigrante debería cuestionar su derecho a pertenecer a un país en el que han encontrado vida, amor, un trabajo honesto y han tenido descendencia.

Ningún niño debería mirarse al espejo para ver si, en estos tiempos de prejuicios, él o ella “se ve” o no como mexicano. Esto es indigno del virtuoso proyecto de Estados Unidos de América y la razón, a tan sólo unos días antes de la elección, es que espero que el país al que crecí admirando –en donde mi hijo mayor pronto se convertirá en ciudadano y en el que mis otros dos hijos nacieron un día soleado del mes de enero– voten para dar por terminado estos tiempos indecentes y malvados de Donald Trump.